6 вещей, которые нельзя делать натощак

Любителям насладиться ароматной чашечкой кофе сразу после пробуждения и тем, кто принимает горсть таблеток натощак данная статья, скорее всего, не придётся по душе. По сути, статья является лишь подтверждением простой истины – натощак не стоит делать почти ничего.

Жизнь на пустой желудок нельзя назвать привлекательной, такое существование впроголодь поможет лишь в образовательном процессе, когда нужно подготовиться к сложному, ответственному экзамену, когда мозг настолько занят, что о еде даже не вспоминается. Может показаться, что от стресса атрофировались все вкусовые рецепторы. И знаете, если вам хочется успешно сдать экзамен, то пустой желудок, как бы странно это не звучало, старается вам помочь.

Мозг лучше работает натощак. Во время голода под действием гормона голода (грелин), возрастает чисто нейронных связей в головном мозгу. Они ответственны за хранение информации. И пусть гастрит уже будет бежать к вам вприпрыжку, но мозг будет заниматься не перевариванием пищи и её усвоением, а запоминанием важной информации. В остальном же жизнь с пустым желудком не слишком-то и хороша.

Кофе

Если вы не желаете встретиться с изжогой, то стоит отказаться от утренней привычки пить кофе натощак. Кофе содержит множество хлорогеновых соединений, способствующих синтезу соляной кислоты в избытке. Получается следующая ситуация: вы насладились чашечкой ароматного горячего кофе, активировали соляную кислоту, которая в свою очередь начала выполнять свои должностные функции, однако, пищи в желудке нет, а значит, кислота будет разрушать стенки органа. После нескольких лет утренняя привычка пить кофе натощак поможет развиться проблемам посерьёзнее изжоги. И не нужно искать оправдания, что будто именно кофе пробуждает вас с утра, а еду вы даже видеть не хотите. И да, будьте аккуратнее с бодрым духом, ведь мозг может перейти к режиму чрезмерного драйва, в результате чего к изжоге присоединится ещё и мигрень. Также утренняя привычка может навредить еще и тем, что организм перестанет естественно синтезировать кортизол, а значит, с течением времени он настолько привыкнет к кофе, что не сможет самостоятельно просыпаться и включаться в деятельность.

Что же делать любителям кофе, неужели придётся совсем отказаться от уже сложившейся привычки? Конечно же, нет! Как говорится, выход есть при любой ситуации, так и здесь. Если вы так хотите выпить чашечку бодрящего напитка и не навредить здоровью, съешьте хотя бы кусочек хлеба перед «кофейной церемонией». А идеально было бы выпить горячий ароматный кофе спустя 30 минут после завтрака. Но этот вариант, наверное, слишком сложный, кто же будет ждать…

Лекарства

Приём лекарственных средств должен производиться согласно инструкции. Это вам не гематоген, который можно съесть, когда захотелось. И да, в этом деле самодеятельность не приветствуется. Если написано, что таблетки нужно принимать натощак или за полчаса до еды – значит именно так и нужно делать, и никак иначе. А остальные таблетки нужно принимать только после того, как вы поели хоть что-нибудь, иначе…

Иначе вы узнаете о таких радостях жизни, как аритмия, головокружение, рвота, скачки давления, тошнота и т.д. Очень внимательным следует быть с аспирином, парацетамолом и их аналогами, иначе можно схлопотать такие серьёзные неприятности, как, например, желудочное кровотечение.

Не надо сейчас вспоминать истории, когда вы выпили таблетку и ничего не случилось — жив и здоров. Всё это до поры до времени, поверьте на слово бабушкам и дедушкам. Это сейчас всё хорошо, а потом будете бегать по больничкам и просить сделать промывание.

Секс

«Как же это романтично и прекрасно» — распространенное мнение об утреннем сексе у многих. Да, вам-то может и захотелось приятненького с утреца, но зато твой организм, который ещё спит и спит, не понимает, куда и как должна приливать кровь. Выпейте хотя бы стакан водички, помогите своему организму, ведь он, оказывается, сразу после пробуждения должен приступить к кардионагрузкам. Секс натощак, естественно, будет куда лучше, чем на набитое брюхо, но если вы возбуждаетесь от урчания желудка, то да, конечно, продолжайте. Удачи! Пусть голодный желудок поможет вам получить удовольствие и одновременно с вами стонет.

Покупки

С этим пунктом, наверное, согласятся все. Всё вокруг кажется очень вкусным, полезным и необходимым, и вот вы наполняете тележку до краёв… И вот вы добрались до дома, и что же вас ждёт? Пустой кошелёк (а ведь зарплата только на следующей неделе), гора еды с теми самыми шоколадками, на которые, как вы вовремя вспомнили, у вас ещё и аллергия.

Алкоголь

Один раз Владислав после ночи без сна и тяжелого трудового дня, не съел ничего, но от 2-х банок пива отказаться не смог. В результате через несколько часов он сидел на дороге, неустанно блевал и пытался понять, за что ему такие несчастья. Конечно, с вами такого точно не случится, ведь вы совершенно другой человек, да и на алкоголь у вас особый иммунитет (шутка!). Такая участь коснётся и вас, а может, все будет даже хуже, ведь после второго стакана ты начинаешь петь песни Меладзе.

Не забывайте гениально простой совет из школы – закусывать надо!

Общение

Попробуйте сравнить сытого, отдохнувшего и выспавшегося человека с голодным, не выспавшимся чудовищем. Кто из этих личностей представляет большую угрозу обществу? На пустой желудок мы можем нахамить, начать истерику, сказать много лишнего, а потом жалеть. Казалось бы, тот самый сникерс из рекламы, смог бы спасти ситуацию. Так что запомнит следующее: сначала ешьте, потом болтайте.