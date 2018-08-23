Почему домашний бургер полезнее покупного – 5 причин

Киберпанк уже давно шагает по планете. И вот уже многие наши современники дома почти не готовят, а питаются в кафешках. Печальная картина, конечно.
А как же домашненькое? Вы вам рекомендуем соединить фастфуд и домашнюю кухню. Это сделать проще простого – освойте базовые принципы домашнего бургера с котлеткой «Бургер дома», и он станет вашим любимым и самым полезным блюдом в мире! Вот почему:
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- Первая причина – это вы. Вы ведь никогда не положите в свой бургер подвявшую зелень, чёрствую булочку или подпорченный огурец? У вас ведь специи хранятся нормально, и тараканы туда добраться не могут (кстати, искренне надеемся, что их у вас вообще нет)? Вы ведь перед готовкой тщательно вымоете руки, верно? Вот поэтому домашний бургер куда полезнее.
- Сами пропорции продуктов (хлеб, мясо, овощи, соус) и базовые принципы бургера обеспечивают вас всем необходимым, чтобы быстро и смачно отделаться от голода и вновь ринуться на достижении жизненных высот. Можете быть уверенным, что там будет более или менее оптимальное количество витаминов, белков, жиров и углеводов для мужского обеда.
- Энергетика. В процессе приготовления продукты настраиваются на вашу частоту, на вашу энергетику и биоритмы. К завершению готовки бургер получается максимально подходящим именно для вас – так куда полезнее, чем если его приготовит посторонний человек. Кулинарный фэншуй!
- Процесс приготовления пищи дарит умиротворение, спокойствие, гармонию. Это означает, что приготовление бургера даёт не только чисто физическое насыщение вашего организма, но и моральное удовлетворение, психологический комфорт, что не менее важно для здоровья, чем калории.
- Вкус! Как ни крути, а домашняя пища всегда вкуснее. А если она вкуснее, то вы получаете больше положительных эмоций, что в конечном итоге приносит организму ещё больше пользы.
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