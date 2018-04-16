7 нелепых причин для женитьбы

Каждый парень более-менее зрелого возраста (чуть больше 20) ощущает на себе нехилое давление близких из своего окружения. Папа с мамой к месту и не к месту спрашивают, когда уже их сын женится и нашёл ли он себе «невесту». Дяди, тёти, дедушки и бабушки активно поддакивают, и порой это выводит из себя. Причины для вступления в брак могут быть самыми разными – от пылкой любви до общих финансовых махинаций, но вот руководствоваться ЭТИМ точно не стоит:

Вы обещали внуков родителям

Мамы все одинаковые – им лишь бы повозиться с ребёнком. Увы и ах, но они не думают о том, что, возможно, вы ещё не встретили ту самую, или вам пока что не до детей. Они и слушать ничего не хотят – надо, потому что надо. И некоторые поддаются на такие настойчивые увещевания. А когда поймут, что ошиблись, уже зачастую поздно.

Сын маминой подруги уже давно женился и завёл детей

Этот супергерой не только обскакал вас на карьерной лестнице, купил квартиру, спас мир и почти стал президентом, но ещё и женился! А что это значит? А вот что: вам тоже нужно срочно жениться. А как иначе? А то вашей маме будет за вас стыдно. Как же это? Сынуле уже 25, а он всё холостяк! Позорище!

Чтобы кто-то готовил

Бывают и такие садисты, которые выбирают себе не любимую, не вторую половинку, не любовь всей жизни, а повариху/горничную. Сама суть такого брака подлежит осуждению, а мужчину, который на такое идёт и вовсе нужно наказать со всей строгостью общественного порицания. Если вы не научились готовить, то не стоит ради этого заводить жену и ломать кому-то жизнь.

Лет через 10 вы уже никому не будете нужны

Прекрасный довод. Он настолько хорош, что даже возразить нечего. Кому нужен взрослый, уравновешенный мужчина 30-35 лет, твёрдо стоящий на ногах во всех смыслах? Никому! Все привлекательные девушки ищут себе 20-летних романтиков, которые живут с мамой и доучиваются в институте. Это ведь куда надёжнее, верно?

Есть работа – пора жениться

Отсутствие постоянной, стабильной работы – хороший способ отвязаться от свадебного зуда мамы. Но когда финансы хоть чуть-чуть наладятся, тут уже не ждите пощады. Разговоры о женитьбе будут заводиться с пугающей частотой. Хотите немного насладиться жизнью? В этом и есть наслаждение! Семейная бытовуха – отличный вариант! Особенно, когда к ней добавятся пелёнки.

Потому что женитьба сделает вас серьёзнее

Мамы любят обобщать. Оказывается, сознательность может появиться исключительно в браке, а абсолютно любой холостой мужчина несерьёзен и просто глуп. Вот так вот, против таких доводов не попрёшь.

Вы боитесь обидеть свою девушку

Помните, как состоялся брак Анны Облонской и Алексея Каренина? А мы вам напомним – они вместе сходили пару раз в театр, а потом мама Анны надавила на Алексея, мол чего ты мою доченьку позоришь, в театр ходите, а не женитесь. И бедняга поддался. Что было дальше и что вышло из брака, видимо, напоминать не стоит. Конечно, в наше время немного другие нравы, но суть осталась. Брак из таких побуждений никогда не принесёт счастья ни парню, ни девушке. Пожалуй, и бабушка тоже не слишком обрадуется, когда поймёт, что к чему.