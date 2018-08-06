Велосипеды захватили мир – сопротивление бесполезно

Двухколёсных транспорт уже захватил западный мир и постепенно захватывает постсоветское пространство. Вот основные тезисы новой вело-империи:
- Велосипед – самый распространённый транспорт
Помимо традиционных друзей педальных, на рынке давно появились гибридные модели. У них есть и педали, и электродвигатель. Такие устройства сильно теснят другой городской транспорт – мотоциклы, скутеры и даже автомобили. Очень многие европейцы предпочитают 30 минут покрутить педали, чем ехать на машине. И это даже если нет пробок.
К 2025 году рынок велосипедов, по оценкам специалистов, вырастет с 15,7 млрд долларов в год до 24,4 млрд. Ещё один фактор – байкшеринг, особый сектор служб и сервисов, позволяющий людям быстро и недорого брать велосипеды в аренду. Началось всё, как прогулочная забава, а теперь это сверхпопулярный общественный транспорт. Например, в Шанхае сейчас более полутора миллиона прокатных великов, плюс те, которые в собственности.
- Велосипед изобрели ещё раз
Несмотря на общий для всех принцип, инженеры пересматривают базовые пропорции, канонические материалы и принципы самого механизма. Постоянно выделяются новые классы велосипедов и виды. Разработчики экспериментируют с каждым параметром. Например, в последнее время пошла тенденция на увеличение диаметра колёс, особенно в классе горных великов. Также в этом классе увеличивают ширину шин – для больше проходимости по рыхлой почве, песку или снегу.
Уже дошли до того, что печатают титановые рамы на 3D-принтерах – получается индивидуальный дизайн и более прочная конструкция с жёсткой решёткой внутри рамы. В секторе тормозов и амортизаторов примерно та же революция и бурное развитие.
- Горный бум
В XX веке невероятную популярность приобрёл отдых в горах. Зимой люди катаются на лыжах, а летом вся инфраструктура простаивала. Теперь же фуникулёры и подъёмники оборудуют креплениями для великов. К тому же некоторые ширококолёсные велосипеды отлично себя чувствуют даже на снежной трассе. Как и в случае с лыжами или сноубордом, требуется некоторая подготовка. Есть спуски разного уровня сложности и безопасности. Пока оборот горнолыжных курортов в летнее и зимнее время различается, но разница стремительно сокращается.
- Некоторые велоцифры:
- 26 км/ч – максимально разрешённая скорость электровелосипедов. Чтобы её превысить придётся попотеть – как только вы перешагнёте за этот порог, двигатель перестанет вам помогать.
- 150-200 тысяч рублей – такова средняя стоимость электровелосипеда от известного бренда.
- 450 Вт – мощность самых популярных моделей велосипедных моторчиков от Bosch и Yamaha.
- 4 узла составляют ходовую систему самого популярного велосипедного двигателя от Yamaha: мотор, батарея, привод, бортовой компьютер с дисплеем. У Bosch эта цифра другая – 26 узлов. Вероятно, всё сделано для более быстрого и лёгкого модульного ремонта.
- 1 000 шт. – таково количество циклов перезарядки батареи среднего электровелосипеда. Для полного заряда требуется около 3,5 часов.
- 8 000 шт. – примерный годовой объём продаж электровелосипедов в России. В Германии, например, — 600 000.
- 50% — такова потеря ёмкости батареи при сильном морозе (ниже -20 градусов Цельсия).
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