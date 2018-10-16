Что такое скибиди челлендж?

В сети набирает обороты новый флеш-мод, челлендж – скибиди челлендж.

Запустила его российская рейв группа Little Big. Их творчество пышет гротеском и стёбом над теми или иными чертами русского национального характера и нашей с вами действительностью. Это проявляется во всём — музыка, слова, декорации и костюмы в клипах.

Суть скибиди челленджа заключается в том, чтобы повторить довольно странные танцевальные движения из клипа.

Несмотря на некоторую камерностью творчества и ограниченность аудитории, скибиди челлендж нашёл горячий отклик в сети. Самые удачные попытки копирования танца даже опубликовали на официальной странице группы в Instagram.

К движухе уже подключились и знаменитости. Например, Иван Ургант и Баста.

А вот волейбольный клуб «Зенит-Казань».

Кстати, в клипе есть несколько скрытых смыслов, прямо как в масонских фильмах.

А вы в тренде?