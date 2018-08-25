Лучшее время для революции

Перемены неизбежны, а тот, кто их боится, тот обречён. У каждого в жизни бывают такие моменты, когда хочется изменить что-то в жизни резко и сразу. Вот 7 случаев, когда стоит сделать в жизни настоящую революцию:

Когда вы потеряли вкус к жизни

Подчас всё в жизни надоедает – мудак-начальник, родной Мухосранск, опостылевший круг общения. Даже жить не хочется, когда знаешь, что завтра опять придётся идти на нелюбимую работу. В таком случае перемены просто необходимы. Для начала постарайтесь разобраться в том, что именно вас не устраивает – работа, личная жизнь, место жительства или всё сразу. Далее следует без баррикад и гражданских войн подумать над тем, что можно сделать. Затем действуем! Безвыходных положений не бывает!

Когда случилось что-то внезапное

Жизнь подкинула вам не самый приятный нежданчик? В добавок, бывает такое, что нежданчик этот вроде бы приятный, положительный, но он не приносит счастья, а только путаницу и сбой ориентиров. В любом случае это хороший повод для перезагрузки ценностей, идеалов, моделей поведения и привычек.

Когда вы оказались на дне

Когда нелёгкая бьёт больно по лицу и повергает в прах, то это прекрасный способ научиться держать удар и сопротивляться судьбе-злодейке. С самого низа на первых порах даже легче подниматься. Тяжёлая жизненная ситуация – это всегда отлично пинок под зад, без которого многие не могут сдвинуться с места. В таком положении у вас только два выхода – подняться и идти или же сдохнуть. Второе не рекомендуем.

Университет

Если вы осознали что-то глобальное для себя именно в этот период, то вы тот ещё счастливчик. Очень многие понимают, что отдали 5 лучших лет жизни ненужной профессии, слишком поздно. Гораздо лучше ещё в университетские годы переквалифицироваться – приступить к самостоятельному обучению, бросить и начать заново на другой специальности или же начать параллельно – не важно, главное в том, чтобы найти себя в жизни.

После крупного провала

Большие неудачи несут в себе не только боль и разочарование, но и знаки судьбы. И их лучше правильно трактовать и использовать себе во благо. Поражения – отличный повод подумать над тем, что же мы делаем не так – работа над ошибками важна в любом возрасте и в любой ситуации.

После большой победы

Человек устроен так, что для прогресса ему нужны новые и новые вызовы. Бросаться в бой нужно сразу же после исторической победы, которых мы вам желаем, конечно же, побольше. Уже во время праздничного пира по этому поводу желательно подумать над тем, какую бы вершину покорить следующей. Останавливаться нельзя!

Новый год

Люди часто используют календарь для постановки мысленных рубежей. С нового года или с первого числа нового месяца всегда лучше начинать что-то новенькое. Звучит немного примитивно, но неважно, как это звучит, главное, чтобы это хоть чуть-чуть помогло вам, смотивировало, подтолкнуло.