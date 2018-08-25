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— Хун Цзычен

Почему котлеты для бургеров лучше покупать, а не делать дома

MagMens
MagMens
25 Авг, 2018 / 50 Просмотров

Даже если вы любите готовить, то просто невозможно делать самостоятельно ВСЁ. Вы же не будете класть в бургер выращенные на балконе помидоры, зелень, лук…. Правда ведь?

А как насчёт булочек? Ладно, не будет вспоминать поля пшеницы, Бог с ней, допустим, у вас уже есть мука. Но вы же будете заморачиваться и самому печь булки для бургеров! Это просто глупо! Потому что в таком случае го в Восточную Сибирь с лопатой набирать руды для того, чтобы её переплавить и выковать нож.

А вот крепкие, веские и тяжёлые, как папина рука, доводы в пользу того, что котлетку лучше просто купить:

  1. Экономия времени

При любых раскладах купить и пожарить получится намного быстрее, чем делать самому из фарша или мяса. Даже если вы Флэш, в чём мы немножко сомневаемся. Время – это самый ценный и абсолютно невосполнимый ресурс.

  1. Больше внимания другим частям произведения

Высводившиеся время и силы можно пустить на то, чтобы до совершенства отточить остальные части общего целого. Займитесь соусом – вот тут точно требуется внимательность и строгое соблюдение пропорций. Или обработайте булочку – никогда не будет лишним чуть её подрумянить на сливочном масле или взбрызнуть яблочным уксусом. Попробуйте разные рецепты маринада для лучка и халапеньо.

  1. Экономия денег

Да, и это тоже. Не все из нас выбились в верхние строчки Forbes, и денежки большинству приходится считать. И купить будет куда выгоднее. Посудите сами: купить нужно не только продукты (мясо, специи, немного жирка, соль), но и электричество, которое израсходует ваша мясорубка (если она у вас вообще есть).

  1. Профессионалы

Котлетки «Бургер дома» готовятся под чутким присмотром любящих своё дело профессионалов, которым можно и нужно довериться.

Chef man. Isolated over white.

  1. Разделение труда

Каждый должен заниматься своим делом. Нельзя объять необъятное, а потому смиритесь вы с тем, что котлетки для бургеров лучше просто купить. Так будет лучше для всех!


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