Илья Прусикин, лидер Little Big и создатель скибиди

Совсем недавно это вирусное видео просто ворвалось в нашу жизнь. Благодаря скибиди челленджу (skibidi challenge) даже не самые большие меломаны узнали о рейв-группе Little Big и их лидере «Ильиче» (Илья Прусикин).

Изначально группа товарищей просто снимала видео, а о музыкальной карьере никто и не помышлял. По крайней мере, они так говорят. Так или иначе, но видео на 1 апреля получилось очень удачным и так сама собой возникла группа. А потом ребят позвали на разогрев на концерт Die Antwoord. Говорят, что на тот момент у них даже не было ни одной законченной песни, но за месяц они кое-как подготовились. На дворе стояло лето 2013-го.

А дальше пошло-поехало. Песни и клипы понравились людям. Уже в марте 2014-го они выпустили свой первый альбом «With Russia from Love». Дальше – больше.

Группу стали приглашать в Европу. Сам лидер группы Илья «Ильич» Прусикин утверждает, что в раскрутку или какую-то рекламу они не вложили ни копейки. Ребята просто снимали клипы на свои песни, а дальше работал YouTube.

В декабре 2015-го вышел в свет второй альбом – «Funeral Rave». В российском iTunes он занял 8-е место и 3-е – в Google Play. Гопак, попы, сногсшибательная сцена питья козьего молока и ВАЗ-2103.

Первая значимая награда пришла в 2016. На фестивале Berlin Music Video Awards 2016 их сверх-трешовый клип «Big Dick» (большой член) занял первое место в номинации Most Trashy. А вот и он. Слова, как слышим, весьма и весьма замысловатые – май дик из биг, вери-вери биг.

На тот момент они уже были весьма популярным и успешными, но этот был настоящий фурор, просто левел-ап. На YouTube он набрал 42 миллиона просмотров.

Также весьма успешным получился клип на песню Give Me Your Money совместно с близким по стилю эстонским исполнителем Tommy Cash. Тут всё, что нам так близко – танки, калаши, говнистые дороги, ковры, гопак и даже девушки в кокошниках. Смотрим.

Ещё один клип, набравший 40 миллионов просмотров – LollyBomb.

Шикарный клип. В нём Ким Чен Ын старается выстроить романтические отношения с бомбой. Обошлись даже без намёков – в одном из эпизодов явно написано имя. Ким знакомится с ней, заигрывает, приглашает на свидание. Не обошлось и без постельной сцены.

А в клипе Faradenza вы видим явным перебор толстых тёток. Временами неприятно, но прикольно. Илья Прусикин зажигает в каком-то санотории и покоряет сердца всех дам, любого возраста.

Последним клипом является уже ставшее вирусом Skibidi. Пока оно набрало 30 миллионов, но ещё не вечер.

https://www.youtube.com/watch?v=mDFBTdToRmw