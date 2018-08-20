7 профессий, доживающих свои последние годы

Научно-технический прогресс не остановить. И вполне естественно, что некоторые профессии исчезают. Вот некоторые профессии, которые в ближайшие 10-15 лет могут полностью исчезнуть:

Телефонный оператор

Сидящие на телефоне работники уже сейчас сильно сокращаются в числе. Операторы call-центров банков, интернет-магазинов и прочих предприятий, как говорят, со временем либо полностью исчезнут, либо их станет в разы меньше. Отчасти это происходит уже сейчас ввиду того, что обратную связь от клиентов всё чаще и чаще получают напрямую, через формы, рассылки, мессенджеры, соцсети.

Туристический агент

Всё чаще и чаще люди бронируют отели, музеи, экскурсии, визы и билеты на самолёт сами, без помощи агентов с их комиссиями. Любую информацию можно найти самому – очень не хочется за это кому-то платить. С небывалой скоростью агенты теряют клиентов, особенно среди молодёжи. Не рекомендуем вам идти в эту сферу работать – перспектив никаких нет.

Диспетчер такси

Опять прогресс отбирает у кого-то работу. Но от этого никуда не деться. Скоро диспетчеры не будут нужны – при заказе такси через приложение посредник просто не нужен. Так намного быстрее и удобнее.

Водитель

Когда-нибудь водить автомобили будут роботы. Уже сейчас есть такое. До полной автоматизации пока, конечно, далеко, но когда-нибудь это случится. Уже есть успешные эксперименты с автономным вождением грузовиков и автобусов. Не за горами то время, когда потребность в водителях существенно сократится.

Кассир

В будущем повсеместными станут электронные бесконтактные платежи. Это значит, что нам не нужен будет кассир, чтобы расплатиться – человек берёт необходимые товары, а на выходе некий механизм считывает все штрихкоды и выставляет счёт на ваш привязанный электронный счёт.

Рабочие на конвейере

Прошло чуть более ста лет с тех пор, как Генри Форд перевернул всё представление о масштабном производстве. Однако теперь на производстве всё чаще и чаще вкалывают роботы, а не человек. Уже сейчас число работников конвейеров существенно сократилось, а в перспективе сожмётся ещё больше. Высокоточные роботы-манипуляторы будут работать быстрее и точнее.

Спортивный рефери

Уже очень давно футбольные власти спорят о целесообразности ввода видеоповторов. И вот FIFA сдалась – на ЧМ в России впервые были использовали видео-ассистенты. Про другие виды спорта и говорить нечего – в волейболе, хоккей, теннисе, баскетболе уже очень давно судьи не стесняются смотреть видеоповторы для правильного определения игровых моментов. В регби вообще на плече у рефери расположена камера, изображения с которой внимательно рассматривают сразу несколько специалистов. Так что всё идёт к тому, что очки, касания или фолы будут определяться автоматически.