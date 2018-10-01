Стейки и все для них

После трудного рабочего дня иногда так хочется просто расслабиться дома, без лишних заморочек приготовить что-нибудь вкусное и приятно провести вечер за отличным ужином и бокалом вина.

Какое же блюдо идеально сочетает в себе простоту в приготовлении и отменный вкус? Однозначно – стейк! Но важно знать, что для приготовления не подойдет обычный кусок говядины. Мясо должно соответствовать особым требованиям. Существуют разные виды стейков, давайте разберемся, чем они отличаются друг от друга.

Изначально слово «стейк» применялось к мясу молодых бычков. Стейки делятся на две категории: премиальные и альтернативные. Премиальные стейки не содержат сухожилий, имея высокую степень мраморности. В то время как альтернативные как раз имеют сухожилия и при их нарезке можно испытать небольшие трудности. Поэтому необходимо правильно выбрать нож, который моментально решит такого рода проблемы. В этом случае, идеально подойдет нож-тесак.

Выделяют несколько самых популярных отрубов, таких как рибай, филе-миньон, топ-блейд и другие. В чем их различия? Рассказываем и показываем.

Рибай-стейк. Такое название стейк получил благодаря особой форме куска, напоминающей глаз. Это самый популярный стейк, который ценится за высокую степень мраморности и оригинальный вкус. Приготовлен он из рёберной части животного. Лучшая степень прожарки — medium rare.

Филе-миньон. Этот кусок мяса можно назвать самым нежным. С такого стейка убирают жир и хрящики, что становится причиной его небольших размеров и высокой цены. Рекомендуемая степень прожарки — medium.

Чак-стейк. Мясо из шейно-лопаточной части. Имеет приятный вкус и аромат. Такое мясо лучше всего подойдет для жарки или же медленного тушения.

Фланк-стейк. Этот кусок мяса не содержит большого количества жира и костей, но его нужно обязательно мариновать перед приготовлением. Рекомендуемая степень прожарки —

Денвер-стейк. Стейк, приготовленный из филе шейного отруба. Невероятно сочный кусок мяса с насыщенным вкусом. Можно по праву считать прекрасной альтернативой дорогим стейкам. Оптимальная степень прожарки — medium или medium well.

Портерхаус-стейк. Часть толстого края вырезки, вес которой составляет не менее 500 граммов. Особенность куска заключается в том, что кость разделяет стейк два вида — филе-миньон и стриплойн. Рекомендуемая степень прожарки —

Говорить о разновидностях стейков можно еще долго, но всё же, как их вкусно и правильно готовить? Поговорим о степенях прожарки.

Разницу между ними можно определить температурой в самом центре стейка:

Blue ( приготовление составляет 1 минуту — прожарка очень слабая) 46–49 градусов

Rare (5-6 минут) (прожарка слабая) 50–55 градусов

Medium rare( около 5 минут) (средне-слабая прожарка) 55–60 градусов

Medium (15 минут) (прожарка средняя) — 60–65 градусов

Medium well (19-20 минут) (прожарка средне-сильная) 65–70 градусов

Well done (30 минут) (прожарка полная) — выше 71 градусов.

Итак, теперь вы знаете достаточно, чтобы приступить к практике. Мы решили поделиться с вами рецептом потрясающего стейка Рибай прожарки Medium, на приготовление которого вы затратите всего лишь 15 минут!

Для приготовления стейка вам понадобятся:

Мраморная говядина(500 грамм)

Шампиньоны(150 грамм)

Морская соль(5 грамм)

Для начала кусок мяса нужно необходимо промокнуть бумажными полотенцами для, чтобы оно не парилось, а жарилось. Теперь стейк необходимо смазать оливковым маслом, желательно с двух сторон и слегка натереть морской солью. Далее следует раскалить любую сковороду с толстым дном или же еще лучше сковороду-гриль. После этого мы кладем кусок мяса на раскаленную сковороду и жарим его 1,5 минуты с каждой стороны. Во время этого, выкладываем порезанные шампиньоны к стейку, чтобы они готовились вместе с ним и дошли до состояния готовности одновременно с мясом. По истечению 1,5 минут, убавляем огонь до минимума, чтобы стейк начинал прожариваться. Ждем 4 минуты и перекладываем стейк на противоположную сторону также на 4 минуты. Выкладываем приготовленное блюдо на тарелку. Теперь нам пригодится такой помощник, как мельница со специями.(99 рублей) Добавляя немного свежемолотого перца и морской соли, вы легко сможете приправить блюдо по своему вкусу. Остается выложить к мясу грибы и идеальный ужин готов!

Быстро, просто, а главное очень вкусно!

А теперь настало время накрыть на стол. Столовые приборы и красивая посуда – необходимость для создания уютной атмосферы для ужина. Для мраморной говядины предлагаем использовать посуду стилизованную под мрамор!

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