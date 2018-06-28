Что нужно знать о полтергейстах

А теперь поговорим о важных вещах, а не в каких-то там карьерах, бабах или грязных зелёных бумажках. В окружающем мире, поверьте, огромное количество необъяснимых вещей. Кто-то отмахнётся. Но это до той поры, пока не столкнутся с чем-то таким.

Полтергейст – удивительный феномен, природу которого исследуют не только «эксперты» с Рен-ТВ. В переводе с немецкого это слово означает «шумный дух» (poltern – шуметь, греметь, geist – дух). Случаи перемещения предметов описывают с глубокой древности. Среди свидетелей есть и широко известные люди. Например, Якоб Гримм (один из двух братьев) описывает такой случай в своём дневнике. Также сохранились записи «нашего всего». По словам Пушкина, в конюшне придворного ведомства начала двигаться мебель… сама собой. Вызвали попа (ну, а кто ещё? Охотников за приведениями ещё не было), тот начал молиться, а мебель ответила ему агрессивным перемещение и вообще «начала бесноваться».

Уже позже, в XX веке, учёные пытались объяснить это чем-то иным, а не только злыми духами или «бесовщиной». Есть теория Нандора Фодора и Гарри Прайса, что источник полтергейста – отрицательные эмоции угнетённой психики. Психическая энергия концентрируется в одном месте и материализуется в виде подобных феноменов.

Столкнуться с таким страшно, а потому вот 4 факта о полтергейстах. Возможно, вам они помогут.

Неизученная природа

Это крайне противоречивое явление. Официальная наука его вообще не признаёт, а потому природа феномена до сих пор неясна. Среди самых распространённых теорий есть такие:

— Живые, бестелесные существа, которые есть везде и которые иногда по тем или иным причинам начинают вести себя агрессивно. Их можно назвать приведениями.

— Скопление энергии, которая не нашла выход в другое измерение.

— Групповые галлюцинации.

Чаще всего с этим сталкиваются подростки и женщины

Именно эти две категории отличаются наибольшей эмоциональность, а потому полтергейсты чаще всего избирают именно их.

Привязанность к предметам

Как правило, полтергейст привязан к определённым вещам и предметам. Почти всегда он возникает в домах или зданиях, т.е. не на открытом воздухе. Это говорит в пользу той теории, что полтергейст – это дух умершего человека.

Энфилд – самый достоверный случай в истории

Самый известный случай. С 1977 по 1979 годы в городе Энфилд появился потергейст. По всему было понятно, что сущность проявляет интерес к двум сёстрам – Маргарет и Джанет. Помимо парящих и перемещающихся вещей был и ещё один не слишком успокаивающих эффект – постоянно слышались какие-то искажённые голоса. Феномен видели и слышали очень многие – полицейские, психиатры, журналисты. Намучившись с этой нечистью, семья переехала в другой город, после чего всё постепенно нормализовалось. А в этом доме поселились другие люди, которые ни с чем таким так и не столкнулись.



Итак, из этого можно сделать простой вывод: если вы с таким слолкнулись, то:

Во-первых, не стоит ни во что не верить – официальная наука многого не знает о мире. Во-вторых, религиозные процедуры и ритуалы почти никогда не помогают. В-третьих, лучше всего сменить место жительства.