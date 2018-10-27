Хабиб, Конор и ещё несколько атлетов, которые сменили вид спорта

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и вызвал на поединок Флойда Мейвезера. Случай примечательный, но не уникальный – мы нашли подобные в истории спорта.

Итак, Хабиб «Орёл» Нурмагомедов выиграл пока свой главный бой в карьере, задушив ирландца Конора Макгрегора. Теперь, похоже, россиянин хочет провести боксёрский поединок. Вызов он опубликовал в социальных сетях… в полушутливом тоне. В таком же ключе ответил и Флойд. До сих пор трудно понять серьёзно всё или нет. Если всё же да, то оба заработают сумасшедшие деньги.

Бой Мейвезер – Макгрегор

В августе 2017 непобеждённый боксёр-профессионал уже бился с недавним соперником Хабиба. Макгрегор провёл тогда первый и пока единственный для себя настоящий боксёрский поединок. Прошёл он достаточно предсказуемо: несмотря на молодость, Конор относительно быстро выдохся, в то время, как 40-летний Мейвезер сохранил свежесть на весь бой. В начале боя Макгрегор много атаковал и активно шёл вперёд, но уже к четвёртому раунду стало понятно, что у него «кончился бензин». Постепенно инициатива перешла к Флойду. В 10-м раунде он зажал соперника у канатов и начал его просто избивать. После нескольких секунд бойни судья остановил поединок, присудив Мейвезеру победу техническим нокаутом.

После боя американец заявил, что в начале боя немного поддался сопернику, чтобы получилось настоящее шоу, а не скоротечная стычка. На этом бое победитель заработал чистыми 100 млн долларов + всевозможные побочные гонорары. Макгрегор же забрал «всего-то» 30 млн.

Майкл Джордан в бейсболе

Все мы помним летающего Майкла. Он сыграл огромную роль в популяризации баскетбола в мире. Многие до сих пор считают его величайшим баскетболистом за всю историю этого вида спорта. Он 6 раз становился победителем НБА и во всех этих сезона признавался MVP. Однако между 3-м и 4-м чемпионствами Майкл Джордан неожиданно для всех стал… бейсболистом. И не просто решил немного поиграть в парке, а совершенно официально стал питчером «Уайт Сокс». Поиграв немного, он всё-таки вернулся в «Чикаго Буллз» и стал чемпионом ещё три раза.

Усейн Болт в футболе

Имя этого ямайского атлета знает каждый, даже те, кто и лёгкой атлетикой не особо интересуется. Усейн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции, рекордсмен по этому показателю среди легкоатлетов и просто уникум с любой точки зрения. Но ближе к делу. В июле этого года он заключил первый для себя настоящий профессиональный контракт с футбольной командой. Её стал австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс». Играет он на позиции нападающего. Сначала он вышел на замену. Но в первом же матче в стартовом составе забил два гола. Разумеется, уровень этой лиги не идёт ни в какое сравнение с олимпийским золотом в лёгкой атлетике, но всё же.

Валентино Росси в Формуле-1

Переход гонщиков из одной серии в другую не является редкостью. Но в этом случае он примечателен, хотя так и не состоялся. Легенда MotoGP итальянец Валентино России несколько лет серьёзно подумывал над тем, чтобы перейти из двухколёсных гонок в четырёхколёсные, да не куда-нибудь, а в Формулу-1! Да не в какую-нибудь простецкую командочку 10-го ряда, а в Феррари! В 2004-2007 он регулярно проводил тестовые заезды. После пробного периода он настолько привык к машине, что однажды даже показал великолепное время, отстав от легендарного Шумахера всего на 0,7 секунды. Тогдашний президент команды Феррари даже уверенно заявлял, что в случае возможности выставил бы Росси третьим пилотом.

Однако время шло, а Вал всё не решался. В какой-то момент он окончательно решил остаться в мотоциклах. А жаль, было бы интересно понаблюдать.

«Футболисты»

Уникальный случай в истории спорта – Всеволод Бобров. Один и тот же человек принимал участие и в летних олимпийских играх (как футболист), и в зимних (как хоккеист). В футболе он стал 4-кратным чемпионом СССР и 2-кратный обладателем Кубка. В хоккее же достижения посолиднее – 7-кратный чемпион СССР, 2-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы и олимпийский чемпион. Вообще совмещение футбола и хоккея в 40-х, 50-х и 60-х годах было довольно частым явлением, но Всеволод Бобров всех превзошёл.

Помните знаменитый матч 1999 года Россия – Украина? Так вот. Тогда в конце встречи Андрей Шевченко забил курьёзный гол, из-за которого чуть не съели живьём вратаря российской сборной Александра Филимонова.

Конечно, это был серьёзный удар. Но карьера продолжилась. В составе московского «Спартака» он ещё несколько раз стал чемпионом России. Играл ещё долго. В какой-то момент он даже переключился на пляжный футбол. И стал там чемпионом мира!!!

Нельзя не упомянуть и Фредерика Юнгберга. В юношеском возрасте он входил в составы сразу трёх сборный Швеции – по футболу, хоккею и гандболу. В конце концов одарённый спортсмен выбрал всё-таки футбол.

Также можно вспомнить случай локального перехода. Чемпион мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Фабьен Бартез был вратарём. Но всегда хотел попробовать себя в роли полевого игрока. Однажды его команда «Манчестер Юнайтед» совершала турне по Азии в рамках программы популяризации бренда. Разумеется, играли несколько товарищеских матчей. В одном из них главный тренер позволил Бартезу сыграть полевого игрока. В более серьёзных встречах, правда, такое сделать ему не позволили, но сам факт очень интересный.

Олимпийцы

Единственным человеком, кто брал олимпийское золото и лето, и зимой является ирландец Эдди Иган. В 1920-м на играх в бельгийском Антверпене он стал победителем боксёрского турнира. А через восемь лет он стал обладателем золота зимних ОИ в бобслее, в качестве разгоняющего.

Ещё один уникум в спорте – норвежец Якоб Тамс. В 1924-м он стал победителем зимних игр в прыжках с трамплина. А в 1936-м он же выиграл серебро Берлинской Олимпиады в парусном спорте.

Первой женщиной, выигравшей награды и на летней, и на зимней олимпиадах стала немка (ГДР) Криста Ротенбургер. Причём это случилось за один год. В 1988 году проходили и «белая», и «зелёная» олимпиады. В Калгари она стала чемпионкой в беге на 1000 метров (коньки), а в Сеуле – в спринте (велоспорт).

Канадка Клара Хьюз в 1996-м взяла две бронзы в шоссейных велогонках, а потом добавила к этому ещё четыре олимпийские награды в конькобежном спорте (2 бронзы, серебро, золото).

Ещё одна пара похожих спортов – лёгкая атлетика (на короткие дистанции) + бобслей. Американка Лорин Уильямс В 2012 в Лондоне взяла золото (эстафета 4 по 100м), а в 2014-м в Сочи стала обладательницей серебра в парных соревнованиях бобслеисток.