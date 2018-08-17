Золотые наушники AirPods

«Пейте взрослые и дети,

Пейте дяди, пейте тети,

Пейте те и пейте эти!

Дома, в школе, на работе…

Заклинаю! Что бы пили-

Если вы еще не пьете.

Что бы шкалили промили.

Пейте, блядь!

А то умрете.»

— Сергей Шнуров