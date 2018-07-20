Пикантное чтиво

Все мужики любят «остренькое». И это можно сказать не только о фильмах, но и о литературе. Нет, «50 оттенков» слишком слабы, чтобы претендовать на звание «секс-чтива».

Владимир Набоков – «Лолита»

Одно из самых известных произведений подобного рода, настоящая классика, признанная всеми. Сюжет: мужчина 37-лет всю жизнь смотрит на девушек, которые в общепринятом смысле слишком молоды. 17-летние девицы для него уже «безобразно стары». Разумеется, он зажат в тиски собственной склонностью и общественной морали. Но однажды ему не просто понравилась нимфетка (это слово изобрёл Набоков), но он влюбляется. По счастливому стечению обстоятельств он получает возможность добиться всего, чего хочет…



Жорж Батай – «История Глаза»

Книгу издали с 1928 году, и с тех пор она прочно занимает место на полке любителей литературной порнографии. На страницах этого увлекательного романа вы найдёте весьма и весьма экстравагантные сцены – секс с глазом, секс с умственно отсталой девушкой, со священнослужителем, которого к тому же в процессе ещё и медленно душат… Да, моралисты вскипят от злобы, но даже они признают эмоциональную глубину, удивительную метафоричность и философскую нагрузку произведения.



Миранда Джулай – «Нет никого своее»

Написала женщина, поэтому тут, конечно, же множество лесбийских сцен. Сама книга – это сборник рассказов о сексе. Извращения тут мягкие, потому рекомендуем читать с девушкой – интересно для души и приятно для тела.



Чак Паланик – «Удушье»

Этот мастер мерзости на половую тему написал несколько произведений, но это, пожалуй, самое видное. Его чёрный, циничный юмор и подробное описание всевозможных гадостей понравится всем извращенцам. А каждый мужчина, согласитесь, немного извращенец. Главный герой – эксцентричный псих, который любит симулировать удушье. К тому же у него есть ещё несколько причуд.



Леонард Коэн – «Прекрасные неудачники»

Автор – настоящий энциклопедист. Он не только умелый, талантливый писатель, но и музыкант и автор песен. Сама книга – это сжатый рассказ о сексе внутри любовного треугольниками. Чтобы не было скучно, в перерывах герои глубоко и долго рассуждают о вечном.



Роальд Даль – «Ночная гостья»

Название походит на порнофильм. Автор – известный писатель, из-под чьего пера вышло несколько удачных детских рассказов. Однако он писал и для взрослых. Главный герой предпочитает употреблять одну и ту же женщину не более 12 часов. В противном случае, по его мнению, всё становится до смерти скучным. И вот, однажды всё идёт не так, как всегда. Впервые роман был опубликовать в журнале Playboy, что уже само по себе может считаться знаком качества.

