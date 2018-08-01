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«О счастье можно говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме того, что ты счастлив. А о несчастье люди рассказывают ночи напролет.»

— Эрих Мария Ремарк

7 простых правил секса на одну ночь

MagMens
MagMens
1 Авг, 2018 / 41 Просмотров

Да, не всегда облако в штанах является поводом для любви на всю жизнь. Вот некоторые правила, которые помогут вам избежать неприятностей после приятно проведённого времени:

  1. Честность

Даже если вас донимает «столбняк», нельзя врать. Не надо говорить, что вы миллиардер инкогнито, который влюбился в простую девушку. И уж тем более нельзя обещать отношения, романтику и любовь. Это гадко и не по-мужски. Будьте честны и с собой, и со своей партнёршей, пусть даже временной.

  1. Организаторские способности

Если расклад неплохой, а девушка всё никак не приглашает к себе, то, вероятно, у неё негде… необходимо решить проблему самому – гостиницы никто не отменял.

  1. Её настроение

Даже если она согласна, то ещё не повод забивать на приятные атрибуты – немного вина, лёгкая беседа, юмор, ухаживания, комплименты. Важно создать приятную атмосферу.

  1. Право передумать

Допустим, всё шло хорошо, но в последний момент она передумала. Немного обидно, но пенять стоит только на самого себя. И уж тем более нельзя силой настаивать на своём – это чревато сами знаете чем.

  1. Защита

15-летние мачо это ставят на первое место. И этим ограничиваются. Казалось бы, само собой разумеющееся правило, но, к сожалению, не все его выполняют, а зря… Бери с собой на «охоту» презервативы.

  1. Джентльменство

Быть культурным и вежливым нужно всегда. Даже если с вами девушка «бывалая». Не стоит грубить, задавать мерзкие вопросы – держитесь уважительно и на равных.

  1. Свобода

Если вы провели вместе ночь, но то ещё не повод названивать, изливать душу или что-то ещё. Уважайте свободу другого человека и не навязывайте ей своё общество.


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