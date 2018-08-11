Это просто пытка! 6 треков, которые годятся для пытки

Мы имеем в виду настоящую пытку, реальную, а не метафоричную.

В мире полно музыкантов, которые выпускают тысячи треков. Некоторые из них получаются настолько скверными, что их использовали для пыток, в прямом смысле слова. Вот шесть треков, с помощью которых когда-то кому-то серьёзно портили жизнь.

Bruce Springsteen – Born in the USA

Брюс Спрингстин сочинил песню-подколку. В ней он с горькой иронией говорит о тяжкой судьбе рабочего класса в США. Однако, иронию заметили далеко не все. Для большинства песня запомнилась как патриотическая. Но сейчас не об этом. В американской тюрьме для террористов Гуантанамо, как говорят правозащитники, широко использовались такие изощрённые методы психологических пыток как музыка, и этот трек был наиболее популярным. Один из вышедших заключённых утверждает, что эту песню почти всегда включали во время утренней молитвы мусульман.

Christina Aguilera – Dirrty и прочие

Вновь Гуантанамо. В 2005 году в одном из интервью Мохаммед аль-Кахтани рассказал, что надзиратели частенько пытали тем, что не давали заключённым спать, громко включая песни Кристины Агилеры. Дополнительной невыносимой изюминкой считался сам факт женского пения, что противоестественно для многих восточных мужчин-мусульман.

George Harrison – My Sweet Lord

Более 30 лет в Чили у власти был одиозный диктатор Аугусто Пиночет. Всё это время и особенно в начале репрессивный аппарат работал на полную катушку. Уже в наше время исследователи узнали многие детали организации лагерного хозяйства. В частности, стало известно, что в качестве пытки применяли громкую музыку. На вершине кровавого чарта долгое время был трек Джорджа Харрисона My Sweet Lord.

Westlife – My Love

Рафинированные ирландцы сочинили жалостливую, душещипательную песенку для школьниц. Они не могли предполагать, что плод их творчества станет орудием пыток. В 2015 году стало известно, что в тюрьме COBALT (Афганистан) широко используют музыку для жестокой пытки. В числе прочих называют и эту композицию. Рассказал об этом Сулейман Абдулла. По его словам, эту песню включали именно для него, так как он был арестован через пару недель после собственной свадьбы.

Queen – We Will Rock You

Одна из самых узнаваемых песен всех времён и народов. Запоминающийся ритм используется в сотнях перепевок и прочих побочных жанрах музыкального творчества. Однако в багдадской тюрьме этот трек выносил мозг, как минимум, одному человеку. После выхода из тюрьмы он поделился с журналистами – мол, включали, в основном, рок. С тех пор мужчина не любит эту песню и музыку вообще.

Песня из «Улицы Сезам» — Love You

В 2003 году один отставной сотрудник ЦРУ рассказал, как спецслужбы отбирали песни для пыток. По его словам, ничего необычного – в первом месте стояло просто неприятное звучание. Одной из самых мерзких треков сам он назвал эту песенку, которую трудно прослушать полностью.

Бонус

А вот этим треком мучили гостей конкурса «Евровидение-1997» (Дублин, Ирландия).