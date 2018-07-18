Как теряли девственность знаменитости – 13 рассказов

Этот волнительный момент в жизни каждого мужчины не всегда проходит гладко и красиво.

Дуэйн Джонсон

Об этом актёр и рестлер рассказал журналу Elle. Всё случилось в парке. В самый неподходящий момент парочку обнаружили полицейские – яркий свет фар, короткий гудок сиреной. Копы поинтересовались у подружки «Скалы», всё ли в порядке. Получив, положительный ответ, стражи порядка оставили пару в покое, хотя интимное настроение, вероятно, было испорчено.



Крис Эванс

Об этом он рассказал журналу Esquire. Повёл себя будущий капитан Америка достаточно странно – он прибежал домой и обо всём прокричал своей маме: «Я сделал это!!!». По словам актёра, его переполняла эйфория, и он был очень близок к помешательству.



Себастьян Стэн

У его партнёра по комиксовым фильмам всё произошло достаточно прозаично – номер в отеле на Таймс-сквер. Себастьян решил сказать своей партнёрше, что уже начал свою половую жизнь. При этом это было не только обманом, но и самообманом. Сам секс, по словам, актёра прошёл не слишком ярко. После близости молодые люди отметили всё походом в «Макдоналдс».



Дэниел Рэдклифф

В интервью журналу Elle исполнитель роли Гарри похвастался тем, что является «тем редким парнем, чей первый секс был просто отличным». Мол, прошло всё относительно хорошо, намного лучше, чем, по рассказал, у многих друзей. А секрет прост – полное доверие и хорошие отношения с партнёршей.



Энсел Элгорт

Тот же Elle расспросил об этом и Энсела. 14-летний Элгорт в тот момент не слишком понимать, что к чему, но прошло «действо» относительно неплохо. Актёр указал лишь на одну свою ошибку – неправильное, слишком яркое освещение в комнате.



Джо Джонас

Музыкант в интервью изданию Vulture гордо сообщил, что потеряли девственность лишь в 20 лет. Такое опоздание он объяснил тем, что ждал правильную девушку. И, очевидно, дождался.



Эштон Катчер

15-летний Эштон потерял девственность в лесу. Весь «секс» продлился 2 секунды. Говорит, что было очень стыдно. Лишь спустя пару лет они повторили опыт с той же партнёршей, и на этот Катчер доказал девушке, что не так уж и бездарен.



Маколей Калкин

У него ничего особенного – 15 лет, волнение, приготовления, всё такое. Единственная изюминка – саундтрек, «Белый альбом» от «Битлз».



Кевин Харт

Этот комедийный актёр потерял девственность с девушкой по имени Энджи, которая жила по соседству. При этом, он, как пишет в своей автобиографии, потерял девственность дважды: в первый раз всё произошло настолько быстро, что потребовался второй раз, чтобы удостовериться в том, что он стал мужчиной.



Шайя Лабаф

В интервью журналу Playboy актёр рассказал, что сильно переживал перед своим первым разом. Мол, тряслись коленки, даже несмотря на то, что он усиленно представлял себя опытным любовником. «Раздеться перед девушкой – это для меня стало настоящим подвигом. Потом я подложил девушке подушку под попу – не знаю зачем, но в порнухе так делали».



Кит Харрингтон

Исполнитель роли Джона Сноу не стал раскрывать какие-то подробности, ограничившись общими словами – «типичная подростковая фигня».



Эд Ширан

Тот же журнал Elle спросил у музыканта, что приятнее: первый секс или три аншлага на «Мэдисон-сквер-гарден»? Эд ответил, что, конечно же, второе. «Первый секс – важный этап, но далеко не самое приятное и лучшее, что было в моей жизни».



Джон Ледженд

Парню пришлось трудно – он рос в среде озабоченных взрослых. Поэтому у него в какой-то мере даже был комплекс. Одержимость сексом, по словам певца, сильно мешала ему разобраться в чувствах при отношениях с девушками.

