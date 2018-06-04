6 очень веских причин не связывать жизнь с кошатницей

Котейки – это святое. Мы не против домашних животным, только за! Но встречаются такие дамы, у которых к кошкам просто нездоровый интерес. Такие заводят не семью, а кошек. Много кошек. В относительно молодом возрасте это ещё не слишком заметно, но с годами станет только хуже. И вот крепкие причины, которыми мы постараемся вас убедить не связываться с кошатницей. Сразу оговоримся, что 1-2 кота – это вовсе не страшно. «Кошатница» — это женщина, которая заводит 3 и более животных.

Конкуренция

С котами проще. Да, проще. Покормил, почесал за ушком и всё – отношения налажены. Куда сложнее с мужчиной – ведь нужно искать подход, находить что-то общее, помогать, учиться уступать. Зачем это нужно, когда есть котейка? Коты лучше мужчин. К этому гениальному выводу приходят женщины, у которых уже прошла самая активная фаза жизни. Лет в 30-35 коты начинают очень серьёзно конкурировать с мужчинами за дамское внимание. И часто выигрывают это соперничество. Готовы быть на втором месте в её жизни?

Шерсть

Итак, теперь к более утилитарным вещам. Если женщина держит кошек, то везде будет шерсть – на одежде, на мебели, на полу, в еде (!), в её волосах. Избежать этого просто невозможно, и неподготовленным людям лучше с этим не сталкиваться.

Кот в соцсетях

Даже в виртуальном пространстве вы будете безнадёжным аутсайдером, ведь у вас нет таких мягких лапок и вы не умеете смешно играться фантиком от конфеты. Такие леди начинают фоткать кота(ов) и выкладывать в соцсети. Кот ест, спит, смотрит в окно, точит когти, вылизывается – жутко интересно! Хорошенько подумайте над тем, насколько большое место коты занимают в её жизни и соцсетях. Возможно, перед вами потенциальная кошатница-маньяк, от жизни с которой в перспективе не будет ничего хорошего.

Она редко выбирается из дома

Все кошатницы домоседки. Это очень тревожный признак. Если девушка неохотно выходит из дома в общество, то в ней спит до поры до времени сумасшедшая тётка с дюжиной кошек. Постарайтесь почаще вытаскивать её на воздух и показывать всё прелесть жизни без кошек. Так будет лучше и для вас, и для неё, и даже для тех самых кошек, которые не очень-то любят двуногих уродцев.

Болезни.

Любой любитель кошек знает их иногда непонятный нрав. Котэ может ни с того, ни с сего поцарапать или покусать вас. Если вы обнаружили подобные отметины, то есть причины для беспокойства. Во-первых, если кот царапается, то часто это происходит из-за того, что о нём плохо заботятся. Наверное, любят (по-своему), но не заботятся. Во-вторых, этот чревато инфекционными заболеваниями. Товарищи, мы призываем на помочь здравый смысл! Сначала кот лижет себе жопу, а потом до крови кусает вас. Также многие кошатницы обожают целоваться со своими питомцами – тут без комментариев. В результате мы можем хапнуть хламидиоз, глистов, сальмонеллёз и прочие прелести.

Запах

Это неизбежно – любая квартира, где есть кот, пахнет. А если котов несколько, то запах мочи навсегда становится вашим спутником. Хотите?