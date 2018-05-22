Фитнес слишком слаб в борьбе с лишним весом – вот почему

Современная городская среда переполнена спортом. Жители больших городов просто окружены спортом со всех сторон – спортивные площадки, фитнес-клубы, множество видео-блогов по данной тематике. Однако многие люди всё равно имеют проблемы с избыточным весом. Что же пошло не так и до какого момента в развитии дисциплины «фитнес» стоит вернуться, чтобы достичь цели – идеальное дело (а не идеальное фото для соцсетей).

Давайте кратко рассмотрим историю.

Античность

С момента появления жизни на Земле, каждое живое существо жило в условиях постоянных физических нагрузок. Первобытным людям приходилось напрягать силы каждый день и час – передвижение, борьба с соперниками, охота, собирательство. Разумеется, необходимости в специальной физической подготовке не было. Появилась она с возникновением первых государств – Египет, Индия, Китай, Перу, Мексика, Греция, Междуречье.

Конечно, в первую очередь целью спортивных упражнений была подготовка к войне. Лишь в поздней Древней Греции спорт отделился от военного ремесла и стал самостоятельным – спорт ради спорта. Физическая активность для красоты и здоровья. Так возникли гимназии и олимпийские игры, как высшее выражение развития человеческого тела.

Ренессанс

В Средние века о спорте на долгое время забыли и вспомнили только в эпоху Возрождения. Вместе с интересом к строению человеческого тела и мышц стали развиваться и спортивные дисциплины – борьба, бег, гимнастика. Чуть позже два видных медика того времени Меркуриалис и Кристобаль Мендес даже выпустили труды, в которых подробно изучали влияние физической нагрузки на человеческий организм. По сути, это первая спортивная литература (если не считать нескольких небольших трактатов древнегреческих учёных) – El Libro por Ejercicio Corporal и De Arte Gymnastica. Силовой тренинг был более подробно изучен позже в конце XIX века. Томас Инч стал первым, кто подобрался к современному понятию теории и практики наращивания мышц путём физических упражнений.

Упадок спорта

В эпоху индустриализации человечество стало стремительно сокращать объёмы своей активности – машинное производство, автомобили и прочие блага цивилизации настолько изнежили нас, что проблема лишнего веса и недостаточной физической активности стала сверхактуальной.

Современность

Со временем появились тренажёры (раньше они были просто не нужны), которые частично решили проблему, но вся беда в том, что это в большинстве случае отрасль бизнеса. А раз так, то их целью является максимальная прибыль, а не максимальный эффект, что нередко не сочетается.

В любой фитнес-клубе вам расскажут, что привести в порядок фигуру можно относительно быстро. При этом мало кто вам расскажет, что в борьбе с лишним весом спорт имеет третьестепенно значение.

Куда важнее привить себе правильные привычки в питании. При этом ничего секретного нет – отказ от сладостей, отказ от жареного, отказ от питания в позднее время. Можно, разумеется, пойти и дальше – углубиться в науку, высчитывать правильный баланс белков, жиров, углеводов, расход и потребление калорий, баланс жидкости в организме. Но для начала хотя бы просто перестать жрать всё подряд. При этом важны и повседневные привычки. Бытовой расход калорий гораздо полезнее, чем потуги по вечерам в спортзале. Начать можно с отказа от лифта, продолжить пешими походами в не самый близкий магазин. Эффект будет просто не вероятным.