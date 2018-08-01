7 простых правил секса на одну ночь

Да, не всегда облако в штанах является поводом для любви на всю жизнь. Вот некоторые правила, которые помогут вам избежать неприятностей после приятно проведённого времени:
- Честность
Даже если вас донимает «столбняк», нельзя врать. Не надо говорить, что вы миллиардер инкогнито, который влюбился в простую девушку. И уж тем более нельзя обещать отношения, романтику и любовь. Это гадко и не по-мужски. Будьте честны и с собой, и со своей партнёршей, пусть даже временной.
- Организаторские способности
Если расклад неплохой, а девушка всё никак не приглашает к себе, то, вероятно, у неё негде… необходимо решить проблему самому – гостиницы никто не отменял.
- Её настроение
Даже если она согласна, то ещё не повод забивать на приятные атрибуты – немного вина, лёгкая беседа, юмор, ухаживания, комплименты. Важно создать приятную атмосферу.
- Право передумать
Допустим, всё шло хорошо, но в последний момент она передумала. Немного обидно, но пенять стоит только на самого себя. И уж тем более нельзя силой настаивать на своём – это чревато сами знаете чем.
- Защита
15-летние мачо это ставят на первое место. И этим ограничиваются. Казалось бы, само собой разумеющееся правило, но, к сожалению, не все его выполняют, а зря… Бери с собой на «охоту» презервативы.
- Джентльменство
Быть культурным и вежливым нужно всегда. Даже если с вами девушка «бывалая». Не стоит грубить, задавать мерзкие вопросы – держитесь уважительно и на равных.
- Свобода
Если вы провели вместе ночь, но то ещё не повод названивать, изливать душу или что-то ещё. Уважайте свободу другого человека и не навязывайте ей своё общество.
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