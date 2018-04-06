7 рецептов ужина – неделя с Джейми Оливером

Это британец знает толк в кулинарии – вот как он рекомендует питаться по вечерам.

Понедельник – тажин с овощами

Это традиционного блюдо марокканской кухни. Есть варианты с рыбой, бараниной, говядиной, курицей. Но в понедельник Джейми рекомендует воздержаться от мяса, а потому вот вам овощной вариант, который, как он утверждает, придётся по вкусу не только вегетарианцам. Есть можно как горячим, так и холодным.

Ингредиенты:

Нут консервированный – 400 г.

Лук – 9 луковиц.

Морковь – 3 шт.

Кабачки – 3 шт.

Баклажаны – 5 шт. (небольших).

Картофель – 1 крупная картофелина.

Тыква (мякоть) – 500 г.

Петрушка – 1 пучок.

Мята – 1 пучок.

Корень имбиря – 20 г.

Шафран – ½ ч. ложки.

Тмин (семена) – 1 ч. ложка.

Кориандр (семена) – 1 ст. ложка.

Томатный соус – 1 ст. ложка.

Овощной бульон – 1 литр.

Кускус – 300 г.

Сметана – 100 г.

Приготовление

Луковицы в кастрюле заливаем кипятком и даём постоять пять минут. Потом извлекаем и снимаем кожуру и крупно режем. Чистим морковку, картофель, кабачки, баклажаны, тыкву – всё это режем брусочками примерно 2 на 1 см. Мяту и петрушку моем и крупной режем.

Чистим имбирь и мелко режем ножом. Оправляем в большую кастрюлю с овощным бульоном, добавляем туда томатный соус, тмин, кориандр, ¾ мяты и петрушки, шафран. Доводим до кипения и кладём туда морковь, тыкву, лук и картофель.

Варим всё около 10 минут на среднем огне. Далее кладём остальные овощи и консервированный нут – тушим, помешивая, на слабом огне 20 минут. Тем временем варим кускус по инструкции на пакете.

На тарелку кладём несколько ложек кускуса, сверху – тушёные овощи. Посыпаем оставшейся зеленью и чуть поливаем сметаной.

Вторник – паста пичи со шпинатом

Очень красивое, яркое блюдо. Наверняка придётся по вкусу детям.

Ингредиенты:

Молодой шпинат – 200 г.

Мука – 300 г.

Вода подсоленная – 1 л.

Оливковое масло – 30 г.

Молотый перец чили – ¼ ч. ложки.

Кабачки молодые – 200 г.

Помидоры черри – 300 г.

Кедровые орехи – 50 г.

Базилик – ½ пучка.

Сыр пармезан (тёртый) – 50 г.

Чеснок – 3 зубчика.

Приготовление

В блендере измельчаем шпинат и муку. Получится тесто. Слегка вымешиваем и отщипываем шарики по 2 см в диаметре. Потом каждый шарик раскатывает в колбаски, которые следует слегка подсушить.

Греем воду, а параллельно в глубокой сковороде на среднем огне разогреваем оливковое масло и кладём давленный чеснок, посыпаем перцем. Через пару минут выкладываем резанные кубиками кабачки. Далее, минут через 5, туда же отправляем резанные пополам помидоры. Тушим овощи 5 минут и добавляем кедровые орехи. Затем заливаем всё водой из кастрюли – примерно 200-250 мл. Накрываем крышкой и убавляем огонь.

Колбаски кладём в кипящую воду и варим около 10 минут. Сливаем воду. Готовые макароны пичи кладём к овощам на сковороду. Базилик (примерно три четверти) крупно режем и кладём в сковороду. Далее посыпаем всё пармезаном, перемешиваем и снимаем с огня.

Подавать на широких тарелках, слегка посыпав базиликом (или зелёным луком) и полив оливковым маслом.

Среда – салат из лосося

Это салат хорош и в холодном виде, и в горячем.

Ингредиенты:

Киноа – 160 г.

Лимоны – 2 шт.

Кабачки средних размеров – 2 шт.

Зелень (петрушка, базилик, укроп, кинза или зелёный лук)- 1 пучок.

Несладкий йогурт – 100 г.

Оливковое масло – 30 г.

Филе лосося – 4 кусочка.

Чёрный молотый перец.

Соль.

Приготовление

Варим киноа по инструкции. Добавляем в него сок половинки лимона, солим, перчим.

Режем кабачки на плоски длинные тонкие (0,5 см) пластинки. Жарим с каждой стороны примерно по 2 минуты и откладываем в сторону.

Зелень мелко режем, солим, перчим и в отдельной посуде смешиваем с соком оставшихся лимонов, йогуртом, 2 ст. ложками оливкового масла.

Лосося жарим на гриле или сковороде по 4-5 минут с каждой стороны.

На тарелку выкладываем киноа, сверх – несколько пластинок кабачков, сверху – смесь зелени и йогурта, сверху кладём ломтик лосося.

Четверг – хрустящая говядина

Очень питательно и быстрое в приготовлении блюдо.

Ингредиенты:

Арахис (несолёный) – 50 г.

Чеснок – 2 зубчика.

Имбирь – кусочек длиной 5 см.

Кунжутное масло – 30 г.

Анис – 2 звёздочки.

Фарш говяжий – 200 г.

