Сборник треков, которые помогают работать

Музыка для работы

Музыка для работы несёт в себе больше развлекательный фактор. Но некоторые сильные, энергичные песни помогают нам выполнять трудную работу. Мы сделали сборник самых мощных и мотивирующих треков , под которые работа становится более продуктивной и драйвовой. Желательно слушать музыку для работы в офисе и онлайн используя наш материал :

Stan Bush – You’ve Got The Touch!

Квинт-эссенция 80-х – волосатые мужики с надрывом о чём-то поют. В клипе присутствуют трансформеры, драйв, взрывы, супергерои , а сама мелодия подталкивает вас к геройским подвигам и действиям. Зацените, этот шедевр , он заряжает как надо.

The Rolling Stones – You Can’t Always Get What You Want

Суперская композиция, которая помогает сделать перезагрузку, подумать о будущем и продолжить упорный труд с новыми силами и энергией. Текст песни весьма просто – «ты не можешь всегда получать то, что хочешь, но однажды ты поймёшь, что у тебя есть всё, что нужно».

Insane Clown Posse – Fuck The World

Такой трек вселит в сердце малодушного частичку напористости и отваги для решительных действий. Звучание этой т.н. «песни» толкает вас на что-то провокационное, дерзкое, на что-то такое, на что вы бы никогда не решились. Иногда нужен именно такой импульс, чтобы не сойти с ума.

Rocky Balboa & Bill Conti – Gonna Fly Now

Классика мотивирующих треков. Отлично подходит не только для занятий спортом, но и для работы. Рокки всегда даст понять, что нет ничего невозможного. Мелодию знает каждый, и каждому она нравится. Также нельзя опускать и бэкграунд – историю жизни и борьбы простого парня из Филадельфии, который стал чемпионом.

The Horrorist – Ich Habe Die Macht

Песня представляет собой надрывные крики на немецком и английском под ритмичную недомузыку. Этот трек не доставит вам удовольствия, но значительно поможет работать быстрее. Особенно, если вы самому себе пообещаете выключить этот ад, когда работа будет сделана.

Bee Gees – Stayin’ Alive

Старинная песня с надоедливым припевом и гомосяцким голоском вокалиста. Однако это не просто попса 70-х. Оказывается, песенку используют американские медики для тренировки сердечно-лёгочной реанимации – ритм совпадет идеально. Под неё отлично работается, без потери темпа и спокойствия.

Carl Orff – Carmina Burana

Звучит прикольно, как заклинания сатанистов. Содержание сих куплетиков имеет философское значение – непостоянство удачи, богатство и бедность, жизнь и смерть, радости алкоголя, вкусной еды и красивых женщин. Эпичность подачи настраивает на рабочий лад, попробуйте!

Richard Wright & David Gilmour – Breakthrough

Намного более мелодичная музыка. Она больше подходит для точной работы, нефизической. Она не изматывает бешеным ритмом, а расслабляет, при это не давая забыть о том, что нужно сделать.

Manowar – The Crown and The Ring

Хороший трек от дикого коллектива. В отличие от большинства песен их репертуара, тут куда более размеренный ритм и не надрывный вокал. Текст повествует о том, что «мы» готовимся к битве и обязательно победим. Трек настраивает на нужный лад без лишних нервов – сразу хочется переделать кучу дел.