7 простых правил секса на одну ночь

Да, не всегда облако в штанах является поводом для любви на всю жизнь. Вот некоторые правила, которые помогут вам избежать неприятностей после приятно проведённого времени:

Честность

Даже если вас донимает «столбняк», нельзя врать. Не надо говорить, что вы миллиардер инкогнито, который влюбился в простую девушку. И уж тем более нельзя обещать отношения, романтику и любовь. Это гадко и не по-мужски. Будьте честны и с собой, и со своей партнёршей, пусть даже временной.



Организаторские способности

Если расклад неплохой, а девушка всё никак не приглашает к себе, то, вероятно, у неё негде… необходимо решить проблему самому – гостиницы никто не отменял.

Её настроение

Даже если она согласна, то ещё не повод забивать на приятные атрибуты – немного вина, лёгкая беседа, юмор, ухаживания, комплименты. Важно создать приятную атмосферу.



Право передумать

Допустим, всё шло хорошо, но в последний момент она передумала. Немного обидно, но пенять стоит только на самого себя. И уж тем более нельзя силой настаивать на своём – это чревато сами знаете чем.

Защита

15-летние мачо это ставят на первое место. И этим ограничиваются. Казалось бы, само собой разумеющееся правило, но, к сожалению, не все его выполняют, а зря… Бери с собой на «охоту» презервативы.

Джентльменство

Быть культурным и вежливым нужно всегда. Даже если с вами девушка «бывалая». Не стоит грубить, задавать мерзкие вопросы – держитесь уважительно и на равных.

Свобода

Если вы провели вместе ночь, но то ещё не повод названивать, изливать душу или что-то ещё. Уважайте свободу другого человека и не навязывайте ей своё общество.