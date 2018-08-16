Генри Форд – 12 правил

Американский промышленник ещё сто лет назад завоевал себе репутацию человека умного, рассудительного и прозорливого. И мы уверены, что именно у таких людей стоит учиться. У кого же ещё? Вот гениально простые правила, которые помогут и вам приблизиться к тому успеху, которого достиг старина Форд.
- Смотреть на проблему с разных точек зрения
У каждого своя правда и свои условия, а потому было бы непростительной глупостью рассматривать вещи только лишь со своей точки зрения. Всегда нужно поставить себя на место вашего конкурента, союзника, собеседника. Только так возможно принять максимально взвешенное решение в любом деле.
- Не бояться поражений
Любая неудача – возможность начать всё сначала, плюс ценнейший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Психологический настрой при неудачах напрямую влияет на успех в дальнейшем. Тот, кто сдастся после одной попытки, обречён на нищету и безвестность.
- Понимать важную роль рекламы
Генри Форд говорил, что последний свой доллар он вложит именно в рекламу. До сих пор некоторые недооценивают эту отрасль, «двигатель торговли».
- Не обращать внимание на негативные обстоятельства
Форд любил вспоминать, что самолёт взлетает против ветра. Если правильно всё развернуть, то негативные условия могут помочь, хотя бы психологически.
- Вера в себя
Если вы уверены, что способны что-то сделать, то так и есть. А если вы сомневаетесь и допускаете возможность провала, то произойдёт именно это. Мысли материальны!
- Собственное мнение
Если вы думаете, что всё уже придумано до нас, то вы жестоко ошибаетесь. Всегда, в любых обстоятельствах, в любое время и в любом деле важно иметь своё мнение, а не полагаться на общепризнанные алгоритмы действий и способы. Только так возможно найти оригинальный подход, который так высоко ценится в предпринимательстве.
- Качество работы
Настоящий предприниматель будет делать любое дело максимально хорошо, даже если есть теоретическая возможность схалтурить. Добросовестное выполнение обязанностей должно стать вашим жизненным кредо, вторым именем.
- Достойная оплата труда
Форд считал, что покупать человеческие силы и время нужно дорого. Он всегда высоко ценил своих сотрудников и всегда держал плату на высоком уровне. Да, незаменимых людей не бывает, но это не повод по-скотски относиться к людям.
- Не судить о человеке по его биографии
Неординарный со всех сторон человек и к приёму на работу относился необычно. Он максимально поверхностно читал рассказ о себе и своих заслугах и давал каждому претенденту показать себя в деле. При этом он почти не уделял внимания диплому, учебному заведению и даже возможным отсидкам человека.
- Быть в тренде
Форд — не только успешный промышленный, но и активный инноватор. Всем известно, что именно он изобрёл конвейер, что удешевило и ускорило сборку его автомобилей. Нужно находиться в постоянном поиске – то, что работает сегодня, быть может, уже не сгодится для завтрашних реалий.
- Меньше слов, больше дела
Удачные мысли и проекты нужно максимально быстро реализовывать, а не откладывать в долгий ящик.
- Вкладывать в свой развитие
Форд не рекомендовал экономить и копить на что-то – каждый заработанный доллар он вкладывать в образование, развитие своих проектов или инвестировал.
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