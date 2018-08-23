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Почему домашний бургер полезнее покупного – 5 причин

MagMens
MagMens
23 Авг, 2018 / 40 Просмотров

Киберпанк уже давно шагает по планете. И вот уже многие наши современники дома почти не готовят, а питаются в кафешках. Печальная картина, конечно.

А как же домашненькое? Вы вам рекомендуем соединить фастфуд и домашнюю кухню. Это сделать проще простого – освойте базовые принципы домашнего бургера с котлеткой «Бургер дома», и он станет вашим любимым и самым полезным блюдом в мире! Вот почему:

    1. Первая причина – это вы. Вы ведь никогда не положите в свой бургер подвявшую зелень, чёрствую булочку или подпорченный огурец? У вас ведь специи хранятся нормально, и тараканы туда добраться не могут (кстати, искренне надеемся, что их у вас вообще нет)? Вы ведь перед готовкой тщательно вымоете руки, верно? Вот поэтому домашний бургер куда полезнее.

    2. Сами пропорции продуктов (хлеб, мясо, овощи, соус) и базовые принципы бургера обеспечивают вас всем необходимым, чтобы быстро и смачно отделаться от голода и вновь ринуться на достижении жизненных высот. Можете быть уверенным, что там будет более или менее оптимальное количество витаминов, белков, жиров и углеводов для мужского обеда.
    3. Энергетика. В процессе приготовления продукты настраиваются на вашу частоту, на вашу энергетику и биоритмы. К завершению готовки бургер получается максимально подходящим именно для вас – так куда полезнее, чем если его приготовит посторонний человек. Кулинарный фэншуй!

    4. Процесс приготовления пищи дарит умиротворение, спокойствие, гармонию. Это означает, что приготовление бургера даёт не только чисто физическое насыщение вашего организма, но и моральное удовлетворение, психологический комфорт, что не менее важно для здоровья, чем калории.
    5. Вкус! Как ни крути, а домашняя пища всегда вкуснее. А если она вкуснее, то вы получаете больше положительных эмоций, что в конечном итоге приносит организму ещё больше пользы.


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