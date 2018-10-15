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Кокорин и Мамаев – гордость и краса российского футбола

bdortmund
15 Окт, 2018 / 355 Просмотров

Совсем недавно эти двое – Кокорин и Мамаев — нехило так хайпанули – попали во все выпуски новостей и заявили о себе не только на всю Россию, но и дальше. Тут даже Хабиб со своим поясом сдвинулся с первой строчки популярных запросов.

  • Пролог

Александр Кокорин и Павел Мамаев – российские профессиональные футболисты. По нашим меркам они достаточно успешные. Кокорин играет в санкт-петербургском «Зените» (неофициально самый богатый клуб России), Мамаев – в ФК «Краснодар». Так сложилось, что люди в их положении зарабатывают очень большие деньги.

  • Действие первое – «сапсан»

Встретились Кокорин и Мамаев в Петербурге, где играли их команды. Ребята решили отметить «десятилетие дружбы». Для этого они отправились в Москву на скоростном поезде «Сапсан». Сообщается, что выкупили целый вагон, по пути вели себя шумно, выпили весь алкоголь, чтоб был в бортовом баре, кричали, веселились и буянили…

  • Действие второе – стриптиз-клуб

Далее, уже в Москве, парни (с ними было ещё несколько друзей) пошли в стриптиз-клуб. Там всю ночь тусовались. Потом переместились в отел «Пекин». Зачем? Догадайтесь. Рано утром на парковке они вступили в словесную перепалку с водителем первого канала. Говорят, кто-то из компании пнул чужую машину. Разговор на повышенных тонах перешёл в драку. Впятером они запинали своего «обидчика». Есть видео. Итог – черепно-мозговая травма, сломанный нос, большая потеря крови.

  • Действие третье – кафе

Потом друзья-товарищи пошли в кафе, чтобы позавтракать. Там начали прикалываться над сидевшим за соседним столом человеком азиатской внешности. Слово за слово… опять драка. Видео тоже есть. Отчётливо видны удары. Один из них – стулом. Далее началась массовая драка: с одной стороны – Кокорин и Мамаев и вся компания наших героев, с другой – служащие кафе и сам получивший стулом по голове. Им, кстати, оказался чиновник среднего ранга по фамилии Пак. Через пару часов после инцидента в кафе приехали некие друзья футболистов, которые предлагали выкупить видеозапись за 5 миллионов рублей. Но было поздно, заветный файл уже был у пострадавшей стороны.

  • Эпилог

Футболистов задержали, возбудили уголовное дело, посадили в СИЗО. Общественность обратила внимание. Вышло несколько телепередач на разных каналах. Сами футбольные клубы обещают наказать хулиганов. «Краснодар» хочет расторгнуть контракт с Мамаевым из-за дисциплинарных нарушений, которые были и до этого, мол, такой пункт есть в контракте. «Зенит» же пока не рубит с плеча, обещая только «наказать» виновного. Свои комментарии уже дали многие видные деятели культуры и спорта. Вот самый классный, от папы Паши Мамаева.

  • Post scriptum

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  • Деньги

Для начала надо быть миллиардером. Без этого никак. Выбираем прибыльную профессию и рубим бабосы. В нашем случае ребята стали успешными по российским меркам футболистами.

  • Наглость

Если вы миллиардер, то вы, разумеется, не будете вести себя, как квёлый тихоня. Включайте дерзость, хамство и наглость – вам можно, вы ведь миллиардер.

  • Физическая сила

Любой знает, что это куда важнее ума, морали или каких-то других никчёмных черт. Идём в качалку и качаем бицухи. Но даже в этом случае для потасовки лучше выбраться дрыща. И желательно отмудохать его в составе компании друзей, так прикольнее. 5 на 1? Пофиг.

  • Чувство юмора

Что бы ни происходило в жизни, надо на всё смотреть с юмором. Увидел человека азиатской внешности – начал прикалываться на тему gangnam style.

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