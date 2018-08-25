Почему котлеты для бургеров лучше покупать, а не делать дома

Даже если вы любите готовить, то просто невозможно делать самостоятельно ВСЁ. Вы же не будете класть в бургер выращенные на балконе помидоры, зелень, лук…. Правда ведь?

А как насчёт булочек? Ладно, не будет вспоминать поля пшеницы, Бог с ней, допустим, у вас уже есть мука. Но вы же будете заморачиваться и самому печь булки для бургеров! Это просто глупо! Потому что в таком случае го в Восточную Сибирь с лопатой набирать руды для того, чтобы её переплавить и выковать нож.

А вот крепкие, веские и тяжёлые, как папина рука, доводы в пользу того, что котлетку лучше просто купить:

Экономия времени

При любых раскладах купить и пожарить получится намного быстрее, чем делать самому из фарша или мяса. Даже если вы Флэш, в чём мы немножко сомневаемся. Время – это самый ценный и абсолютно невосполнимый ресурс.

Больше внимания другим частям произведения

Высводившиеся время и силы можно пустить на то, чтобы до совершенства отточить остальные части общего целого. Займитесь соусом – вот тут точно требуется внимательность и строгое соблюдение пропорций. Или обработайте булочку – никогда не будет лишним чуть её подрумянить на сливочном масле или взбрызнуть яблочным уксусом. Попробуйте разные рецепты маринада для лучка и халапеньо.

Экономия денег

Да, и это тоже. Не все из нас выбились в верхние строчки Forbes, и денежки большинству приходится считать. И купить будет куда выгоднее. Посудите сами: купить нужно не только продукты (мясо, специи, немного жирка, соль), но и электричество, которое израсходует ваша мясорубка (если она у вас вообще есть).

Профессионалы

Котлетки «Бургер дома» готовятся под чутким присмотром любящих своё дело профессионалов, которым можно и нужно довериться.

Разделение труда

Каждый должен заниматься своим делом. Нельзя объять необъятное, а потому смиритесь вы с тем, что котлетки для бургеров лучше просто купить. Так будет лучше для всех!