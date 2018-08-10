Элементарно, Уотсон! 17 способов развить аналитические способности

У каждого человека есть несколько базовых алгоритмов мышления, однако в зависимости от десятков факторов, один из них всегда преобладает над другими.
Аналитическое мышление представляет собой последовательные систематизацию, изучение отдельных частей и синтез выводов на основе полученных данных. Человек с хорошо развитым аналитическим мышлением должен легко и быстро обрабатывать большие объёмы информации, объективно оценивать те или иные предметы или явления, находить взаимосвязь между этими событиями, оценивать происходящее с точки зрения логики, подвергать сделанные выводе критической проверке.
Если вы этому научитесь, то сможете находить выход даже из весьма затруднительных ситуаций, а порой даже несколько таких выходов. Также это поможет при планировании чего угодно, будь то время, дела, деньги или что-то ещё.
А вот как это мышление можно развить:
- Логические задачки
Логика – стержень аналитики. Начните с простых и двигайтесь к более сложным задачкам. Постепенно ваш мозг станет работать более быстро и интенсивно.
- Математика
Математика – царица наук. Решений примеров по алгебре, геометрии или хотя бы арифметике поможет вам натренировать свои извилины. Если вы «гуманитарий», то это ещё не повод даже не пытаться.
- Кроссворды
Просто, скажете вы? Возможно. Но уж точно это не бесполезное занятие. Не зря геронтологи рекомендуют этот вид отдыха старикам – мыслительный процесс при работе со словами и буквами принесёт не меньше пользы, чем труд над цифрами.
- Головоломки
Начните с кубика Рубика, а потом попыхтите над другими головоломками из проволоки, дерева или металлических шариков.
- Шахматы
Ещё один хороший способ встряхнуть мозги и включить в работе незадействованные извилины. Можно использовать также китайские шахматы, шашки, скандинавские и т.д.
- Книги
Сам процесс прочтения слов по буквам уже является зарядкой для мозга. А если ещё выбирать правильную литературу, то пользы будет целая гора. И ещё: когда-то у Анатолия Вассермана спросили, что нужно, чтобы быть умным. Так вот он сказал примерно следующее: «Не только и не столько много читать, сколько много думать о прочитанном». Постарайтесь обдумывать происходящее на страницах книги, лучше поделиться с кем-нибудь и поспорить.
- Анализ повседневной рутины
Обращайте внимание на мелкие детали. Например, вы идёте по улице, прошли один квартал. Сколько вам девушек встретилось? Сколько фонарных столбов вы миновали? Какого цвета были глаза у той сисястой дамы? Каков примерно интервал красного света на светофоре, который вам встретился?
- Новое каждый день
У каждого из нас есть любимые темы. Мы о них читаем, смотрим фильмы или обсуждаем с единомышленниками. Но для развития мозга желательно иногда делать интервенции в другие области знаний. Никогда не интересовались географией? Отлично! Выучите административные центры земель Германии или воеводств Польши, например. Вас тошнит от искусства? Ничего страшного – попробуйте разобраться с основными жанрами и течениями – возможно, вам даже понравится. Никогда не интересовались футболом? Прекрасно! Почитайте об основах ногомяча, тактике и расстановке игроков.
- Альтернативы
При решении любой проблемы старайтесь найти не одно, а несколько решений. Желательно пробовать нестандартные пути решения задач.
- Дискуссии
Найдите в своём городе дискуссионный клуб. Как правило, они базируются в библиотеках. Споры с конструктивной критикой, аргументами и контраргументами отлично тренирует мозг. К тому же воле-неволей придётся говорить на людях, совершенствуя ораторское мастерство, что тоже крайне полезно.
- Окружающие предметы
Нас окружают тысячи и тысячи предметов. И мы не всегда имеем исчерпывающую информацию о них. Эти пробелы желательно заполнить. Почитайте, например, как делают асфальт, крышки для люков или крепления для полок в магазине, далее можно поинтересоваться алгоритмом работы, например, ремонтников из ЖКХ, полицейских или пожарных. Мир очень интересен, и пренебрегать им – настоящее преступления против самого себя и своего мозга.
- Карта мыслей
Все свои мысли желательно записывать или зарисовывать в виде схемы, списка или карты. Так будет легче привести в порядок не только свои мысли, но всю жизнь, которая формируется по этим самым мыслям.
- Записи
Ведение дневника – великолепное занятие для того, чтобы успокоить нервы и собраться с мыслями. Вести его лучше на бумаге, но можно использовать и цифровые устройства – смартфон или компьютер. Записывайте всё, что приходит в голову – произошедшее за день, планы, идеи, воспоминания. Со временем вы выработаете свой стиль повествования.
- Моделирования ситуаций
Решать проблемы – отличное занятие, но можно делать это полностью в мозгу. А если бы я встретил инопланетянина, то сделал бы то, то и то. А он бы, вероятно, на это отреагировал вот так, тогда я бы предпринял следующее…
- Языки
Изучение иностранных языков поможет развивать другие области мозга. Возможно, вам кажется, что негде будет применять язык, но отбросьте эту мысль – польза будет уже только от одного процесса запоминания базовых алгоритмов и лексической основы языка, любого языка.
- Словесные загадки
Разумеется, речь идёт о более сложных, а не о тех, что вам загадывали в начальных классах.
- Творчество
Любое творчество – это совершенно волшебное занятие, которое сделает вас не только умнее, но и счастливее – рисуйте, пишите стихи или рассказы, лепите, вырезайте, фотографируйте, играйте на гитаре – ТВОРИТЕ!
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