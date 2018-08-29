14 жестоких вещей, которые помогут вам изменить жизнь к лучшему

У всех бывает момент, когда чувствуешь, что упираешься в потолок. Бьёшься, бьёшься, но всё равно стоишь на месте, не можешь полностью раскрыть себя и реализовать безграничный потенциал. Это случается рано или поздно со всеми. И тогда нужно действовать. Иначе есть большущий риск превратиться в говно и деградировать. Вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось:

Не быть копией

Каждый мужик должен иметь свой неповторимый стиль, свой путь, свои убеждения. Ведь все мы неповторимые оригиналы, второго такого нет, не было и не будет в целом мире. И важно это понимать и подчёркивать. В каких-то фундаментальных вещах можно и нужно чему-то учиться у других, но всегда важно включать собственную голову и быть верным своим принципам.

Непрерывно развиваться

Успех придёт только тогда, когда вы узнаёте и учитесь новому. Достичь высшей точки развития просто невозможно. Всегда есть что-то такое, чему можно научиться – развивайтесь духовно, психологически, физически, умственно, интеллектуально, профессионально. Желательно при это соблюдать баланс всех этих областей.

Ценить своё время

Деньги и другие материальные ценности всегда можно восполнить, даже если вы претерпели убытки. А вот время уже никогда не вернётся. Его нельзя запасти впрок, купить, продать и выменять. У него только пути – либо вы его тратите с пользой, либо спускаете в унитаз. Цените время, а то будет поздно.

Уметь отказывать

Вежливость и доброта – штуки классные. Особенно для тех, кто этим умело пользуется, сознательно или нет. Чтобы быть хозяином своей жизни, нужно уметь говорить «нет». В разных ситуациях. Очень туго приходится тем парням, кто этого делать не умеет.

Отказаться от принципа «Ещё один»

О, это губительная зараза, которая будет снова и снова гадить вам в тарелку. Ещё месяц и я уволюсь в этой гадской работы, ещё одна серия и я пойду учиться, развиваться и наводить порядок, ещё одна кружечка пива и я наберусь храбрости, чтобы познакомиться с той милой девушкой напротив.

Заниматься тайм-менеджментом

Нехватка времени — бич современного человека. Но тут уж придётся попотеть. Для начала подумайте, куда это время уходит? На мемасики? На соцсети? На сериалы и фильмы? Важно расставить приоритеты и забронировать время для действительно важных дел.

Честность

Ситуации, конечно, бывают разными, но лучшая стратегия – быть честным всегда и везде. Рано или поздно это положительно скажется и на вашей репутации, и на вашем мнении о самом себе.

Оптимизм

Самое жалкое зрелище – жалеющий себя мужик. Не смейте этого делать!!! Любую проблему можно решить. В мире не вы один потеряли работу, не только вас кинула девушка и не только вам нахамил ублюдок-начальник. Соберитесь и думайте над тем, что можно предпринять в вашей конкретной ситуации.

Научиться созидать

За жизнь вам много чего придётся строить, создавать, созидать. Намного больше, чем разрушать. Карьера, сеть связей, семейные отношения, дом, дача – всё это требует творческого, созидательного подхода.

Быть готовым к новым достижениям

Понятие успеха у нас постоянно меняется. В идеале планка должна постоянно подниматься. Сейчас вы мечтаете о машине и отпуске в тёплой стране. Лет в 50, у вас это уже будет, а новой мечтой будет хорошее образование для детей, спокойная старость и эрекция. Это нормально, будьте к этому готовы.

Понимать безграничные возможности

Возможно, вы много работаете. Возможно, вы даже гордитесь тем, что слывёте трудоголиком. Однако гордиться тут нечем. Если вы хотите завоевать мир, то нужно продолжать трудиться, а не рассказывать, как круто вы впахиваете – всегда можно сделать всё быстрее, лучше и качественней.

Меньше слов – больше дела

Можно привести целую кучу цитат всякий Конфуциев о том, что лучше делать, а не болтать. Беритесь и делайте!

Не сплетничать

Бывают такие коллективы, где обожают обсуждать вышедший пописать коллег. Скверная ситуация, и советуем вам не участвовать в этом говёном деле. Силы и время можно применить намного более рационально.

Не сдаваться

Опускать руки – самое жалкое дело, которое может сделать мужик. Любое поражение – ценный опыт. Если не получилось в первого раза, то получится со второго, третьего или сто пятьдесят пятого. Сдаваться категорически запрещено самой природой.