10 вещей, которые происходят с телом после смерти

Как говорится, все там будем. Уж что там происходит и духом/душой/сознание, мы точно не знаем, а вот с телом – вполне. Итак, отложите перекусы:

Этапы смерти

Биологически есть три этапа. На первом (клиническая смерть) останавливается сердцебиение и дыхание. Мозг ещё какое-то время живёт, и есть шанс, что вас откачают и вернуть в эту срань. Второй этап (биологическая смерть) знаменует собой остановку мозговой деятельности – теперь вы уже точно не вернётесь в этот жестокий мир. Третий этап называют молекулярной смертью. На нём ткани и клетки вашей тушки начинают разрушаться.



Кровь скапливаем снизу

Перед смертью человек, как правило, лежит на кровати. Далее кровообращение прекращается, и вся кровь поддаётся силе притяжения – стекает вниз, к спине и заднице. Через 12 часов скопившаяся кровь окрашивает кожу на тех участках в красивый фиолетовый цвет с разводами…



Экспертиза первая

Далее делается вскрытие, чтобы точно установить причину смерти – передоз российского ТВ, остановка сердца после смешной шутки, интоксикация по причине запора. Делается поверхностный осмотр на предмет повреждений, которые могли быть причиной. Патологоанатом далее вскрывает брюшную полость.

Экспертиза вторая

Потом причину смерти проверяют более подробно – проверяют сердце, артерии, мозг, желудок. Могут взять образцы тканей для лабораторных исследований. При необходимости могут измерить температуру печени и по ней выяснить примерное время смерти.



Бальзамирование – 1 этап

Все разрезы зашивают, чтобы тело прилично выглядело на похоронах. Далее кровь сливают, а вместо неё закачивают смесь из метанола, формальдегида и некоторых других жидкостей. Иногда добавляют краситель, чтобы на щеках был здоровый румянец. Во время этой процедуры (занимает около часа) трупу делают нежный массаж, чтобы кровь лучше распределилась по тканям и не было сгустков.



Бальзамирование – 2 этап

Чтобы челюсть не отвисала, губы изнутри могут сшить ниткой. Нос и рот затыкают ватой, чтобы не выделились какие-нибудь не слишком эстетичные жидкости. Под веки вставляют пластиковые приспособления, чтобы пустые глаза не открылись при перемещении тела и не напугали до усрачки собравшихся. Кроме тоже это поможет избежать каких-либо выделений из глаз.



Разложение – этап 1

Уже через несколько минут после смерти начинается разложение. Почти сразу же ферменты начинают переваривать ткани тела. Кожа бледнеет. Далее труп коченеет – нуклеиновые кислоты расщепляют мышечные волокна и прочие белки. Через какое-то время окоченение проходит.

Разложение – этап 2

Бактерии в организме теперь ничем не ограничены (иммунитет исчез). Гниение начинается в брюшной полости – образуется множество жидкостей и газов, а том числе сероводород и аммиак. Тело раздувается, из всех отверстий сочится жидкость – её называют трупным ядом… Иногда вздувшееся тело может даже лопнуть.



Разложение – этап 3

Такая среда становится настоящим раем для насекомых, которые быстренько откладывают в тело свои яйца. Так появляются всевозможные опарыши. Полуразложившаяся плоть – благостная среда для всяких червей, который питаются этим нектаром. Помимо насекомых в борьбу за калории могут включиться и животные – всевозможные падальщики. Остатки тканей удобряют почву и дают жизнь растениям. Так вся энергия возвращается в природу, туда, где ей и место.



Погребение

Чаще всего, конечно, мы не оставляет трупы на улице. Можно тело кремировать, но это долгий процесс – нужна температура в тысячу градусов и 90 минут времени. Далее пепел измельчают, чтобы не было неэстетичных кусочков обгоревших костей. Только потом красивую урну с прахом отдают родне.

Второй и самый популярный способ – ингумация, т.е. захоронение. Процесс полного распада тканей тела длится 10-20 лет, в зависимости от типа почвы. Более рыхлый чернозём позволяют проникать кислороду, который всё ускоряет, а глина, например, как бы закупоривает могилу, и процесс длится дольше.