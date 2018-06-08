6 умных книг

Жизнь слишком коротка, чтобы использовать её на бессмысленное чтиво. Потому настоятельно рекомендуем вам читать только те книги, которые помогут вам стать лучше. Вот небольшая подборка именно такой литературы:

Марк Аврелий – «Размышление. Наедине с собой»

Автор – ни много ни мало, римский император. Иногда он баловался записыванием своих мыслей на самые разные темы. Со временем мысли эти признали очень удачными. Считается, что философия впитала Аврелия не меньше, чем Платона. С художественной точки зрения они суховаты, но сама суть очень и очень достойная. Есть над чем подумать.

Дэвид Юм – «Трактат о человеческой природе»

Тут рассматриваются такие фундаментальные понятия окружающей действительности, как время, пространство, разум, связь причины и следствия и т.п. Считается, что, впитав эти идеи, Альберт Эйнштейн разработал теорию относительности. Трактат был написан в XVIII веке и состоит из трёх частей.

Евгений Шварц – «Дракон»

Это пьеса. Тут почти нет слов автора, описаний комнат, лиц и действий – только диалоги. В «Драконе» вы найдёт едкую сатиру на общество – трусость, тупость и подлость. Главный герой намерен убить дракона и освободить социум, но мелкие людишки вовсе этого не хотят, они приспособились к дерьму и сами стали дерьмом.

Джонатан Свифт – «Путешествия в некоторые удалённые станы мира в четырёх частях: сочинение Лэмюэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей»

Да, это и есть полное название известного произведения. Все помнят донельзя сокращённую и упрощённую детскую версию, но очень немногие знают, что из себя представляет полная версия приключений врача по фамилии Гулливер. Все 4 части пропитаны едкой сатирой, которая не теряет актуальность до сих пор.

Эразм Роттердамский – «Похвала глупости»

В начале XVI века Эразм был уверен, что общество на 99% состоит из глупых, ограниченных людишек, которые в восторге от всякой дряни самой низкой пробы. Кроме того, он уверен в том, что потакать этой тупости, делать вид, что её нет – это ещё бОльшая глупость. Увлекательное чтиво о том, что мы с вами всегда подозревали.

Артур Шопенгауэр – «Афоризмы житейской мудрости»

Автор – отшельник, скряга, одиночка и мизантроп. В своей книге он в пух и прах уничтожает суть брака и общества. Некоторые его мысли кажутся слишком смелыми, но это только на первый взгляд.