Почему домашний бургер полезнее покупного – 5 причин

Киберпанк уже давно шагает по планете. И вот уже многие наши современники дома почти не готовят, а питаются в кафешках. Печальная картина, конечно.

А как же домашненькое? Вы вам рекомендуем соединить фастфуд и домашнюю кухню. Это сделать проще простого – освойте базовые принципы домашнего бургера с котлеткой «Бургер дома», и он станет вашим любимым и самым полезным блюдом в мире! Вот почему: