6 крутых документалок о мозге

Вы выбрали самые интересные и полные документальные фильмы о работе головного мозга человека.
- Мозг: Тайны сознания (2011)
Фильм состоит из трёх частей и рассказывает о механизмах мышления, подсознании и том, как можно это использовать в достижении тех или иных результатов в любом виде деятельности.
- Мозг с Дэвидом Иглменом (2015)
Это комплексное исследование работы извилин мозга представлено в развлекательной, игровой форме. Автор – харизматичный нейробиолог – за 5 серий раскладывает по полочкам всё о мозге, причём делает он это в понятном простому человеку виде: никаких заумных терминов и формул из биохимии.
- Мозг на автопилоте (2012)
В этом двухсерийном фильме упор сделан на бессознательные действия. Тут описан механизм «биологического автопилота», его принципы и факторы формирования.
- Есть ли пол у мозга (2010)
Французская картина о гендерных различиях человеческого мозга. Упор сделан не на психологию и социологию, а именно на биологический и химический факторы.
- Игры мозга (2011-н.в.)
Документальный сериал от National Geographic длится уже семь сезонов. В этих коротких сериях в игровой форме рассматриваются те или иные конкретные особенности мозга.
- Мой выдающийся мозг (2007)
В этом трёхсерийном фильме рассматривается феномен гениальности. Вопрос рассмотрен сразу под несколькими углами, а потому фильм будет интересен каждому.
-
1 Самые интересные места Азии – ТОП-10
-
2 Вакуумный массаж – что нужно знать
-
3 10 лучших универсалов
-
4 Велосипеды захватили мир – сопротивление бесполезно
-
5 7 самых распространённых ошибок русскоязычных людей в английском
-
6 Городской навигатор с AR
-
7 Лучшие трейлеры с Comic-Con 2018 – ТОП-10
-
8 Бег босиком
-
9 7 важных уроков от древних египтян
-
10 7 простых правил секса на одну ночь