Генри Форд – 12 правил

Американский промышленник ещё сто лет назад завоевал себе репутацию человека умного, рассудительного и прозорливого. И мы уверены, что именно у таких людей стоит учиться. У кого же ещё? Вот гениально простые правила, которые помогут и вам приблизиться к тому успеху, которого достиг старина Форд.

Смотреть на проблему с разных точек зрения

У каждого своя правда и свои условия, а потому было бы непростительной глупостью рассматривать вещи только лишь со своей точки зрения. Всегда нужно поставить себя на место вашего конкурента, союзника, собеседника. Только так возможно принять максимально взвешенное решение в любом деле.

Не бояться поражений

Любая неудача – возможность начать всё сначала, плюс ценнейший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Психологический настрой при неудачах напрямую влияет на успех в дальнейшем. Тот, кто сдастся после одной попытки, обречён на нищету и безвестность.

Понимать важную роль рекламы

Генри Форд говорил, что последний свой доллар он вложит именно в рекламу. До сих пор некоторые недооценивают эту отрасль, «двигатель торговли».

Не обращать внимание на негативные обстоятельства

Форд любил вспоминать, что самолёт взлетает против ветра. Если правильно всё развернуть, то негативные условия могут помочь, хотя бы психологически.

Вера в себя

Если вы уверены, что способны что-то сделать, то так и есть. А если вы сомневаетесь и допускаете возможность провала, то произойдёт именно это. Мысли материальны!

Собственное мнение

Если вы думаете, что всё уже придумано до нас, то вы жестоко ошибаетесь. Всегда, в любых обстоятельствах, в любое время и в любом деле важно иметь своё мнение, а не полагаться на общепризнанные алгоритмы действий и способы. Только так возможно найти оригинальный подход, который так высоко ценится в предпринимательстве.

Качество работы

Настоящий предприниматель будет делать любое дело максимально хорошо, даже если есть теоретическая возможность схалтурить. Добросовестное выполнение обязанностей должно стать вашим жизненным кредо, вторым именем.

Достойная оплата труда

Форд считал, что покупать человеческие силы и время нужно дорого. Он всегда высоко ценил своих сотрудников и всегда держал плату на высоком уровне. Да, незаменимых людей не бывает, но это не повод по-скотски относиться к людям.

Не судить о человеке по его биографии

Неординарный со всех сторон человек и к приёму на работу относился необычно. Он максимально поверхностно читал рассказ о себе и своих заслугах и давал каждому претенденту показать себя в деле. При этом он почти не уделял внимания диплому, учебному заведению и даже возможным отсидкам человека.

Быть в тренде

Форд — не только успешный промышленный, но и активный инноватор. Всем известно, что именно он изобрёл конвейер, что удешевило и ускорило сборку его автомобилей. Нужно находиться в постоянном поиске – то, что работает сегодня, быть может, уже не сгодится для завтрашних реалий.

Меньше слов, больше дела

Удачные мысли и проекты нужно максимально быстро реализовывать, а не откладывать в долгий ящик.

Вкладывать в свой развитие

Форд не рекомендовал экономить и копить на что-то – каждый заработанный доллар он вкладывать в образование, развитие своих проектов или инвестировал.