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— Марина Цветаева

Необычные способы кражи товаров

MagMens
MagMens
26 Авг, 2018 / 27 Просмотров

«Не укради», — говорил спаситель. И не только он. Брать чужое – плохо, и мы не призываем вас избирать «скользкую дорожку». Вот необычные способы кражи товаров в магазинах самообслуживания. Мы расскажем о них просто так, из познавательных и развлекательных соображений.

  • Товар в товаре

Тот, кто это придумал, очевидно, много в детстве играл с матрёшками. Для этого подходит, например, упаковка с яйцами, куда можно упрятать кое-какие дорогостоящие мелочи. Если на кассе обнаружат, скажите, что так и было.

  • Сыпучие продукты

Дорогие сыпучие продукты (кофе, к примеру) можно просто-напросто пересыпать в какую-нибудь дешёвенькую баночку, из-под мюсли, например. Главное незаметно и быстро всё провернуть. Также можно просто сожрать что-нибудь на месте – для совсем отчаянных экстремалов.

  • Конфеты на вес

Ещё один лайфхак – берём конфеты подешевле, кладём некоторое количество в пакет, сверху насыпаем тех, что подороже и внешне немного похожи, а сверху накрываем всё слоем дешёвеньких. Если на кассе заметят – «не знаю, пакет стоял уже полный, я просто взял».

  • Универсальный способ

Берём дешёвую зубную пасту, выкидываем тюбик и пихаем внутрь что-нибудь подороже. Если что – так и было!

  • Относительно законный способ

Для этого важно иметь среди служащих магазина знакомого, который согласится стать соучастником. Просто нужно перебить ценник на более низкую цену ввиду, например, повреждённой упаковки, повреждённой только что.

  • Одежда

Это самое популярное у воришек. Важно только научиться ловко снимать «жучок». Если дают номерки с количество товара, то вкладываем один товар в другой, чтобы получить номерок с цифрой «1». Также важно знать какая ткань блокирует радиосигнал. Например несколько слоёв фольги реально работает.


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