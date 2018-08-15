Почему люди лгут? 6 причин

Ложь – тяжкий грех. Иногда бывают причины для того, чтобы исказить истину, но в подавляющем большинстве случаев глупые люди лгут просто так, без особой на то надобности.

Есть кое-какие причины, которые толкают людей на то, чтобы соврать в безобидной ситуации:

Враньё видится единственным выходом из ситуации

Иногда куда легче соврать и быстро отделаться от неприятной ситуации. По крайне мере, так кажется лгунишкам. Они, правда, напрочь забывают о том, что у лжи могут быть не самые приятные последствия, намного более неприятные чем, у правды. Если ложь раскроется, репутация и честное имя субъекта потерпят существенный урон.

Манипуляция

Часто люди применяют враньё при манипулировании людьми, выворачивая факты и цифры в свою пользу. Вот только это очень опасно, даже если вы мните себя мастером-кукловодом. Малейшая ошибка, и управляемый может вырваться из-под контроля и наделать дел.

Страх разочаровать

Слишком болезненная одержимость репутацией иногда выливается в такое вот расстройство – паталогическую склонность врать. При этом «больные» напрочь забывают о риске быть разоблачённым…

Легенда

Иногда единожды соврав, человек попадает в плен своей «легенды». Теперь уже признаваться поздно, надо лгать и дальше, чтобы не быть раскрытым. В итоге дезинформация накапливается как снежный ком и угрожает когда-нибудь погрести под собой самого лгунишку.

Неосознанное враньё

Строго говоря, это не совсем ложь, это неосознанное искажение информации. Человеческая память не идеальна, и иногда мы упускаем из виду какие-то детали, а воображение почти автоматически заменяет забытые факты выдуманными. Это не отговорка уличённого во лжи, а вполне объяснимое с точки зрения психологии явление.

Желаемое за действительное

Иногда нам чего очень-очень хочется. Мы стараемся себя убедить в чём-то, и это получается настолько хорошо, что мы и сами себе начинаем верить. На такое способны только искусные, талантливые виртуозы – обмануть не только окружающих, но и самих себя!