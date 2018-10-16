Что такое скибиди челлендж?

В сети набирает обороты новый флеш-мод, челлендж – скибиди челлендж.
Запустила его российская рейв группа Little Big. Их творчество пышет гротеском и стёбом над теми или иными чертами русского национального характера и нашей с вами действительностью. Это проявляется во всём — музыка, слова, декорации и костюмы в клипах.
Суть скибиди челленджа заключается в том, чтобы повторить довольно странные танцевальные движения из клипа.
Несмотря на некоторую камерностью творчества и ограниченность аудитории, скибиди челлендж нашёл горячий отклик в сети. Самые удачные попытки копирования танца даже опубликовали на официальной странице группы в Instagram.
К движухе уже подключились и знаменитости. Например, Иван Ургант и Баста.
А вот волейбольный клуб «Зенит-Казань».
Кстати, в клипе есть несколько скрытых смыслов, прямо как в масонских фильмах.
А вы в тренде?
-
1 Фёдор Емельяненко вернул нам наш 2007-й
-
2 Кокорин и Мамаев – гордость и краса российского футбола
-
3 Хабиб Нурмагомедов и другие: лучшие российские бойцы
-
4 Хабиб Нурмагомедов и остальные чемпионы UFC
-
5 Хабиб Нурмагомедов выиграл: кто дальше?
-
6 Хабиб Нурмагомедов выиграл бой века, задушив Конора Макгрегора
-
7 Apple Watch Series 4
-
8 iPhone Xr: роскошь для нищебродов
-
9 iPhone XS и XS Max
-
10 Адепты домашних бургеров: кто они?