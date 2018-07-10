Смерть: что мы знаем о ней?

Сегодня можно поговорить о чём-то крайне интересном – о смерти. В конце концов, всех нас ждёт эта костлявая дама с косой. Даже если вы бегали по утрам, не курили, питались продуктами без ГМО, медитировали, познавали дзен, лихо выходили в нирвану, глотали витамины… увы, рецепт бессмертия пока ещё не придуман. Учёные пытались всегда и кое-чего им удалось достичь. Нет, мы не о философском камне. Чтобы победить врага (в данном случае это смерть), нужно его изучить. Вот что мы знаем о ней:

Квантовое самоубийство

Квант – неделимая частица нашего мира. В 1987 и 1988 годах, независимо друг от друга Ганс Моравек и Бруно Маршал провели эксперимент под мудрёным, но поэтичным названием «квантовое самоубийство».

Суть его… Короче, всё строится вокруг теории множественности Вселенных. В каждый момент места и времени есть бесконечный ряд параллельных измерений, что-то типа пространства вариантов Зеланда. Получается, что всё в мире вечно и бесконечно. Даже если мы умираем, то всё равно живём – не в этом мире, так в параллельном. Смерти можно не бояться – всё равно мы бессмертны в каком-то смысле.

Мы не знаем суть смерти

Да, на пальцах ребёнку мы можем объяснить, что это такое, но полностью мы её ещё не постигли. Примерно то же самое можно сказать и о жизни. Американские учёные предельно категоричны, для них нет ничего таинственного. В их понимании жизнь – это самоподдерживающаяся система, способная на развитие. В этого определения есть противники со своими примерами – вот посмотрите на растущие кристаллы: вроде бы неживые, но растут. Вопрос философский, а ответа всё нет. Ещё один фактор – что такое сознание, и может ли оно жить в отрыве от бренной плоти? Головастики неуверенно говорят, что сознание «вероятно, исчезает со смертью мозга». Пока смерть полностью объяснить никто не может.

Виды смерти

Смерть имеет три стадии. Первая из них обратима – клиническая смерть. Во время неё пропадает сердцебиение и дыхание. Мозг ещё какое-то время жив, и в это время человека ещё можно спасти. Далее наступает биологическая смерть – в этом случае погибает мозг, и обратить уже ничего нельзя, хотя другие органы ещё могут какое-то время функционировать. Третий этап – смерть молекулярная – клетки тканей начинают разрушаться и начинается гниение. Обратить процесс уже невозможно. Хотя нет, если прочитать заклинания или брызнуть зомби-вирусом, можно вернуть тело к жизни.

Страх смерти подвержен возрастным изменениям

С психологической точки зрения смерти боятся, разумеется, все. Однако исследования показали, что степень этого страха у всех разная. Молодые люди бояться больше, старики – меньше. В молодости мы её боимся. Потом мы с ней миримся, принимаем и соглашаемся. Иногда согласие это выражается даже в самоубийствах.

Спираль смерти

Это научный термин. Звучит прикольно. Суть его в том, что всё живое генетически запрограммировано на смерть. Чем ближе к смерти, тем ниже активность. Чем ближе закат, тем меньше действий, свойственных организму ранее.

Возрастные ограничения

Считается, что биологически человек имеет перед собой некий возрастной барьер, через который просто невозможно перешагнуть, даже есть быть сыроедом-веганом. Сегодня наиболее пожилые люди достигают 120-130 лет. Похоже, это и есть предел. Хотя, конечно, можно вспомнить о библейских героях, которые жили несколько веков.