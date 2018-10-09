Хабиб выиграл: что дальше?

Итак, как мы все уже знаем, россиянин Хабиб Нурмагомедов выиграл бой против ирландца Конора МакГрегора. Как утверждают специалисты, это был его самый сильный возможный соперник. Что же теперь?

Вариант 1 – продолжение карьеры в текущей весовой категории

Сейчас Хабиб (как его называют «орёл») выступает в лёгком весе (60-77 кг). Он действующий чемпион. Самые сильные претенденты следующие:

Тони Фергюсон. Американцу уже 34. Наступает спортивная зрелость. Пик прошёл, но он всё ещё сильный соперник. 24 победы и 3 поражения.

Конор Макгрегор. Да, опять он. Он по-прежнему имеет высокий рейтинг и может драться с Хабибом, как в качестве самостоятельного боя за титул, так и в качестве реванша. Послужной список популярного ирландца не так уж и плох – 21 победа и 4 поражений.

Дастин Пуарье. Пожалуй, можно назвать и его. Американец с франко-канадскими корнями находится на пике, хотя у него и многовато поражений – целых 5 при 24 победах.

Вариант 2 – переход в более тяжёлый вес

Следующий вес – полусредний, 70-77 кг. Выйти на него не составит труда. Не секрет, что в межсезонье Нурмагомедов весит около 85. Вот тройка сильнейших бойцов в этом весе:

Тайрон Вудли. Действующий чемпион. Ему уже 36, но он продолжает удерживать пояс чемпиона. Всего в его активе 19 побед и 3 поражения.

Колби Ковингтон. 14 побед и 1 поражение, 30 лет.

Даррен Тилл. Этому англичанину всего 25, пик ещё впереди. Многие пророчат ему чемпионский пояс через 2-3 года. В любом случае, он будет достойным соперником для Хабиба – 17 побед и 1 поражение.

Вариант 3 – окончание карьеры профессионального спортсмена

В 2017-м отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну осталось выступать полтора-два года. Если он своего решения не изменит, то уже очень скоро Хабиб завершит с профессиональным спортом. Это было бы красиво – на пике популярности и формы. В конце концов, в жизни есть не только спорт. У него жена и двое детей, да и о своём здоровье можно подумать – получать удары по голове не слишком приятно и полезно.

p.s. Ну, а что же делать Конору? Ответ прост – тренироваться. Возможно, есть смысл попросить реванш. Иногда после крупных поражений бойцам дают в соперники «мешка», объективно более слабого соперника, чтобы вернуть веру в себя. Одно ясно – играться в бокс со всякими Мейвезерами не стоит.