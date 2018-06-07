7 причин, по которым даже верный партнёр может изменить

Измена – невероятно тяжёлое преступление против любви и отношений. Причём жестокость эта обрушивает не только на голову обманутого партнёра, но и на того, кто этот адюльтер совершил. Чтобы этого не допустить, давайте рассмотрим наиболее частые причины, которые толкают даже самых верным из нас на этот вероломный шаг.

Неудовлетворённые психологические потребности

Если человек чисто психологически не удовлетворён чем-то в психологической плоскости отношений (понимание, сопереживание, общение), то самые поверхностные люди попросту ищут другого партнёра, не расставаясь с первым. Отвратительная ситуация, но это, увы, случается. Духовно развитые и эмоционально зрелые люди решают эту проблему иначе. Во-первых, такие куда более разумно подбирают себе спутницу, а значит недопонимае возникает куда реже. Во-вторых, они не молчат – высказывают свои пожелания партнёрше, а не молча «дуются». В-третьих, они стараются не только требовать, но и соответствовать требования девушки. При таком подходе вероятность измен (как с той, так и с этой стороны) резко сокращается.

Нарциссические наклонности

Многие мужчины в какой-то момент понимают, что находящаяся рядом женщина недостаточно усердно преклоняется перед его великолепием. Такие мужики стараются восполнить недостаток почитания путём поиска новым дам. Как правило, эти дамы не слишком высокого полёта, а потому польза сомнительна… Самоутверждение через секс с кем попало. Почему с кем попало? Потому, что достойная женщина не станет этого делать, зная в каком «самец» положении.

Одиночество

Человек не может быть один. Потому мы и создаём семьи. Или не создаём, рискуя в один прекрасный день сойти с ума. Но вот беда – иногда кто-то из партнёров (или оба) много работает. Свободного совместного времени остаётся совсем мало. Вот и начинается… дружеское общение. А умелый манипулятор (хоть мужчина, хоть женщина) быстро переводит дружбу в отношения. Глазом не успеете моргнуть, как станете подлым изменником. Чтобы этого избежать, проводите больше времени вместе. Времени нет? Ну, тогда не ждите ничего хорошего.

Воспоминания

Иногда случается и такая гадость – встретил бывшую… захотелось. Очень захотелось. В такой ситуации просто надо перетерпеть, пламя страсти пройдёт, а скверный осадок останется на всю жизнь.

Злость

Некоторым тяжело представить, но есть такой тип людей, которые после ссоры могут пойти на измену. Почти бессознательно, как бы из мести. Что тут сказать? Не надо так. Или если идёте на это, то уж играйте по-крупному – изменяйте с мужчинами, сразу с несколькими бомжами, например. Представляете, как его будет неприятно, вы ведь к этому стремились?

Страх обязательств

Ещё одна психологическая проблема. Люди встретились, понравились друг другу, начали встречаться. В какой-то момент один из партнёров понимает, что слишком сильно привязался и хочет отвязаться. Или не понимает и делает всё неосознанно. Отношения разлаживаются, происходит измена и всё, миссия выполнена – отношения успешно просраны! Поздравляем! Что можно сделать? Да ничего. Если у человека в голове засела эта какашка, то ему ничто в мире не поможет.

Культура

Есть такие удивительные культуры на планете Земля, где полигамия считается нормой. Так вот постарайтесь узнать, не придерживается ли ваша партнёрша подобных взглядов. Также попробуйте выяснить, какой пример у неё был перед глазами, когда она росла, и формировался её внутренний мир.