10 фатальных ошибок в карьере

Делать ошибки – вполне нормальное явление. Не ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает. Но важно осознать свои ошибки и извлечь уроки. А уж если речь идёт о таком сложном деле, как построение карьеры, то ещё более актуально.

Итак, вот самые частые ошибки:

Стандартное мышление

Итак, очень и очень многие имеют неправильное понимание механизмов продвижения по пресловутой карьерной лестнице. Большинство думает так – получаю образование, иду на работу, хорошо работаю и каждый 3-5 лет получаю повышение. А вот хрен! Далеко не всегда всё развивается по этой модели. Абсолютно в любой области продвижение – это не выслуга лет, а талант, знания, немножко удачи и множко стратегии.

Приоритет денег

Да, деньги нужны всем и всегда, однако важно психологически относиться к этому проще. Такой подход эффективен во всём – чем меньше вы привязываетесь к девушкам, тем больше они липнут к вам. Так и с деньгами – если вы будете постоянно задвигать на третью роль перспективы и получение ценного опыта, то вы рискуете упустить время, которое куда дороже любых денег.

Пустая трата времени

Тратить время на пустое – особо тяжкое преступление по отношению к самому себе. Любой кусочек времени нужно использовать себе во благо – что-то читать, чему-то учиться, заниматься спортом. Если вы хотите добиться чего-то в вашей сфере, то идеальное занятие в свободное время – чтение профессиональной литературы и тому подобные вещи.

Работа, а не профессия

Это отчасти похоже на пункт 2. Многие получают профессию, но не работают по ней, так как «мало платят». И идут работать туда, где не требуются специальные знания. Да, на каком-то этапе это разумно, но в конечном итоге вы всё равно будете в проигрыше. Крайне важно получить профессию, чтобы не остаться на всю жизнь в официантах или водителях.

Головокружение от успехов

Очень многие останавливаются в своём развитии, как только добиваются каких-то успехов. И очень зря. Останавливаться нельзя, всегда можно продвинуться выше и дальше. Это и есть та многострадальная, много раз описываемая «зона комфорта», из которой нужно выбираться как можно скорее.

Стеснительность в требованиях

Во-первых, стеснительность смертельно опасна. Как для жизни, так и для карьеры. Во-вторых, и в-главных, от этого качества нужно избавляться как можно скорее. Жизнь устроена так, что если не требовать или хотя бы не просить, то никто не оценит вас. Любой начальник САМ никогда вас не позовёт в кабинет, чтобы обсудить ваше повышение в должности или в зарплате. Это нужно просить, аргументируя свои притязания. Лучше попросить и получить отказ, чем не просить вообще. Даже если вам отказали, то это тоже хорошо – по крайней мере, вы знаете, что просить бесполезно и нужно подыскивать другое место. Кстати, советчики в сфере построения карьеры рекомендую менять работу каждые несколько лет – так вероятность роста куда выше.

Глухота к советам других

Если на вас сыплются советы со всех сторон, то важно настроить фильтр. Ответьте на несколько вопрос, и станет ясно, слушать совет или нет: этот человек работает в вашей сфере? Этот человек сам чего-то добился? Этот человек даёт конкретны совет или лишь общие фразы, типа «надо жёстче себя поставить с начальством?» Этот человек хочет вам добра?

Глухота к самому себе

Ещё одно важное качество, которое пригодится и в жизни, и на работе – умение слушать самого себя. Да, советы иногда можно послушать, но не слепо следовать им, а провести конференцию с самим собой. Послушать своё сердце, как бы вычурно это ни звучало.

Торопливость

Поспешишь – людей насмешишь, говаривала ваша первая учительница. И это другая крайность, противоположная той, когда вы тратите всё свободное время на посиделки с друзьями, сериалы или игрушки. Важно трезво оценивать свои шансы и опыт. Нельзя требовать от фортуны или начальства повышения через несколько месяцев после того, как вы приступили к работе. Карьера – это длинная дистанция, которую нужно преодолевать, правильно рассчитывая силы.

Отказ от помощи

Человек – зверь коллективный. И никто не может достичь успеха в одиночку. Потому стоит обратить внимание не только на свою эффективность, знания и прочее, но и на построение хороших отношений с полезными людьми. У таких всегда можно попросить совета, словом или делом. Чтобы поддерживать эти отношения в нормальном состоянии, нужно и самому иногда им помогать.