Велосипеды захватили мир – сопротивление бесполезно

Двухколёсных транспорт уже захватил западный мир и постепенно захватывает постсоветское пространство. Вот основные тезисы новой вело-империи:

Велосипед – самый распространённый транспорт

Помимо традиционных друзей педальных, на рынке давно появились гибридные модели. У них есть и педали, и электродвигатель. Такие устройства сильно теснят другой городской транспорт – мотоциклы, скутеры и даже автомобили. Очень многие европейцы предпочитают 30 минут покрутить педали, чем ехать на машине. И это даже если нет пробок.

К 2025 году рынок велосипедов, по оценкам специалистов, вырастет с 15,7 млрд долларов в год до 24,4 млрд. Ещё один фактор – байкшеринг, особый сектор служб и сервисов, позволяющий людям быстро и недорого брать велосипеды в аренду. Началось всё, как прогулочная забава, а теперь это сверхпопулярный общественный транспорт. Например, в Шанхае сейчас более полутора миллиона прокатных великов, плюс те, которые в собственности.

Велосипед изобрели ещё раз

Несмотря на общий для всех принцип, инженеры пересматривают базовые пропорции, канонические материалы и принципы самого механизма. Постоянно выделяются новые классы велосипедов и виды. Разработчики экспериментируют с каждым параметром. Например, в последнее время пошла тенденция на увеличение диаметра колёс, особенно в классе горных великов. Также в этом классе увеличивают ширину шин – для больше проходимости по рыхлой почве, песку или снегу.

Уже дошли до того, что печатают титановые рамы на 3D-принтерах – получается индивидуальный дизайн и более прочная конструкция с жёсткой решёткой внутри рамы. В секторе тормозов и амортизаторов примерно та же революция и бурное развитие.

Горный бум

В XX веке невероятную популярность приобрёл отдых в горах. Зимой люди катаются на лыжах, а летом вся инфраструктура простаивала. Теперь же фуникулёры и подъёмники оборудуют креплениями для великов. К тому же некоторые ширококолёсные велосипеды отлично себя чувствуют даже на снежной трассе. Как и в случае с лыжами или сноубордом, требуется некоторая подготовка. Есть спуски разного уровня сложности и безопасности. Пока оборот горнолыжных курортов в летнее и зимнее время различается, но разница стремительно сокращается.

Некоторые велоцифры: