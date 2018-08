Лучшие гитарные соло всех времён

Слава Богу, в нашем мире есть музыка. Иначе все бы мы давно сгинули от тоски. Иногда хочется отвлечься от экономики, политики, психологии и просто насладиться хорошей музыкой. Вот наш топ классных гитарных соло в рок-музыке:

Comfortably numb – Дэвид Гилмор из Pink Floyd (1979)

Лучшим альбомом за всю историю музыки считается The Wall. Каждая его песня великолепна и достойна самых лестных отзывов. Песня Comfortably numb не считается таким уж хитом на фоне остальных, но с точки зрения гитарного мастерства она просто божественна! Слова песни, кстати, являются вольным пересказом галлюцинаций Уотерса, а название переводится как «комфортное онемение». Гилмор создал этот шедевр, и с тех пор каждый гитарист старается приблизиться к нему. Слушаем и ощущаем мурашки на коже!

Stairway to heaven – Джимми Пейдж из Led Zeppelin (1971)

Ещё одна легендарная песня от культовой группы. Услышим ли мы когда-нибудь что-то более гениальное? Немного грустная, лирическая мелодия живёт, развивается, удивляет и вызывает поклонение. Это восторг, буря эмоций, головокружения и галлюцинации. После неё вы уже никогда не сможете слушать попсу с примитивными мелодиями и одинаковыми аккордами.

Master of Puppets – Джеймс Хетфилд и Кирк Хеммет из Metallica (1986)

Без них любой рейтинг или подборка кажутся скучными, неполными и кастрированными. Некоторые фанаты упрекают «митлу», что она стала скатываться в говно после 86-го, 91-го или 96-го годов. Мол, ребят испортили деньги, в погоне за которыми они предали бога музыки. Спорное утверждение, но в любом случае Master of Puppets обладает невероятным звучанием, не последнюю роль в котором сыграли крутейшее гитарного соло. Слушаем и стараемся не получить оргазм. Невероятное гармоничное сочетание «фирменного» металлического с неким восточным трагично-лирическим оттенком.

All along the watchtower – Джимми Хендрикс (1968)

Пойдём чуть глубже в историю рока. Тут всё просто: Джими – бог. А его песни, соответственно, божественны. All along the watchtower является самой удачной в плане гитарного соло. По сути это кавер старого хита Боба Дилана, но зато какой! Некоторые даже высказывают крамольную мысль, что Джим превзошёл старину-Боба.

Marooned – Дэвид Гилмор из Pink Floyd (1994)

Да, опять он. Но поверьте, он этого достоин больше, чем кто-нибудь другой. Раскатистые, густые ноты, виртуозные виражи и ничего отвлекающего, даже слов нет! Просто музыка. В честь двадцатилетия альбома Division bell сделали интересный клип с кадрами из космоса и Припяти.

Californication – Джон Фрусчанте из RHCP (1999)

Уже ближе к нам. Перцы в своё время были на гребне успеха. И немалую роль в этом успехе сыграл Фрусчанте. То, что он исполнял на своём «телекастере» с полной уверенностью можно называть магией. Эта мелодия и композиция в целом повлияли на целое поколение. Узнаваемый с полуноты трек намертво въелась в нашу память, и это прекрасно!