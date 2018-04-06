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7 рецептов ужина – неделя с Джейми Оливером

MagMens
MagMens
6 Апр, 2018 / 88 Просмотров

Это британец знает толк в кулинарии – вот как он рекомендует питаться по вечерам.

Понедельник – тажин с овощами

Это традиционного блюдо марокканской кухни. Есть варианты с рыбой, бараниной, говядиной, курицей. Но в понедельник Джейми рекомендует воздержаться от мяса, а потому вот вам овощной вариант, который, как он утверждает, придётся по вкусу не только вегетарианцам. Есть можно как горячим, так и холодным.

Ингредиенты:

  • Нут консервированный – 400 г.
  • Лук – 9 луковиц.
  • Морковь – 3 шт.
  • Кабачки – 3 шт.
  • Баклажаны – 5 шт. (небольших).
  • Картофель – 1 крупная картофелина.
  • Тыква (мякоть) – 500 г.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Мята – 1 пучок.
  • Корень имбиря – 20 г.
  • Шафран – ½ ч. ложки.
  • Тмин (семена) – 1 ч. ложка.
  • Кориандр (семена) – 1 ст. ложка.
  • Томатный соус – 1 ст. ложка.
  • Овощной бульон – 1 литр.
  • Кускус – 300 г.
  • Сметана – 100 г.

Приготовление

Луковицы в кастрюле заливаем кипятком и даём постоять пять минут. Потом извлекаем и снимаем кожуру и крупно режем. Чистим морковку, картофель, кабачки, баклажаны, тыкву – всё это режем брусочками примерно 2 на 1 см. Мяту и петрушку моем и крупной режем.

Чистим имбирь и мелко режем ножом. Оправляем в большую кастрюлю с овощным бульоном, добавляем туда томатный соус, тмин, кориандр, ¾ мяты и петрушки, шафран. Доводим до кипения и кладём туда морковь, тыкву, лук и картофель.

Варим всё около 10 минут на среднем огне. Далее кладём остальные овощи и консервированный нут – тушим, помешивая, на слабом огне 20 минут. Тем временем варим кускус по инструкции на пакете.

На тарелку кладём несколько ложек кускуса, сверху – тушёные овощи. Посыпаем оставшейся зеленью и чуть поливаем сметаной.

Вторник – паста пичи со шпинатом

Очень красивое, яркое блюдо. Наверняка придётся по вкусу детям.

Ингредиенты:

  • Молодой шпинат – 200 г.
  • Мука – 300 г.
  • Вода подсоленная – 1 л.
  • Оливковое масло – 30 г.
  • Молотый перец чили – ¼ ч. ложки.
  • Кабачки молодые – 200 г.
  • Помидоры черри – 300 г.
  • Кедровые орехи – 50 г.
  • Базилик – ½ пучка.
  • Сыр пармезан (тёртый) – 50 г.
  • Чеснок – 3 зубчика.

Приготовление

В блендере измельчаем шпинат и муку. Получится тесто. Слегка вымешиваем и отщипываем шарики по 2 см в диаметре. Потом каждый шарик раскатывает в колбаски, которые следует слегка подсушить.

Греем воду, а параллельно в глубокой сковороде на среднем огне разогреваем оливковое масло и кладём давленный чеснок, посыпаем перцем. Через пару минут выкладываем резанные кубиками кабачки. Далее, минут через 5, туда же отправляем резанные пополам помидоры. Тушим овощи 5 минут и добавляем кедровые орехи. Затем заливаем всё водой из кастрюли – примерно 200-250 мл. Накрываем крышкой и убавляем огонь.

Колбаски кладём в кипящую воду и варим около 10 минут. Сливаем воду. Готовые макароны пичи кладём к овощам на сковороду. Базилик (примерно три четверти) крупно режем и кладём в сковороду. Далее посыпаем всё пармезаном, перемешиваем и снимаем с огня.

Подавать на широких тарелках, слегка посыпав базиликом (или зелёным луком) и полив оливковым маслом.

Среда – салат из лосося

Это салат хорош и в холодном виде, и в горячем.

Ингредиенты:

  • Киноа – 160 г.
  • Лимоны – 2 шт.
  • Кабачки средних размеров – 2 шт.
  • Зелень (петрушка, базилик, укроп, кинза или зелёный лук)- 1 пучок.
  • Несладкий йогурт – 100 г.
  • Оливковое масло – 30 г.
  • Филе лосося – 4 кусочка.
  • Чёрный молотый перец.
  • Соль.

Приготовление

Варим киноа по инструкции. Добавляем в него сок половинки лимона, солим, перчим.

Режем кабачки на плоски длинные тонкие (0,5 см) пластинки. Жарим с каждой стороны примерно по 2 минуты и откладываем в сторону.

Зелень мелко режем, солим, перчим и в отдельной посуде смешиваем с соком оставшихся лимонов, йогуртом, 2 ст. ложками оливкового масла.

Лосося жарим на гриле или сковороде по 4-5 минут с каждой стороны.

