Учимся снимать стресс, как финны

Эта северная нация очень многие вещи делает не совсем так, как это делаем мы. Сегодня мы поговорим о народной забаве под названием «КАЛСАРИКЯННИ». Она отчасти похоже на что-то наше. Впрочем, судите сами.
Главная цель и смысл калсарикянни – достичь максимального расслабления души и тела. При этом используются горячительные напитки. Куда же без них в такой прохладной стране? А вот из чего состоит эта действо:
- Правильное время
Устраивать калсарикянни нужно лишь тогда, когда вы сделали все неотложные дела. А отложные – отложили на завтра.
- Экипировка
Домашняя одежда. Максимально свободный стиль. Можно надеть пижаму или старые штаны с неотстиранными пятнами, дырками и потёртостями.
- Ограниченное пространство
Всё должно происходит за закрытыми дверями. Никто не должен в этом время заглядывать к вам. Закройтесь на замок.
- Алкоголь
Традиционно для этого таинства выбирают вино и пиво. Но тут на любителя. Желательно не напиваться до отупения, а только на половину затуманить разум.
- Питание
Всё самое вкусное – сушёная рыба, чипсы и прочие вредные гадости. Завтра сможете опять питаться правильно, а сегодня – ни в коем случае.
- Оборудование
Во второй фазе желательно заняться чем-то расслабляющим и приятным – музыкальные инструменты, игрушки, книги, юморные сайты, смешные видюшки, комедии.
- Упражнения
Необходимо заранее определить для себя круг возможных упражнений. Выбирайте только те, которые вам приятны – потягивания, например, или щёлканье костяшками пальцев.
- Прочее
Также в разгар забавы желательно придаться более утончённым развлечениям – пение, разговор с самим собой, игра на воображаемых музыкальных инструментах, ковыряние в носу, порча воздуха.
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