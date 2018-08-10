Элементарно, Уотсон! 17 способов развить аналитические способности

У каждого человека есть несколько базовых алгоритмов мышления, однако в зависимости от десятков факторов, один из них всегда преобладает над другими.

Аналитическое мышление представляет собой последовательные систематизацию, изучение отдельных частей и синтез выводов на основе полученных данных. Человек с хорошо развитым аналитическим мышлением должен легко и быстро обрабатывать большие объёмы информации, объективно оценивать те или иные предметы или явления, находить взаимосвязь между этими событиями, оценивать происходящее с точки зрения логики, подвергать сделанные выводе критической проверке.

Если вы этому научитесь, то сможете находить выход даже из весьма затруднительных ситуаций, а порой даже несколько таких выходов. Также это поможет при планировании чего угодно, будь то время, дела, деньги или что-то ещё.

А вот как это мышление можно развить:

Логические задачки

Логика – стержень аналитики. Начните с простых и двигайтесь к более сложным задачкам. Постепенно ваш мозг станет работать более быстро и интенсивно.

Математика

Математика – царица наук. Решений примеров по алгебре, геометрии или хотя бы арифметике поможет вам натренировать свои извилины. Если вы «гуманитарий», то это ещё не повод даже не пытаться.

Кроссворды

Просто, скажете вы? Возможно. Но уж точно это не бесполезное занятие. Не зря геронтологи рекомендуют этот вид отдыха старикам – мыслительный процесс при работе со словами и буквами принесёт не меньше пользы, чем труд над цифрами.

Головоломки

Начните с кубика Рубика, а потом попыхтите над другими головоломками из проволоки, дерева или металлических шариков.

Шахматы

Ещё один хороший способ встряхнуть мозги и включить в работе незадействованные извилины. Можно использовать также китайские шахматы, шашки, скандинавские и т.д.

Книги

Сам процесс прочтения слов по буквам уже является зарядкой для мозга. А если ещё выбирать правильную литературу, то пользы будет целая гора. И ещё: когда-то у Анатолия Вассермана спросили, что нужно, чтобы быть умным. Так вот он сказал примерно следующее: «Не только и не столько много читать, сколько много думать о прочитанном». Постарайтесь обдумывать происходящее на страницах книги, лучше поделиться с кем-нибудь и поспорить.

Анализ повседневной рутины

Обращайте внимание на мелкие детали. Например, вы идёте по улице, прошли один квартал. Сколько вам девушек встретилось? Сколько фонарных столбов вы миновали? Какого цвета были глаза у той сисястой дамы? Каков примерно интервал красного света на светофоре, который вам встретился?

Новое каждый день

У каждого из нас есть любимые темы. Мы о них читаем, смотрим фильмы или обсуждаем с единомышленниками. Но для развития мозга желательно иногда делать интервенции в другие области знаний. Никогда не интересовались географией? Отлично! Выучите административные центры земель Германии или воеводств Польши, например. Вас тошнит от искусства? Ничего страшного – попробуйте разобраться с основными жанрами и течениями – возможно, вам даже понравится. Никогда не интересовались футболом? Прекрасно! Почитайте об основах ногомяча, тактике и расстановке игроков.

Альтернативы

При решении любой проблемы старайтесь найти не одно, а несколько решений. Желательно пробовать нестандартные пути решения задач.

Дискуссии

Найдите в своём городе дискуссионный клуб. Как правило, они базируются в библиотеках. Споры с конструктивной критикой, аргументами и контраргументами отлично тренирует мозг. К тому же воле-неволей придётся говорить на людях, совершенствуя ораторское мастерство, что тоже крайне полезно.

Окружающие предметы

Нас окружают тысячи и тысячи предметов. И мы не всегда имеем исчерпывающую информацию о них. Эти пробелы желательно заполнить. Почитайте, например, как делают асфальт, крышки для люков или крепления для полок в магазине, далее можно поинтересоваться алгоритмом работы, например, ремонтников из ЖКХ, полицейских или пожарных. Мир очень интересен, и пренебрегать им – настоящее преступления против самого себя и своего мозга.

Карта мыслей

Все свои мысли желательно записывать или зарисовывать в виде схемы, списка или карты. Так будет легче привести в порядок не только свои мысли, но всю жизнь, которая формируется по этим самым мыслям.

Записи

Ведение дневника – великолепное занятие для того, чтобы успокоить нервы и собраться с мыслями. Вести его лучше на бумаге, но можно использовать и цифровые устройства – смартфон или компьютер. Записывайте всё, что приходит в голову – произошедшее за день, планы, идеи, воспоминания. Со временем вы выработаете свой стиль повествования.

Моделирования ситуаций

Решать проблемы – отличное занятие, но можно делать это полностью в мозгу. А если бы я встретил инопланетянина, то сделал бы то, то и то. А он бы, вероятно, на это отреагировал вот так, тогда я бы предпринял следующее…

Языки

Изучение иностранных языков поможет развивать другие области мозга. Возможно, вам кажется, что негде будет применять язык, но отбросьте эту мысль – польза будет уже только от одного процесса запоминания базовых алгоритмов и лексической основы языка, любого языка.

Словесные загадки

Разумеется, речь идёт о более сложных, а не о тех, что вам загадывали в начальных классах.

Творчество

Любое творчество – это совершенно волшебное занятие, которое сделает вас не только умнее, но и счастливее – рисуйте, пишите стихи или рассказы, лепите, вырезайте, фотографируйте, играйте на гитаре – ТВОРИТЕ!