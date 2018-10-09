Хабиб выиграл: что дальше?

Итак, как мы все уже знаем, россиянин Хабиб Нурмагомедов выиграл бой против ирландца Конора МакГрегора. Как утверждают специалисты, это был его самый сильный возможный соперник. Что же теперь?
- Вариант 1 – продолжение карьеры в текущей весовой категории
Сейчас Хабиб (как его называют «орёл») выступает в лёгком весе (60-77 кг). Он действующий чемпион. Самые сильные претенденты следующие:
Тони Фергюсон. Американцу уже 34. Наступает спортивная зрелость. Пик прошёл, но он всё ещё сильный соперник. 24 победы и 3 поражения.
Конор Макгрегор. Да, опять он. Он по-прежнему имеет высокий рейтинг и может драться с Хабибом, как в качестве самостоятельного боя за титул, так и в качестве реванша. Послужной список популярного ирландца не так уж и плох – 21 победа и 4 поражений.
Дастин Пуарье. Пожалуй, можно назвать и его. Американец с франко-канадскими корнями находится на пике, хотя у него и многовато поражений – целых 5 при 24 победах.
- Вариант 2 – переход в более тяжёлый вес
Следующий вес – полусредний, 70-77 кг. Выйти на него не составит труда. Не секрет, что в межсезонье Нурмагомедов весит около 85. Вот тройка сильнейших бойцов в этом весе:
Тайрон Вудли. Действующий чемпион. Ему уже 36, но он продолжает удерживать пояс чемпиона. Всего в его активе 19 побед и 3 поражения.
Колби Ковингтон. 14 побед и 1 поражение, 30 лет.
Даррен Тилл. Этому англичанину всего 25, пик ещё впереди. Многие пророчат ему чемпионский пояс через 2-3 года. В любом случае, он будет достойным соперником для Хабиба – 17 побед и 1 поражение.
- Вариант 3 – окончание карьеры профессионального спортсмена
В 2017-м отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну осталось выступать полтора-два года. Если он своего решения не изменит, то уже очень скоро Хабиб завершит с профессиональным спортом. Это было бы красиво – на пике популярности и формы. В конце концов, в жизни есть не только спорт. У него жена и двое детей, да и о своём здоровье можно подумать – получать удары по голове не слишком приятно и полезно.
p.s. Ну, а что же делать Конору? Ответ прост – тренироваться. Возможно, есть смысл попросить реванш. Иногда после крупных поражений бойцам дают в соперники «мешка», объективно более слабого соперника, чтобы вернуть веру в себя. Одно ясно – играться в бокс со всякими Мейвезерами не стоит.
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