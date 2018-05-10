Книги для вашего интеллекта

Известный миф — после прочтения книги мозг вдруг превратится в мега-мозг. Ах если б это было так. И если «Репка» принесёт какую-нибудь пользу, то иные произведения, скорее всего, ведут к обратному – к деградации.

Сегодня мы предложим вам несколько полезных книг для твоего интеллекта.

Художественная литература

Вы можете подумать, интересно как, какая-то книжка, которая была написана, скорее всего, каким-то ненормальным, сможет сделать человека чуточку умнее. Чтение помогает развивать словарный запас, воображение, память. Преимущество книг состоит в том, что они не просто дают ценную информацию, но и детально на персонажах демонстрируют, как её использовать. Но не каждая книга может это обеспечить.

Существует лишь один тип литературы, воспитавший многие поколения – художественная литература. Вы, вероятно, сейчас вспомните школу и урок литературы… да, тогда это было скучно. В школьные годы нам всем было абсолютно не до литературы. Сейчас же пришло время развиваться и читать полезные книги. Возьмите, например, произведение «Преступление и наказание» в котором детально рассказывается о комнате, где жил Раскольников, максимально подробно описываются улицы Петербурга. Порой не хватает терпения, когда начинаешь читать все это словоблудие, и начинаешь думать про себя: «Черт, ну и зачем мне знать какого цвета занавески в этой комнате»? Но ведь все эти описания входят в идею автора для того, чтобы раскрыть всю суть произведения максимально подробно. Хотя иной раз от подобных описаний уже тошнит, всё же художественную литературу нельзя назвать бесполезной.

Конечно, сегодня вы можете прочитать труды некого автора «ЖЖ-шника», но сравнить его сухой текст с потрясающей «Настенькой» Сорокина просто не получается. Шлака в художке предостаточно, именно поэтому, чтобы определиться с нужной книгой для прокачки мозгов нужно подходить серьезнее.

Нон-фикшн

Сомневаться в пользе нон-фикшна, целью которой является просто и быстро донести полезную информацию, не приходится, однако, и она не может сравниться с художественной литературой.

Поэзия

Тут уже нет никаких нареканий. Читать её полезно и нужно. Она учит красноречию, понимать языковую культуру. Это особенно важно, если ваша деятельностью требует проявлять фантазию.

Наука, и всё, что есть вокруг неё

Не обязательно выбирать книги, напичканные сложными непонятными словами. Попробуйте прочитать произведения о природе, искусстве, культуре и т.д. Сюда же можно причислить историческую литературу, которая помогает лучше изучить ранее происходившие события. Только не путайте историческую литературу с историческими романами. Обязательно познакомьтесь со следующими произведениями: «Этика» Спинозы и «Энциклопедия философских наук» Гегеля.

Эдвард де Боно — «Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения сложных задач»

Просто этот учебник реально учит думать. По уму (редкой и удивительной способности) остальные формируют впечатление о нашем интеллекте.

Вы можете сказать, что ваш мозг думает постоянно, но мы вас немного огорчим — около 80% «мыслей» являются субъективными и не приносят никакого результата. Нужно уметь думать – это реальная прокачка для мозгов. Эдвард де Боно пишет не только о том, что думать – полезно, но и объясняет, как конкретно стоит шевелить извилинками. Его точка зрения довольно интересна: он призывает сомневаться во всём, что вы хотите сделать или сказать. Также автор призывает критиковать свой опыт, разбирать ошибки. И если призадуматься, то это реально помогает.

Рюта Кавашима — «Японская система развития интеллекта и памяти»

Это не просто 60-дневный алгоритм, стимулирующим деятельность вашего серого вещества. Автором является нейробиолог, выстроивший систему упражнений, которые помогают запустить деятельность мозга по максимуму. Добиться положительного результата можно лишь выполняя всё описанные упражнения. Но перед тем как начать, подумайте, будете ли ты реально всё делать. Терпения хватит?

Филип Картер, Кен Рассел — «Развивайте интеллект. Упражнения для развития творческого мышления, памяти, сообразительности и интеллекта»

Ещё одна умная книга, которая станет отличным подарком для ваших мозгов. Её можно воспринимать как отличную умственную тренировку, которая будет поддерживать интеллект в «форме». На все загадки есть ответы, не переживайте. И по сравнению с предыдущим мануалом, этот кажется более простым и интересным. Читайте и развивайтесь.