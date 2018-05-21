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«А теперь нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет»

— Амаяк Акопян

Как сделать женщину счастливой – подробная инструкция

MagMens
MagMens
21 Май, 2018 / 67 Просмотров

Что хочет женщина? Что ей нужно для счастья? Далеко не самый простые вопросы. Многие поколения мужчин бились над ним. И вот список вещей, которые необходимо делать, если хотите видеть вашу пассию счастливой.

  1. Говорить о ней

Ещё деды распознали, что женщины любят ушами. Даже самый неуклюжий, формальный и неуместный комплимент никогда не пропадёт даром. Похвалите её внешность или какую-то из черт характера, и она обязательно приблизится к счастью.

  1. Говорить о её семье

Да, возможно, вам всё равно, но пара вопросов о людях её ближайшего окружения дадут понять ей, чтобы она вам небезразлична.

  1. Быть хорошим слушателей

А теперь ваша очередь слушать. Иногда это так прекрасно: она болтает и болтает, а вы время от времени киваете или улыбаетесь в знак одобрения.

  1. Говорить о своих чувствах

Это никогда не бывает лишним, но всё-таки не стоит с этим перебарщивать. Если вы слишком часто будете говорит о своей любви к ней, то легко можно потерять лидерство в паре. К тому же необходимо зорко следить за тем, чтобы она отвечала хотя бы простым «я и тебя люблю».

  1. Говорить о её интересах

Вы только представьте, как она будет счастлива, когда вы хотя бы чуть-чуть станете разбираться в её хобби или любимом писателе. Хоть чуть-чуть углубитесь в её интересы, и она будет без ума от вас.

  1. Сходить на фильм, который она хочет посмотреть

Весьма простой, но эффективный жест. Желательно сделать сюрприз. Если вы знаете, что она ждёт какой-то фильм, то не откладывайте дело в долгий ящик.

  1. Делать приятные мелочи

Вспомните свою юность и все те хитрости, на которые была так щедра ваша фантазия – записки о любви в сумочке, цветы, конфеты, стихи и прочие неожиданности.

  1. Проявлять простую заботу

Если у неё выдался трудный день, помогите ей с посудой и готовкой. Один приготовленный ужин способен выразить ваше отношение лучше любых слов.

  1. Приготовить её любимое блюдо

Или хотя бы купить. Иногда любимое мороженое или чизкейк невероятно поднимают настроение ей, а, следовательно, и вам.

  1. Массаж

От этого не откажется никакая девушка. Особенно если вы с опытом станете это делать лучше и лучше. Рекомендуем вам посмотреть видео-уроки и приступать делу, не дожидаясь, пока ваша леди попросит об этом.

  1. Объятия и поцелуи

Обнимашки любят все. И поцелуи тоже. Поэтому старайтесь как можно чаще во время каких-то обыденных дел пускать в ход свои руки и губы. В этом вопросе не существует таких понятий, как «не вовремя» или «не к месту».

  1. Дурачиться

Веселье – необходимая черта психологического счастья. Если вы постоянно будете ходить с серьёзной физиономией, то девушка быстро заскучает. Старайтесь почаще дурачиться и расслабляться с ней.

  1. Говорить пошлости

Шепните ей на ушко что-то пикантное в общественном месте. Например, что вы с ней сделаете, когда вернётесь домой. Это добавить страсти в ваши отношения, что всегда будет кстати.


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