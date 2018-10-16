Фёдор Емельяненко вернул нам наш 2007-й

Самый успешный боец за всю историю MMA по-ветерански выступает в Bellator. Недавно Фёдор Емельяненко победил Чела Соннена и теперь будет биться за чемпионство в своей организации.

А ещё в прошлом году никто не мог предположить, что Фёдор Емельяненко вообще будет драться на серьёзном уровне. В июне 2017-го он проиграл нокаутом Мэтту Митриону, и хейтеры тогда уже успели отправить ветерана на пенсию.

Но было ещё рано списывать его со счетов. После двух незначительных побед над Джайдипом Сингхом и Фабиу Малдонаду Фёдор был включён в Гран-при тяжеловесов Bellator. В четвертьфинале Емельяненко угомонил другого ветерана Фрэнка Мира. Тот бой прошёл просто великолепно для россиянина. Его тяжёлые удары были быстры почти как в молодости – досрочная победа нокаутом.

В полуфинале же соперник был не менее серьёзным, но уже именно Фёдор Емельяненко был фаворитом. С первых же секунд стало ясно, что специалисты не ошиблись.

Соннен старался перевести бой в партер, так как в стойке у него почти не было шансов против ударки Фёдора. Однако даже в партере россиянин успешно противостоял грепплингу соперника.

Всё кончилось во втором раунде, когда Федя просто забил лежащего соперника: несколько тяжеленных ударов по пассивному блоку, и рефери остановил поединок.

После боя Фёдор высказывался в своём стиле, без оскорблений, потасовок и высокомерия – человек из другой эпохи, сейчас так не принято (не то, что Хабиб):

«Чел очень хорошо работал. Он показал, что отлично готов ко мне. Устал ли я? Слава богу, всё хорошо. Можно ещё работать. Райан Бейдер – очень сильный, очень грамотный боец».

В начале 2019-го Последний император будет биться с Райаном Бейдером.