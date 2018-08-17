6 верных признаков того, что работодатель так себе, не из умных

Дай Бог всем нам такие условия в жизни, когда мы сможем позволить себе не работать – читать книги, заниматься творчеством, уделять внимание семье, окунуться в спорт, путешествия и прочие радости жизни. Однако реальность такова, что подавляющее большинство простых людей вынуждено работать и в поте лица добывать хлеб насущный.

И чтобы это шло с наименьшими потерями, важно выбрать не только достойную зарплату и привлекательную сферу, но и разумного работодателя. Вот по каким признакам можно отличить плохого от хорошего – не всё так очевидно, как кажется:

Текучка

Если у предприятия постоянно с полдюжины вакансий, то стоит призадуматься. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что текучка – верный признак того, что ваш босс не дружит с головой. Череда приёмов на работу и увольнений говорит, что начальство просто не может определиться с критериями отбора, оно само не знает, какой человек им нужен. Также это красноречиво свидетельствует о том, что среда в коллективе оставляет желать лучшего. Если работаешь в обществе мудаков, то никакие деньги не покажутся благом.

Чтобы не попасть в такое место, постарайтесь по возможности разузнать, как часто сменяются люди на этом месте. Если спросить об этом в лоб, то едва ли вы получите честный ответ у интервьюера. Попробуйте улучить момент и спросить у кого-то из предполагаемых коллег, плюс, конечно, интернет – поищите там отзывы на компанию, чтобы не тратить драгоценное время.

Отсутствие корпоративной культуры

Тяжёлые времена приучили работодателей к тому, что они чувствуют себя богами. Разумеется, они людей не ценят и не уделяют должного внимания профессиональным качествам своих сотрудников – работает и ладно, большего и не требуется. Всё это отравляет атмосферу, плодит стукачество, сплетничество и прочие какашки дружного коллектива. Нормальный работодатель постарается это пресечь, а плохому пофиг на такие вещи.

Чтобы не вляпаться в такую фирму, постарайтесь просто-напросто задать прямые вопросы – бывает ли, что приходится перерабатывать? Как часто? Там, где людей считают рабами – часто.

Условия труда

Каждый выживает, как может, но многие директора опускаются до того, что экономят на простых, элементарных вещах, из-за чего жизнь в офисе становится невыносимой. Присмотритесь насколько хорошо оборудовано рабочее место – новые ли компьютеры, есть ли сплит, есть ли холодильник и микроволновка для обеда, чистый ли там пол. Если боссу насрать на условия, в которых трудятся из подчинённые, то и на них самих он не обращает особого внимания – пользы от работы на таком месте будет минимум.

Нелогичная иерархия

Если в маленькой конторке 5 директоров и 3 менеджера, то это явный признать глупизма начальства. Это непродуктивно, как минимум. Если у вас несколько «начальников», то неизбежна путаница, конфликт интересов и слишком большое количество работы. Итак, если на собеседовании перед вами больше одного-двух человек, и все они, как подразумевается, будут начальниками, то, пожалуй, стоит поискать ещё.

Профессиональный тупик

После вуза все мы мечтаем побыстрее начать зарабатывать. Когда это удаётся, встаёт вопрос о профессиональном росте. И тут выясняется, что у вас почти нет перспектив – продвижения нет, возможностей для обучения и оттачивания навыков – тоже. Чтобы не попасть в такое болото, просто постарайтесь подробно расспросить о возможных перспективах и тщательно обдумайте услышанное.

Дрейфующий корабль

Чтобы предприятие можно было считать стабильным, нужно чётко понимать его цели. Если начальства об этом не говорит, то туманность будущего резко увеличивается. В любой момент может произойти крушение, и вам вновь нужно будет искать работу, чтобы не сдохнут с голоду.