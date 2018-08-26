«Не укради», — говорил спаситель. И не только он. Брать чужое – плохо, и мы не призываем вас избирать «скользкую дорожку». Вот необычные способы кражи товаров в магазинах самообслуживания. Мы расскажем о них просто так, из познавательных и развлекательных соображений.

Товар в товаре

Тот, кто это придумал, очевидно, много в детстве играл с матрёшками. Для этого подходит, например, упаковка с яйцами, куда можно упрятать кое-какие дорогостоящие мелочи. Если на кассе обнаружат, скажите, что так и было.

Сыпучие продукты

Дорогие сыпучие продукты (кофе, к примеру) можно просто-напросто пересыпать в какую-нибудь дешёвенькую баночку, из-под мюсли, например. Главное незаметно и быстро всё провернуть. Также можно просто сожрать что-нибудь на месте – для совсем отчаянных экстремалов.

Конфеты на вес

Ещё один лайфхак – берём конфеты подешевле, кладём некоторое количество в пакет, сверху насыпаем тех, что подороже и внешне немного похожи, а сверху накрываем всё слоем дешёвеньких. Если на кассе заметят – «не знаю, пакет стоял уже полный, я просто взял».

Универсальный способ

Берём дешёвую зубную пасту, выкидываем тюбик и пихаем внутрь что-нибудь подороже. Если что – так и было!

Относительно законный способ

Для этого важно иметь среди служащих магазина знакомого, который согласится стать соучастником. Просто нужно перебить ценник на более низкую цену ввиду, например, повреждённой упаковки, повреждённой только что.

Одежда

Это самое популярное у воришек. Важно только научиться ловко снимать «жучок». Если дают номерки с количество товара, то вкладываем один товар в другой, чтобы получить номерок с цифрой «1». Также важно знать какая ткань блокирует радиосигнал. Например несколько слоёв фольги реально работает.