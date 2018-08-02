7 важных уроков от древних египтян

Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое. Тысячи лет назад древних людей интересовали примерно те же насущные жизненные вещи, какие занимают умы современных мужчин. Это прежде всего вопросы морали, стиля жизни, брака, карьеры, денег. Годы идут, а люди не меняются, а значит мудрость египтян вполне применима и к нашему, технологичному XXI веку. Итак, учёные смогли восстановить несколько принципов правильной жизни успешного египтянина:

Раннее вступление в брак

Отчасти это продиктовано более короткой жизнью в те далёкие времена. Необходимо было успеть продолжить род. Сегодня человек живёт дольше, а потому вступать в брак и заводить детей пока не стремится. С нашей стороны мы лишь можем выделить плюс ранней женитьбы для мужчины, который заключается в ответственности, которая порождает более серьёзное отношение к делу, к любому делу.

Отказ от частых споров

Спор изматывает и истощает вашу энергию, а потому делайте это лишь в случае крайней необходимости. В реальности многие спорят даже тогда, когда это бесполезно. Важно научиться понимать, когда спор не нужен, а когда от него многое зависит. Проще говоря, это экономия энергии, которую можно потратить более продуктивно.



Дружба

Этот мир настолько грязен, что те немногие положительные моменты, что встречаются на пути, необходимо ценить, как зеницу ока. Постарайтесь держаться подальше от недругов и поближе к друзьям. Положительные отношения также следует поддерживать – найдите время, чтобы иногда поговорить с другом или чем-то помочь.

Эгоизм

Нет, речь не о том, чтобы стать альтруистом. Эгоизм – это благо. Это залог достатка, а достаток – это благополучие вашей семьи, т.е. самого важного, чтобы только есть в земной жизни. Вот так вот – не побоялись высказать не самую этичную вещь.



Работа на земле

Египтяне считали, что каждый человек должен уметь работать на земле, даже вельможи. В современном мире это не так популярно, хотя многим нравится садоводство и прочие дачные забавы. Если немного перефразировать, то можно сказать, что пользу приносит не именно работа на земле, а вообще ручной труд. Даже если вы зарабатываете на жизнь трудом умственным, будет очень полезно, если вы иногда делаете что-то физически – отлично помогает немного отдохнуть голове и для здоровья полезно.

Отказ от нахождения в толпе

Не то чтобы они были совсем уж индивидуалистами, но египтяне понимали, что в большом скоплении людей трудно расслышать истину. Каждый человек должен обладать индивидуальностью, которая в толпе просто исчезает. Иметь свою мнение и не сравнивать себя с другими – очень полезные вещи.



Дружба с начальством

Война с боссом – это дело трудное и почти всегда невозможное. Потому стоит с руководителем дружить, если только он не совсем олигофрен. Это просто здравый смысл. Сегодня модно хвалиться, как кто-то когда-то послал начальника и уволился. Однако такой ход ничего хорошего не принесёт. Даже если вы думаете увольняться, стоит остаться хотя бы в нейтральных отношениях.