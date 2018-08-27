Правильный бургер — это… 7 признаков

7 признаков правильного бургера, запомнить их будет полезно если будете готовить бургеры дома и для себя любимых:

Аромат

Человеческий язык устроен так, что для него огромную роль играет аромат. Любое блюдо сначала стоить без спешки понюхать, вдохнуть букет… и только потом приступать к по-мужски поспешному уничтожению (не врите, что вы кушаете не так). Мясной аромат котлетки «Берге дома» заставит вас забыть обо всём на свете – специи и натуральные ингредиенты подготовят вас к приёму пищи богов.

Красота

Внешний облик блюда тоже крайне важен. Одно и то же блюдо в красивом исполнении и некрасивом произведёт совершенно разный эффект. Настоящий бургер должен выглядеть так, чтобы вы не замечали посторонние детали, будь то невымытая посуда, порез на скатерти или симпатяга-таракан на столе.

Удобство

Правильный бургер должно быть удобно есть, он не должен разваливаться и быть чуть-чуть суховатым. Для этого рекомендуем вам не лить слишком много соуса, мытые овощи хорошенько встряхнуть, а булочку чуть-чуть подсушить на сухой сковороде.

Острота и пикантность

Ну какое мясное блюдо возможно без острых ингредиентов? Вещества, содержащиеся в чесноке, перце, луке, говоря простыми словами, помогают организму переварить пищу, а потому такой тяжёлый продукт, как жареное мясо обязательно нужно приправлять в меру острым соусом. Также можно добавить колечки маринованного перца халапеньо, чесночок (немного), маринованный фиолетовый сук, перец чили, горчицу и т.п.

Калории

Бургер – это, как правило, мужское блюдо. А мужское блюдо должно быть сытным. Добытчик/ охотник/воин тратит много сил, которые нужно восполнять. Потому бургер должен быть не только вкусным, но и сытным. В нём должны содержаться все необходимые витамины, жиры, белки и углеводы.

Температура

Правильный бургер – это необычное сочетание тёплой булки, горячей котлетки «Бургер дома» и прохладных овощей и соуса. И отходить от этой канонической формулы нельзя, алгоритм нельзя трогать, ему нужно следовать!

Изюминка

В любом блюде должна быть своя тонкая особенность, и бургер тут исключением не является. Тут каждый волен проявить фантазию. В качестве изюминки можно использовать, например, ломтик сыра – необычного сыра, козьего или солёной брынзы. Также можно намутить «свой» соус – взять национальный колорит и намазать котлетку русской горчицей или хреном. Булочки можно слегка помазать смесью оливкового масла и бальзамического уксуса, а для придания ещё одного слоя вкуса положить базилик, петрушку, кинзу или укроп.

Словом, простор для кулинарного творчества велик, но нужно помнить о канонах для приготовления правильного бургера!