Почему люди лгут? 6 причин

Ложь – тяжкий грех. Иногда бывают причины для того, чтобы исказить истину, но в подавляющем большинстве случаев глупые люди лгут просто так, без особой на то надобности.
Есть кое-какие причины, которые толкают людей на то, чтобы соврать в безобидной ситуации:
- Враньё видится единственным выходом из ситуации
Иногда куда легче соврать и быстро отделаться от неприятной ситуации. По крайне мере, так кажется лгунишкам. Они, правда, напрочь забывают о том, что у лжи могут быть не самые приятные последствия, намного более неприятные чем, у правды. Если ложь раскроется, репутация и честное имя субъекта потерпят существенный урон.
- Манипуляция
Часто люди применяют враньё при манипулировании людьми, выворачивая факты и цифры в свою пользу. Вот только это очень опасно, даже если вы мните себя мастером-кукловодом. Малейшая ошибка, и управляемый может вырваться из-под контроля и наделать дел.
- Страх разочаровать
Слишком болезненная одержимость репутацией иногда выливается в такое вот расстройство – паталогическую склонность врать. При этом «больные» напрочь забывают о риске быть разоблачённым…
- Легенда
Иногда единожды соврав, человек попадает в плен своей «легенды». Теперь уже признаваться поздно, надо лгать и дальше, чтобы не быть раскрытым. В итоге дезинформация накапливается как снежный ком и угрожает когда-нибудь погрести под собой самого лгунишку.
- Неосознанное враньё
Строго говоря, это не совсем ложь, это неосознанное искажение информации. Человеческая память не идеальна, и иногда мы упускаем из виду какие-то детали, а воображение почти автоматически заменяет забытые факты выдуманными. Это не отговорка уличённого во лжи, а вполне объяснимое с точки зрения психологии явление.
- Желаемое за действительное
Иногда нам чего очень-очень хочется. Мы стараемся себя убедить в чём-то, и это получается настолько хорошо, что мы и сами себе начинаем верить. На такое способны только искусные, талантливые виртуозы – обмануть не только окружающих, но и самих себя!
-
1 Внедорожник-«танк»
-
2 Летающий автомобиль
-
3 Лучшие национальные парки США – ТОП-15
-
4 Самые ненужные профессии – ТОП-8
-
5 Великая Китайская стена + Airbnb
-
6 Это просто пытка! 6 треков, которые годятся для пытки
-
7 Элементарно, Уотсон! 17 способов развить аналитические способности
-
8 История бренда Jeep
-
9 Йога для начинающих – 12 облегчённых поз
-
10 Плавучий дом