Чем не стоит хвалиться – 10 сомнительный поводов для гордости

Каждый мужчина должен к чему-то стремиться, добиваться, достигать. И ничего плохо нет в том, что он этим гордится, однако есть такие вещи, которые и достижением назвать нельзя. Вот лишь некоторые из них:

Не курите

Да, это хорошо, вы молодец, но стоит ли этим гордится? Едва ли. Возможно, можно гордиться тем, что вы бросили курить после многих лет дыма, но если вы никогда и не курили…



Не пьёте

Допустим, вы не употребляете алкоголь. И? Что дальше? Вы чем-то лучше тех, кто пьёт? Нет. Само по себе качественное бухлишко (в меру) не несёт в себе ничего негативного.

Высшее образование

Довольно смешно наблюдать, как кто-то хвастается каким-то дипломом. Особенно комично, если диплом этот выдал какой-нибудь захолустный институтик. Гораздо важнее не просидеть на парах 5 лет, а приобрести реальные знания и найти им применение в жизни – вот ЭТО круто, вот ЭТИМ можно гордиться.



Достижения в онлайн-игре

Итак… это уже даже не смешно. Это грустно, когда взрослый мужик гордится своими победами в компьютерной игре. Подавляющее большинство игроков делают это для расслабления, развлечения. Есть, конечно, кибер-спортсмены или умелые, популярные летсплейщики-стримеры, которые на этом зарабатывают большие деньги, но таких едва ли 0,1% наберётся.

Отторжение популярного

О вкусах не спорят, как известно. Но очень часто этими вкусами гордятся – я не слушаю попсу (включает пафос на максималку). Однако иногда такие уникальные вкусы отрывают вас от общества и делают в глазах друзей, как минимум, странным. Что с того, что вы не смотрели «Игру престолов»? Зачем об этом упоминать на каждом шагу?

Родной город

Ах, москвичи… Они так потешны. Хотя питерцы могут поконкурировать с ними в своём геоцентризме. Пожалуй, нет ничего плохого в том, что вы любите свой родной город, но это только если в меру. Чем москвич лучше, например, саратовчанина? Тем, что он знает сугубо московские названия? Весомый аргумент. Ещё смешнее это выглядит, если вспомнить великое множество успешных людей, которые родились не в центре цивилизации.



Циничность

Жизненный опыт – ценная штука. Однако не настолько ценная, чтобы становиться заносчивым мудаком. Цинично обсуждать других, высмеивать надежды и мечты более младших товарищей… Так делают только ублюдки и неудачники.

Дети

Дети… тут есть две крайности. Первая – людишки, которые дико гордятся детьми. Не тем, что их отпрыски умны, культурны или успешны, а просто тем фактом, что они есть. Забавно. Есть и другая крайность – члены общества, которые детей не хотят и не планируют… и горячо этим хвастаются. Чайлдфри или что-то около того.

Много работы

Сам факт, что вы много работаете, ещё ни о чём не говорит. Лучше поставить на пьедестал плоды вашего упорного труда – профессиональные навыки, положение в обществе, деньги или что-то материальное, но уж никак не сам факт, что вы трудоголик.



Веганство/атеизм/либерализм и прочее

Не будем ещё раз потешаться над веганами. Хотя они того заслуживают, очень забавные товарищи. Допустим, вы не едите мясо… молодцы, наверное, но разве это повод задирать нос? Теперь с атеизмом – примерно то же самое. Перестаньте вы постоянно напоминать об этом. Вспоминается пафосное высказывание – я не верю в богу, я аутист. Не надо так.