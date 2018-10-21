Бой Исмаилов – Минеев: ничья

После таких топовых боёв, какие провели Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, переносимся в соревнования попроще. В Москве состоялся бой Исмаилов – Минеев, и это было круто.

Перед боем

Организация Fight Nights Global набирает популярность. Организаторы грамотно подняли градус напряжённость между бойцами. На пресс-конференции даже была потасовка. Многие, правда, говорят, что это чистая показуха, но со стороны выглядело всё серьёзно. Смотрим примерно с 4 минуты.

Разумеется, перед боем Исмаилов — Минеев соперники наговорили друг другу не самых приятных вещей, оба оскорбляли, подкалывали и угрожали друг другу. На счету Владимира Минеева перед боем было 9 побед и 1 поражение. У Магомеда Исмаилова – 14 и 2. Владимир (организаторы решили писать его имя так — Vlad) пришёл в смешанные единоборства из кикбоксинга, Мага – из вольной борьбы и боевого самбо.

На стороне Минеева был рост и, соответственно, длина конечностей, которая позволяла ему вести дальний бой с большей дистанции, плюс возраст: 28 против 32, а значит теоретически должно быть больше сил на тот случай, если бой затянется более 2-3 раундов. У Маги сильными сторонами считалась борьба (традиционно для кавказских бойцов) и большая масса – в нормальном состоянии Магомед почти на 10 кг мощнее.

Бой

В первых двух раунда Исмаилов пошёл в атаку, несколько раз перевод бой в партер и там мощными ударами едва не добил Минеева. Владимир с большим трудом выстоял. Под конец второго раунда стало заметно, что у Магомеда начинается усталость – пропала резкость движений, поубавился пыл, а тяжёлое дыхание было видно невооружённым глазом. В третьем раунде он, видимо, решил взять перерыв и активных действий не предпринимал. Немного воспрял духом Владимир Минеев, проведя несколько удачных лоукиков и мидлкиков. В четвёртом раунде Исмаилов бросился в атаку, но хватило его не надолго, вновь Минее выглядел более свежим и быстрым. Он держал соперника на дальней дистанции и не позволял ему перейти в партер. А в четвёртом и пятом раундах Минеев и вовсе доминировал. Было ясно, что он намного выносливее соперника. В итоге бой продлился все пять раундов. Итог – ничья, мнение судей разделились.

Что дальше

А дальше наверняка будет второй бой. Когда и где пока неизвестно, но наверняка будет ввиду большой напряжённости между спортсменами.