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«Нет ничего хуже, чем упустить шанс, который мог бы изменить жизнь.»

— М.

14 жестоких вещей, которые помогут вам изменить жизнь к лучшему

MagMens
MagMens
29 Авг, 2018 / 30 Просмотров

У всех бывает момент, когда чувствуешь, что упираешься в потолок. Бьёшься, бьёшься, но всё равно стоишь на месте, не можешь полностью раскрыть себя и реализовать безграничный потенциал. Это случается рано или поздно со всеми. И тогда нужно действовать. Иначе есть большущий риск превратиться в говно и деградировать. Вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось:

  1. Не быть копией

Каждый мужик должен иметь свой неповторимый стиль, свой путь, свои убеждения. Ведь все мы неповторимые оригиналы, второго такого нет, не было и не будет в целом мире. И важно это понимать и подчёркивать. В каких-то фундаментальных вещах можно и нужно чему-то учиться у других, но всегда важно включать собственную голову и быть верным своим принципам.

  1. Непрерывно развиваться

Успех придёт только тогда, когда вы узнаёте и учитесь новому. Достичь высшей точки развития просто невозможно. Всегда есть что-то такое, чему можно научиться – развивайтесь духовно, психологически, физически, умственно, интеллектуально, профессионально. Желательно при это соблюдать баланс всех этих областей.

  1. Ценить своё время

Деньги и другие материальные ценности всегда можно восполнить, даже если вы претерпели убытки. А вот время уже никогда не вернётся. Его нельзя запасти впрок, купить, продать и выменять. У него только пути – либо вы его тратите с пользой, либо спускаете в унитаз. Цените время, а то будет поздно.

  1. Уметь отказывать

Вежливость и доброта – штуки классные. Особенно для тех, кто этим умело пользуется, сознательно или нет. Чтобы быть хозяином своей жизни, нужно уметь говорить «нет». В разных ситуациях. Очень туго приходится тем парням, кто этого делать не умеет.

  1. Отказаться от принципа «Ещё один»

О, это губительная зараза, которая будет снова и снова гадить вам в тарелку. Ещё месяц и я уволюсь в этой гадской работы, ещё одна серия и я пойду учиться, развиваться и наводить порядок, ещё одна кружечка пива и я наберусь храбрости, чтобы познакомиться с той милой девушкой напротив.

  1. Заниматься тайм-менеджментом

Нехватка времени — бич современного человека. Но тут уж придётся попотеть. Для начала подумайте, куда это время уходит? На мемасики? На соцсети? На сериалы и фильмы? Важно расставить приоритеты и забронировать время для действительно важных дел.

  1. Честность

Ситуации, конечно, бывают разными, но лучшая стратегия – быть честным всегда и везде. Рано или поздно это положительно скажется и на вашей репутации, и на вашем мнении о самом себе.

  1. Оптимизм

Самое жалкое зрелище – жалеющий себя мужик. Не смейте этого делать!!! Любую проблему можно решить. В мире не вы один потеряли работу, не только вас кинула девушка и не только вам нахамил ублюдок-начальник. Соберитесь и думайте над тем, что можно предпринять в вашей конкретной ситуации.

  1. Научиться созидать

За жизнь вам много чего придётся строить, создавать, созидать. Намного больше, чем разрушать. Карьера, сеть связей, семейные отношения, дом, дача – всё это требует творческого, созидательного подхода.

  1. Быть готовым к новым достижениям

Понятие успеха у нас постоянно меняется. В идеале планка должна постоянно подниматься. Сейчас вы мечтаете о машине и отпуске в тёплой стране. Лет в 50, у вас это уже будет, а новой мечтой будет хорошее образование для детей, спокойная старость и эрекция. Это нормально, будьте к этому готовы.

  1. Понимать безграничные возможности

Возможно, вы много работаете. Возможно, вы даже гордитесь тем, что слывёте трудоголиком. Однако гордиться тут нечем. Если вы хотите завоевать мир, то нужно продолжать трудиться, а не рассказывать, как круто вы впахиваете – всегда можно сделать всё быстрее, лучше и качественней.

  1. Меньше слов – больше дела

Можно привести целую кучу цитат всякий Конфуциев о том, что лучше делать, а не болтать. Беритесь и делайте!

  1. Не сплетничать

Бывают такие коллективы, где обожают обсуждать вышедший пописать коллег. Скверная ситуация, и советуем вам не участвовать в этом говёном деле. Силы и время можно применить намного более рационально.

  1. Не сдаваться

Опускать руки – самое жалкое дело, которое может сделать мужик. Любое поражение – ценный опыт. Если не получилось в первого раза, то получится со второго, третьего или сто пятьдесят пятого. Сдаваться категорически запрещено самой природой.


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