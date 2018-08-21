Бургер – это искусство

Настоящий домашний бургер – это не просто перекус, а настоящее искусство. Причём к нему этому может прикоснуться каждый, весь искусство должно служить народу! Чтобы окунуться в удивительный мир кулинарного творчества, вам нужны качественные материалы, натуральные продукты, способные подчеркнуть ваш кулинарный гений!

Вкуснейшие котлетки «Бургер дома» наполнят ваше творчество яркими красками и привлекут внимание, ведь именно этого хотят художники-кулинары, верно? Прежде, чем начать творить, давайте разберёмся с жанрами:

Классицизм (академизм) – простота и вкус

Классический бургер появился в США. Именно оттуда это искусство начало с молниеносной быстротой покорять мир. Канонический бургер готовится так:

Берём котлетку «Бургер дома», обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Далее складываем на нижнюю часть булочки листья салата, кружочки маринованных огурчиков полукольца лука, кетчуп средней остроты, котлету, ломтик твёрдого сыра и верхушку от булочки (обязательно с кунжутом). Всё. Готово. Для начала лучше освоить этот рецепт, а потом начинать свой путь в мире бургеров.

Барокко – вкус и утончённость

Из США перемещаемся в изысканную Европу, точнее во Францию. Что и говорить, «американцы» отличаются некоторой топорностью, какую европейцы понять не могут. К тому же их бешеная любовь к кетчупу…

Бургер в стиле барокко готовится несколько иначе. Во-первых. Котлетку нужно не жарить, а запечь в фольге с добавлением оливкового масла (любимый ингредиент средиземноморской кухни). Во-вторых, булочку нужно использовать не абы какую, а только лишь из муки грубого помола. В-третьих, используем не кетчуп, а оливковый майонез. Итак, по порядку – нижняя часть булочки – лист салата, веточка розмарина, маринованные огурчики корнишоны (режем на пластинки вдоль), красный лук (колечки из середины луковицы, крайние слои использовать нельзя), половинки оливок, печёная котлетка «Бургер дома», майонез, мягкий творожный сыр Шавру из козьего молока, верхушка. Теперь вы чувствуете разницу между Европой и Америкой?

Ампир – тройная утончённость

Теперь попробуем что-то действительно изысканное. Для начала приготовим соус, покупной будете использовать в более «низких» стилях. Зелёный чеснок измельчаем и обжариваем на медленном огне с оливковым маслом, далее добавляем жирные сливки и тушим пока не всё загустеет. Снимаем с огня, добавляем щепотку сушёного орегано, соль по вкусу, перемешиваем и даём настояться. Теперь с котлеткой «Бургер дома» делаем примерно то же, что в жанре барокко – печём в фольге. Только в этот раз используем не оливковое масло, а сливочное домашнее, ради которого стоит наведаться на заливные луга французских Альп. Итак, складываем произведение – нижняя часть булочки из смеси пшеничной, кукурузной и ржаной муки (подсушить на сухой сковороде), листик свежего салата, кружочки свежих помидоров, чуть-чуть давленого чеснока, печёная со сливочным маслом котлетка, сыр Дорблю, сливочно-чесночный соус, верхушка. Это настоящий аристократ в обществе бургеров!

Импрессионизм – небрежно, но вкусно

Импрессионисты готовят живо, активно, из того, что подвернется под руку. Нет времени на нарезку и оформление, главное – ваять! Творец ловит скоротечное вдохновение и бросается ваять, крупными, быстрыми, яркими, порой даже кажущимися небрежными мазками.

Именно так и стоит готовить бургер. Бросаем на сковороду котлетку «Бургер дома». Тем временем берём булочку и даже не режем на две части, а разрываем вдоль, чтобы был неровным край. Далее переворачиваем котлетку и принимаемся за начинку – небрежно уложенные листья салата, рубленный крупными ломтями сыр (подойдёт Чеддер), большие, массивные куски маринованных огурцов. Соус подойдёт только яркий – например, кетчуп со жгучим чили. Складываем всё в любом порядке и наслаждаемся настоящим искусством!

Примитивизм – вкус и только вкус

Здесь мы подражаем первобытным людям, лишенным прелестей цивилизации.

Берём котлетку «Бургер дома», разводим костёр и жарим её на углях, используя решётку. На той же решётке чуть-чуть греем две части булочки. Ингредиентов в примитивизме совсем мало. Булочка, котлетка и ваш первобытный голод. В качестве соуса можно использовать что-то кисленькое – например лимонный сок и растёртые дикие ягоды. Наслаждаемся возвращением к пещерным истокам!

Кубизм – красота форм

Раньше спорили, вкусно это или нет, а теперь же спорят искусство это или не искусство. Жанр кубизм упорает на форму и почти ничего не делает с содержанием.

Разница, пожалуй, только в том, что это экзальтированные товарищи котлетку «Бургер дома» не жарят и не пекут, а варят на пару!!! В остальном это обычный бургер. Самое интересно начинаем потом. Берём остро отточенный нож и срезаем края бургера, чтобы получился ровный куб. Чтобы он держал форму, можно ненадолго прислонить его каждой гранью к горячей поверхности сковороды. Итак, получился куб, наслаждаемся!

Сюрреализм – эпатаж!

Кубизм – это ещё цветочки. А теперь обратим взор на действительно «инопланетное» течение. Такое ощущение, что сюр-повара побывали в какой-то параллельной вселенной и нахватались там каких-то абсурдный идей.

Итак, берём не одну котлетку и два кусочка хлеба, а наоборот – ДВЕ котлетки «Бургер дома» и один ломтик хлеба. Вместо соуса можно использовать что-то совсем неподходящее – например, клубничный джем или сгущённое молоко. Не сочетается? Плевать, зато привлекает внимание и врезается в память!

Готика – устрашающее величие

Искусство северной половины Европы отличается чарующей самобытностью, которая выражается в тёмных тонах и величественных формах. В Скандинавии, Британии, Германии, северной части Франции и слыхать не слыхивали об оливковых ингредиентах.

Итак, берём тёмную булочку из ржаной муки. Далее насаживаем котлетку «Бургер дома» на вертел и печём над живым огнём. Тоже самое можно сделать с несколькими полосочками бекона. Лучше использовать вишнёвую древесину. Под конец готовки можно слегка притушить огонь красным вином и вишнёвыми листьям и пропарить котлетку и булочку ароматным дымом. Далее смазываем внутренние части булочек вустерширским соусом (европейский аналог соевого). Складываем всё вместе – булочку, укроп, котлетку, бекон, кружочки маринованного огурца и дижонскую горчицу. Итак, ищем на календаре не постный день и наслаждаемся кулинарной готикой!