Жидкий мёд – 1 ч. ложка.

Соевый соус – 1 ч. ложка.

Лайм – 2 шт.

Лапша рисовая – 150 г.

Лук – 2 луковицы.

Перец чили – 1 маленький стручок.

Свежие овощи по вкусу (редис, морковь, помидоры и т.д.) – 200 г.

Кориандр свежий – 4 веточки.

Приготовление

Чуть-чуть жарим арахис на сухой сковороде. Измельчаем в ступке. Чеснок – давим (или трём на мелкой тёрке). Имбирь – чистим и мелко режем.

На сковороде разогреваем кунжутное масло и анис. Далее тужа кладём фарш, мёд, половину имбиря и половину чеснока. Жарим 5 минут, фарш должен подрумяниться. Чаще помешиваем и не даём фаршу слипнуться в комки.

Оставшиеся имбирь и чеснок измельчаем в ступке, добавляем сок лайма и соевый соус.

Варим рисовую лапшу по инструкции. Режем перец и лук тонкими кружочками.

Мелко режем овощи (как на салат).

На тарелку выкладываем овощи, лапшу, чесночно-имбирную смесь, жареный фарш, лук, перец, арахис.

Пятница – тако с лососем

Самое быстро блюдо в списке.

Ингредиенты:

Филе лосося – 4 кусочка по 150 г.

Смесь специй – 3 ч. ложки.

Растительное масло – 50 г.

Свежий кориандр – ½ пучка.

Мята свежая – ½ пучка.

Обезжиренный несладкий йогурт – 150 г.

Огурец – 1 шт.

Перец чили – 1 стручок.

Лук – 2 луковицы.

Сахар – ½ ч. ложки.

Белый винный уксус – 1 ст. ложка.

Тортильи – 5 шт.

Соль.

Чёрный полотый перец.

Приготовление

Втираем в лосося специи, масло, соль и чёрный перец. Оставляем на 15 минут. Далее на сковороде обжариваем кусочки по 9-10 минут с каждой стороны.

Измельчаем и смешиваем мяту, йогурт и половину веточек кориандра.

Огурец режем по спирали лентами. В миске смешивает измельчённый лук, перец чили и огуречные пластинки. Солим, добавляем сахар, уксус, специи. Перемешиваем.

На тарелку кладём тортилью. Сверху – кусок жареного лосося. Добавляем смесь йогурта и зелени, огуречную смесь и оставшиеся веточки кориандра.

Суббота – карри из морской рыбы

Сказочное блюдо с острова Цейлон.

Ингредиенты:

Морская рыба, филе (окунь, треска) – 500 г.

Куркума молотая – 1 ч. ложка.

Соль.

Чёрный перец.

Лайм – 2 шт.

Кокосовое молоко – 400 мл.

Подсоленная вода – 400 мл.

Рис коричневый – 200 г.

Соус:

Лук – 2 луковицы.

Чеснок – 2 зубчика.

Имбирь – 5-сантиметровый кусочек.

Зелёный перец чили – 2 стручка.

Помидоры черри – 12 шт.

Жидкое арахисовое масло – 50 г.

Листья карри – ½ пучка.

Кардамон – 3 шт.

Горчичные семена – 2 ч. ложки.

Семена тмина – 1 ч. ложка.

Молотая куркума – ½ ч. ложки.

Сок лимона – 1,5 ч. ложки.

Приготовление

Режем филе рыбы крупными кусками. Натираем солью, соком лайма, куркумой. Даём настояться 1-2 часа.

Доводим до кипения 300 мл воды и 100 мл кокосового молока. Кладём рис и варим до готовности.

Готовим соус – измельчаем лук, имбирь, чеснок, перец чили. В сотейнике на среднем огне нагреваем арахисовое масло и кладём лук, чеснок, имбирь, перец и листья карри. Жарим 5-8 минут.

Давим в ступке кардамон, добавляем тмин, куркуму и горчицу (семена). Всё это кладём к пряностям в сковороду и жарим ещё пару минут, помешивая. Затем туда добавляем крупно резанные помидоры, сок лайма, оставшиеся воду и молоко кокоса. Тушим на медленном огне минут 10. Далее добавляем рыбу и тушим до готовности. Подавать с рисом.

Воскресенье – курица по-мароккански

Отличное, в меру экзотичное, праздничное блюдо.

Ингредиенты:

Лимон – 2 шт.

Приправа рас-эль-ханут (молотый имбирь, кумин, кинза, анис, гвоздика, мускатный орех, чёрный перец)– 1 ст. ложка.

Перец чили – 1 стручок.

Куриная тушка (примерно 1,5 кг) – 1 шт.

Соль.

Чёрный молотый перец.

Оливковое масло.

Свежий кориандр.

Приготовление

С лимонов мелкой тёркой счищаем цедру. Один из лимонов режем на мелкие кубики, солим, перчим и добавляем рас-эль-ханут и измельчённый чили. Перемешиваем – получается маринад.

Второй лимон режем на кружочки и выстилаем ими противень по середине – там будет лежать тушка курицы. На поверхности курицы делаем несколько надрезов. В поверхность и надрезы втираем маринад. Поливаем оливковым маслом и кладём на противень.

Печём при 180 градусах примерно 80 минут. Готовую курицу посыпаем крупно резанным кориандром.