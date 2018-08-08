6 крутых документалок о мозге

Вы выбрали самые интересные и полные документальные фильмы о работе головного мозга человека.

Мозг: Тайны сознания (2011)

Фильм состоит из трёх частей и рассказывает о механизмах мышления, подсознании и том, как можно это использовать в достижении тех или иных результатов в любом виде деятельности.

Мозг с Дэвидом Иглменом (2015)

Это комплексное исследование работы извилин мозга представлено в развлекательной, игровой форме. Автор – харизматичный нейробиолог – за 5 серий раскладывает по полочкам всё о мозге, причём делает он это в понятном простому человеку виде: никаких заумных терминов и формул из биохимии.

Мозг на автопилоте (2012)

В этом двухсерийном фильме упор сделан на бессознательные действия. Тут описан механизм «биологического автопилота», его принципы и факторы формирования.

Есть ли пол у мозга (2010)

Французская картина о гендерных различиях человеческого мозга. Упор сделан не на психологию и социологию, а именно на биологический и химический факторы.

Игры мозга (2011-н.в.)

Документальный сериал от National Geographic длится уже семь сезонов. В этих коротких сериях в игровой форме рассматриваются те или иные конкретные особенности мозга.

Мой выдающийся мозг (2007)

В этом трёхсерийном фильме рассматривается феномен гениальности. Вопрос рассмотрен сразу под несколькими углами, а потому фильм будет интересен каждому.