6 интересных фактов о мафии

Так уж сложилось, что в массовой культуре цветёт и пахнет (смердит) необычайно романтизированный образ благородных преступников.

В России, увы, это цветение присутствует в ещё более гипертрофированном виде. Зэковская (пардон, арестантская) романтика проникла практически везде. Целая россыпь слов намертво впилась в великий и могучий русский язык. Однако сейчас не об этом. Организованную преступность называют словом «мафия». Вот некоторые интересные факты о мафии:

Мафия началась с лимонов

В привычном нам по фильмам виде мафия зародилась на Сицилии во второй половине XIX века. Потом их влияние росло, а сфера интересов расширилась в несколько раз, включив в себя не только всю Италию и большую часть Европы, но и другие континенты. Исследователи по-разному объясняют сей феномен. По одной из версий на заре развития этой банды важную роль сыграли лимоны.

Климат и почва этого острова как нельзя лучше подходили для выращивания цитрусовых, выгодное географические положение позволяли экспортировать урожай по всей Европе и дальше. Этим и занялись местные крестьяне. Когда оборот вырос, сицилийские дворяне (этот класс уже отживал своё) решили прижать простолюдинов и обложить данью. Вероятно, по старой феодальной традиции. Государство особо не вмешивалось. Однако временами изменились, и простой люд решил не мириться с этим, а бороться. Они воевали своими силами и нанимали охранные организации. Со временем это принесло свои плоды, бизнес пошёл успешно, а бедные крестьянские хозяйства выросли в крупные, богатые аграрные предприятия.

А потом… А потом аппетиты стали расти, сицилийцы решили подмять под себя и другие отрасли экономики. Государство реагировало слабо, что было практически зелёным светом для бурного роста ОПГ. Как видим, мафия появляется там, где государство бездействует.



Само слово «мафия» никак не связано с преступностью

Есть много версий происхождения слова. Но ни одна из них не связана с криминалом. Есть теория, что это аббревиатура – Morte Alla Francia, Italia Anela – «смерть Франции – вздохни, Италия». Фразу кричали проитальянские сицилийцы, противостоящие французской экспансии в XIII веке. Сама фраза намертво вросла в фольклор.

Другая версия связана с теми самыми вооружённым охранниками, которые помогали фермерам заниматься аграрным бизнесом. По-арабски «мафи» значит «дерзкий, нахальный», их тогда так и называли. Наверняка, эти охранники вели себя не слишком кротко.

Первые мафиози искали вдохновение у тайной сицилийской организации

В XII века на Сицилии в ответ на жестокость дворян появилась тайная организация убийц. У них было железная дисциплина, строгая иерархия и образцовый порядок. Со временем образ этих убийц оброс легендами, и, возможно, именно у них преступные группировки переняли стиль ведения дел. Утверждается, что в этом и есть секрет завидной эффективности мафии – дисциплина и субординация.

Мафия помогала в войне против Муссолини

Как говорится, «враг моего врага – мой друг». Бенито Муссолини желал искоренить преступность вообще, а организованную тем более. Как и все диктаторы, он не хотел делиться властью. Ещё с 20-х годов он всячески воевал против мафии. В конце Второй Мировой Войны бандиты отыгрались. Через своё американское «отделение» они сообщили союзникам важнейшие военные сведения относительно расположения и численности фашистских войск на Сицилии. Используя эти данные, союзники захватили остров с минимальными потерями.



У Мафии есть свои заповеди

Об этом много писали и говорили, но документально подтвердили в 2007 году. При обыске в убежище главаря сицилийской мафии Сальваторе Ло Пикколо нашли листок с правилами, настоящий «кодекс чести». Вот эти законы:

— Никто не может заговорить с членом мафии, если его не представил другой член мафии.

— Запрещено вступать в связь с женой другого члена мафии.

— Запрещено общаться с полицией. Исключение – подкупленный, коррумпированный полицейский.

— Запрещено посещать бары и клубы.

— Каждый член мафии обязан всегда быть готовым прийти по первому зову, даже если его жена в данный момент рожает.

— Каждый член мафии обязан приходить на встречи вовремя.

— Каждый член мафии обязан уважительно относительно к своей жене.

— Каждый член мафии обязан говорить другим членам мафии только правду.

— Запрещено присваивать деньги и имущество других членов мафии и их родственников.

— Запрещено вступать в мафию тем, кто сам или чьи родственники ведут аморальный образ жизни (супружеская неверность, пьянство, побои в семье).

— Запрещено вступать в мафию тем, чьи родственники работают в полиции.

Нарушения чаще всего караются смертью.

Существует специальная церемония для новых членов мафии

Член мафии – особая группа бандитов. Некоторые преступники могут как-то с мафией контактировать, воровать или убивать по их заказу (они называют это «работать»), но это ещё не повод посвящать человека в члены мафии. В 1994 году киллер «Коза Ностры» рассказал об особом ритуале, который он сам прошёл в 1983 году. Он прочитал особую клятву верности организации и лично крёстному отцу, проткнул палец иглой, окропил кровью изображение святого (не сказал, какого именно), а потом это изображения сожгли. Странно слышать, что там фигурирует религиозный подтекст…