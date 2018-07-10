Смерть: что мы знаем о ней?

Сегодня можно поговорить о чём-то крайне интересном – о смерти. В конце концов, всех нас ждёт эта костлявая дама с косой. Даже если вы бегали по утрам, не курили, питались продуктами без ГМО, медитировали, познавали дзен, лихо выходили в нирвану, глотали витамины… увы, рецепт бессмертия пока ещё не придуман. Учёные пытались всегда и кое-чего им удалось достичь. Нет, мы не о философском камне. Чтобы победить врага (в данном случае это смерть), нужно его изучить. Вот что мы знаем о ней:
- Квантовое самоубийство
Квант – неделимая частица нашего мира. В 1987 и 1988 годах, независимо друг от друга Ганс Моравек и Бруно Маршал провели эксперимент под мудрёным, но поэтичным названием «квантовое самоубийство».
Суть его… Короче, всё строится вокруг теории множественности Вселенных. В каждый момент места и времени есть бесконечный ряд параллельных измерений, что-то типа пространства вариантов Зеланда. Получается, что всё в мире вечно и бесконечно. Даже если мы умираем, то всё равно живём – не в этом мире, так в параллельном. Смерти можно не бояться – всё равно мы бессмертны в каком-то смысле.
- Мы не знаем суть смерти
Да, на пальцах ребёнку мы можем объяснить, что это такое, но полностью мы её ещё не постигли. Примерно то же самое можно сказать и о жизни. Американские учёные предельно категоричны, для них нет ничего таинственного. В их понимании жизнь – это самоподдерживающаяся система, способная на развитие. В этого определения есть противники со своими примерами – вот посмотрите на растущие кристаллы: вроде бы неживые, но растут. Вопрос философский, а ответа всё нет. Ещё один фактор – что такое сознание, и может ли оно жить в отрыве от бренной плоти? Головастики неуверенно говорят, что сознание «вероятно, исчезает со смертью мозга». Пока смерть полностью объяснить никто не может.
- Виды смерти
Смерть имеет три стадии. Первая из них обратима – клиническая смерть. Во время неё пропадает сердцебиение и дыхание. Мозг ещё какое-то время жив, и в это время человека ещё можно спасти. Далее наступает биологическая смерть – в этом случае погибает мозг, и обратить уже ничего нельзя, хотя другие органы ещё могут какое-то время функционировать. Третий этап – смерть молекулярная – клетки тканей начинают разрушаться и начинается гниение. Обратить процесс уже невозможно. Хотя нет, если прочитать заклинания или брызнуть зомби-вирусом, можно вернуть тело к жизни.
- Страх смерти подвержен возрастным изменениям
С психологической точки зрения смерти боятся, разумеется, все. Однако исследования показали, что степень этого страха у всех разная. Молодые люди бояться больше, старики – меньше. В молодости мы её боимся. Потом мы с ней миримся, принимаем и соглашаемся. Иногда согласие это выражается даже в самоубийствах.
- Спираль смерти
Это научный термин. Звучит прикольно. Суть его в том, что всё живое генетически запрограммировано на смерть. Чем ближе к смерти, тем ниже активность. Чем ближе закат, тем меньше действий, свойственных организму ранее.
- Возрастные ограничения
Считается, что биологически человек имеет перед собой некий возрастной барьер, через который просто невозможно перешагнуть, даже есть быть сыроедом-веганом. Сегодня наиболее пожилые люди достигают 120-130 лет. Похоже, это и есть предел. Хотя, конечно, можно вспомнить о библейских героях, которые жили несколько веков.
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