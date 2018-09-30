Адепты домашних бургеров: кто они?

Также читайте:

Правильный бургер — это… 7 признаков... 7 признаков правильного бургера, запомнить их будет полезно если будете готовить бургеры дома и для себя любимых: Аромат Человеческий я...

Почему котлеты для бургеров лучше покупать, а не д... Даже если вы любите готовить, то просто невозможно делать самостоятельно ВСЁ. Вы же не будете класть в бургер выращенные на балконе помидоры, зелень, ...

Почему домашний бургер полезнее покупного – 5 прич... Киберпанк уже давно шагает по планете. И вот уже многие наши современники дома почти не готовят, а питаются в кафешках. Печальная картина, конечно. ...

Бургер – это искусство Настоящий домашний бургер – это не просто перекус, а настоящее искусство. Причём к нему этому может прикоснуться каждый, весь искусство должно служить...