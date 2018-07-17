10 вещей, которые происходят с телом после смерти

Как говорится, все там будем. Уж что там происходит и духом/душой/сознание, мы точно не знаем, а вот с телом – вполне. Итак, отложите перекусы:
- Этапы смерти
Биологически есть три этапа. На первом (клиническая смерть) останавливается сердцебиение и дыхание. Мозг ещё какое-то время живёт, и есть шанс, что вас откачают и вернуть в эту срань. Второй этап (биологическая смерть) знаменует собой остановку мозговой деятельности – теперь вы уже точно не вернётесь в этот жестокий мир. Третий этап называют молекулярной смертью. На нём ткани и клетки вашей тушки начинают разрушаться.
- Кровь скапливаем снизу
Перед смертью человек, как правило, лежит на кровати. Далее кровообращение прекращается, и вся кровь поддаётся силе притяжения – стекает вниз, к спине и заднице. Через 12 часов скопившаяся кровь окрашивает кожу на тех участках в красивый фиолетовый цвет с разводами…
- Экспертиза первая
Далее делается вскрытие, чтобы точно установить причину смерти – передоз российского ТВ, остановка сердца после смешной шутки, интоксикация по причине запора. Делается поверхностный осмотр на предмет повреждений, которые могли быть причиной. Патологоанатом далее вскрывает брюшную полость.
- Экспертиза вторая
Потом причину смерти проверяют более подробно – проверяют сердце, артерии, мозг, желудок. Могут взять образцы тканей для лабораторных исследований. При необходимости могут измерить температуру печени и по ней выяснить примерное время смерти.
- Бальзамирование – 1 этап
Все разрезы зашивают, чтобы тело прилично выглядело на похоронах. Далее кровь сливают, а вместо неё закачивают смесь из метанола, формальдегида и некоторых других жидкостей. Иногда добавляют краситель, чтобы на щеках был здоровый румянец. Во время этой процедуры (занимает около часа) трупу делают нежный массаж, чтобы кровь лучше распределилась по тканям и не было сгустков.
- Бальзамирование – 2 этап
Чтобы челюсть не отвисала, губы изнутри могут сшить ниткой. Нос и рот затыкают ватой, чтобы не выделились какие-нибудь не слишком эстетичные жидкости. Под веки вставляют пластиковые приспособления, чтобы пустые глаза не открылись при перемещении тела и не напугали до усрачки собравшихся. Кроме тоже это поможет избежать каких-либо выделений из глаз.
- Разложение – этап 1
Уже через несколько минут после смерти начинается разложение. Почти сразу же ферменты начинают переваривать ткани тела. Кожа бледнеет. Далее труп коченеет – нуклеиновые кислоты расщепляют мышечные волокна и прочие белки. Через какое-то время окоченение проходит.
- Разложение – этап 2
Бактерии в организме теперь ничем не ограничены (иммунитет исчез). Гниение начинается в брюшной полости – образуется множество жидкостей и газов, а том числе сероводород и аммиак. Тело раздувается, из всех отверстий сочится жидкость – её называют трупным ядом… Иногда вздувшееся тело может даже лопнуть.
- Разложение – этап 3
Такая среда становится настоящим раем для насекомых, которые быстренько откладывают в тело свои яйца. Так появляются всевозможные опарыши. Полуразложившаяся плоть – благостная среда для всяких червей, который питаются этим нектаром. Помимо насекомых в борьбу за калории могут включиться и животные – всевозможные падальщики. Остатки тканей удобряют почву и дают жизнь растениям. Так вся энергия возвращается в природу, туда, где ей и место.
- Погребение
Чаще всего, конечно, мы не оставляет трупы на улице. Можно тело кремировать, но это долгий процесс – нужна температура в тысячу градусов и 90 минут времени. Далее пепел измельчают, чтобы не было неэстетичных кусочков обгоревших костей. Только потом красивую урну с прахом отдают родне.
Второй и самый популярный способ – ингумация, т.е. захоронение. Процесс полного распада тканей тела длится 10-20 лет, в зависимости от типа почвы. Более рыхлый чернозём позволяют проникать кислороду, который всё ускоряет, а глина, например, как бы закупоривает могилу, и процесс длится дольше.
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