Самые ненужные профессии – ТОП-8

Все профессии нужны, все профессии важны. Когда придумали эту песенку, в нашей чудесной стране ещё не было вот этих специфических специальностей, а под «профессиями» понимались исключительно промышленные – токарь, сварщик, сталевар, тракторист, машинист и т.д.

Экономисты и юристы

Строго говоря, специалисты этого профиля нужны, но ситуация на российском рынке труда так сложилась, что очень уж много их развелось: предложение многократно превысило спрос. В результате зарплаты в этом секторе заметно упали, а многие товарищи пошли в другие сферы. И вот мы получаем экономистов среди продавцов, юристов среди кассиров и плоских шутников среди так называемых «технарей».

Психологи

Насмотрелись иностранных фильмов, где люди ходят к психоаналитикам… Вот только у нас люди другие, они так не делают, а если и делают, то единицы. Но вузы поспешно пооткрывали отделения психологии… Кем и где они будут работать? Таких мест не очень много, намного меньше, чем выпускников.

Чиновники

Профессия, конечно, полезная, прибыльная и почётная. Вот только на таких местах сидят товарищи, которые не очень любят конкуренцию. Точнее, они её вообще не признают. Зачем брать выпускников всяких университетов госслужбы, когда подрастает талантливый сыночек? Кроме того, если идти «правильно», по всем канонам, но нужно начинать с нищенской зарплаты и долгие годы лизать чей-то вышестоящий зад, чтобы потом на место, куда вы метили, поставили чьего-нибудь племянничка.

Охранники

Кто-то посчитал, что в сегодняшней России это вторая по популярности работа. Так сложилось, что люди сами решили себя защищать, не надеясь на полицию, вот и наплодилась целая туча охранных агентств. Чаще всего, увы, никого и ни от кого они защитить не могут, разве что школьника поймать, который пытался стащить пачку сухариков в «Магните», зато каждый мужчина средних лет, который ничего не умеет, получил шанс снискать какую-то долю собственной значимости.

Страховые агенты

Страхование – это такая сфера, к которой обращаются только в принудительном порядке, например, при обязательном страховании автогражданской ответственности. Ушлые дельцы почуяли рост рынка, наплодились фирмы и фирмочки, а в каждой – целая туча «агентов». Вот только клиентов на всех не хватает, а огромные человеческие ресурсы не находят достойного применения.

Офис-менеджеры, администраторы

Ещё одна профессия для тех, кто толком ничего не умеет делать. Зарплаты там скромные, требования – мягкие, а люди – простые. В кризис в первую очередь сокращают именно их.

Редкие профессии

Сомелье, например, нужен во Франции, Италии, Испании или хотя бы Грузии. Но в России хватит десятка на миллионный город. Средние ресторанчики (не говоря уже про кафе) прекрасно обходятся без специалистов подобного плана.

Тренеры продаж

Когда нет работы, то резко повышается количество вакансий продажников. Но что-то втюхивать людям не так уж просто, потому-то и появилось целое стадо «тренеров», которые «тренируют». Вроде бы в этом нет ничего плохого, вот только вновь предложение явно не соответствует спросу, а качество таких «профессионалов» настолько низкое, что даже становится больно.