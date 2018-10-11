Хабиб Нурмагомедов и остальные чемпионы UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, как все мы знаем, недавно стал чемпионом UFC в полусреднем весе. В честь этого мы решили рассказать о лучших в остальных весовых категориях самой престижной бойцовской организации.

Тяжёлый вес (Heavyweight) – 93-120 кг

Полутяжёлый вес (Light heavyweight) – 84-93 кг

Так уж сложилось, что действующим чемпионом и в тяжёлом, и в полутяжёлом весах является один и тот же человек. Причём в полутяжёлом весе он удерживает титул с 2014 года. Дэниел Кормье пришёл в смешанные единоборства из вольной борьбы. В составе сборной команды США участвовал в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. Также имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Сейчас ему 39 лет, что уже само по себе достойно уважения – не слишком часто бойцы выступают на таком запредельном уровне в таком серьёзном по спортивным меркам возрасте. Всего на его счету 21 победа и одно единственное поражение. Смотрим!

Средний вес (Middleweight) – 77-84 кг

Тут чемпионом является 27-летний австралиец Роберт Уиттакер. До UFC заработал чёрные пояса в карате и хапкидо, плюс коричневый пояс в бразильском джиу-джитсу. Удерживает титул с 2014-го. Также в 2009-2014 был чемпионом в полусреднем весе. Прозвище – «потрошитель»! 21 победа, 4 поражения.

Полусредний вес (Welterweight) – 70-77 кг

Тайрон Вудли. Ещё один ветеран. Ему 36. Начинал в волной борьбе и американском футболе. 23 победы и 3 поражения. Чемпионом стал в 2016-м. С тех пор четыре раза успешно защитил титул. С ним придётся биться Хабибу, если он решит «подняться» в весе.

Лёгкий вес (Lightweight) – 66-70 кг

Вот…. Хабиб Нурмагомедов, новоиспечённый чемпион. 27 побед и ничего кроме них. Ему уже 30, но вполне можно выступать ещё несколько лет, как видим по Вудли и Кормье. В его активе куча титулов по боевому самбу, армейскому рукопашному бою, панкратиону и грепплингу. Один из самых успешных российских бойцов в этом виде спорта.

Полулёгкий вес (Featherweight) – 61-66 кг

Гавайский американец Макс Холлоуэй завоевал титул пару лет назад. Его рост – 180 см, для этого веса очень крупный. В связи с этим его главным оружием считают длинные руки и ноги. До UFC занимался боксом, кикбоксингом и бразильским джиу-джитсу.

Легчайший вес (Bantamweight) – 57-61 кг

Ти Джей Диллашоу. 32 года, 19 побед, 3 поражения. В юности занимался борьбой и кикбоксингом. Интересный факт из биографии – некоторое время жил и тренировался на Украине. В настоящее время является чемпионом в легчайшем весе, уже во второй раз. Пока на счету две защиты.

Наилегчайший вес (Flyweight) – 53-57 кг

Самым лёгким чемпионом сейчас является 31-летний американец с мексиканскими корнями Генри Сехудо. До UFC был успешным борцом вольного стиля. Пиком карьеры был Пекин-2008, где он взял олимпийское золото в вес до 55 кг. Послужной список в смешанных единоборствах пока не слишком велик – 13 побед и 2 поражения.

А вот вам на сладенькое! Валентина Шевченко, лучший по рейтингу боец в наилегчайшей весовой категории у женщин. Смотрим.