На тарелку выкладываем киноа, сверх – несколько пластинок кабачков, сверху – смесь зелени и йогурта, сверху кладём ломтик лосося.

Четверг – хрустящая говядина

Очень питательно и быстрое в приготовлении блюдо.

Ингредиенты:

  • Арахис (несолёный) – 50 г.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Имбирь – кусочек длиной 5 см.
  • Кунжутное масло – 30 г.
  • Анис – 2 звёздочки.
  • Фарш говяжий – 200 г.
  • Жидкий мёд – 1 ч. ложка.
  • Соевый соус – 1 ч. ложка.
  • Лайм – 2 шт.
  • Лапша рисовая – 150 г.
  • Лук – 2 луковицы.
  • Перец чили – 1 маленький стручок.
  • Свежие овощи по вкусу (редис, морковь, помидоры и т.д.) – 200 г.
  • Кориандр свежий – 4 веточки.

Приготовление

Чуть-чуть жарим арахис на сухой сковороде. Измельчаем в ступке. Чеснок – давим (или трём на мелкой тёрке). Имбирь – чистим и мелко режем.

На сковороде разогреваем кунжутное масло и анис. Далее тужа кладём фарш, мёд, половину имбиря и половину чеснока. Жарим 5 минут, фарш должен подрумяниться. Чаще помешиваем и не даём фаршу слипнуться в комки.

Оставшиеся имбирь и чеснок измельчаем в ступке, добавляем сок лайма и соевый соус.

Варим рисовую лапшу по инструкции. Режем перец и лук тонкими кружочками.

Мелко режем овощи (как на салат).

На тарелку выкладываем овощи, лапшу, чесночно-имбирную смесь, жареный фарш, лук, перец, арахис.

Пятница – тако с лососем

Самое быстро блюдо в списке.

Ингредиенты:

  • Филе лосося – 4 кусочка по 150 г.
  • Смесь специй – 3 ч. ложки.
  • Растительное масло – 50 г.
  • Свежий кориандр – ½ пучка.
  • Мята свежая – ½ пучка.
  • Обезжиренный несладкий йогурт – 150 г.
  • Огурец – 1 шт.
  • Перец чили – 1 стручок.
  • Лук – 2 луковицы.
  • Сахар – ½ ч. ложки.
  • Белый винный уксус – 1 ст. ложка.
  • Тортильи – 5 шт.
  • Соль.
  • Чёрный полотый перец.

Приготовление

Втираем в лосося специи, масло, соль и чёрный перец. Оставляем на 15 минут. Далее на сковороде обжариваем кусочки по 9-10 минут с каждой стороны.

Измельчаем и смешиваем мяту, йогурт и половину веточек кориандра.

Огурец режем по спирали лентами. В миске смешивает измельчённый лук, перец чили и огуречные пластинки. Солим, добавляем сахар, уксус, специи. Перемешиваем.

На тарелку кладём тортилью. Сверху – кусок жареного лосося. Добавляем смесь йогурта и зелени, огуречную смесь и оставшиеся веточки кориандра.

Суббота – карри из морской рыбы

Сказочное блюдо с острова Цейлон.

Ингредиенты:

  • Морская рыба, филе (окунь, треска) – 500 г.
  • Куркума молотая – 1 ч. ложка.
  • Соль.
  • Чёрный перец.
  • Лайм – 2 шт.
  • Кокосовое молоко – 400 мл.
  • Подсоленная вода – 400 мл.
  • Рис коричневый – 200 г.

Соус:

  • Лук – 2 луковицы.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Имбирь – 5-сантиметровый кусочек.
  • Зелёный перец чили – 2 стручка.
  • Помидоры черри – 12 шт.
  • Жидкое арахисовое масло – 50 г.
  • Листья карри – ½ пучка.
  • Кардамон – 3 шт.
  • Горчичные семена – 2 ч. ложки.
  • Семена тмина – 1 ч. ложка.
  • Молотая куркума – ½ ч. ложки.
  • Сок лимона – 1,5 ч. ложки.

Приготовление

Режем филе рыбы крупными кусками. Натираем солью, соком лайма, куркумой. Даём настояться 1-2 часа.

Доводим до кипения 300 мл воды и 100 мл кокосового молока. Кладём рис и варим до готовности.

Готовим соус – измельчаем лук, имбирь, чеснок, перец чили. В сотейнике на среднем огне нагреваем арахисовое масло и кладём лук, чеснок, имбирь, перец и листья карри. Жарим 5-8 минут.

Давим в ступке кардамон, добавляем тмин, куркуму и горчицу (семена). Всё это кладём к пряностям в сковороду и жарим ещё пару минут, помешивая. Затем туда добавляем крупно резанные помидоры, сок лайма, оставшиеся воду и молоко кокоса. Тушим на медленном огне минут 10. Далее добавляем рыбу и тушим до готовности. Подавать с рисом.

Воскресенье – курица по-мароккански

Отличное, в меру экзотичное, праздничное блюдо.

Ингредиенты:

  • Лимон – 2 шт.
  • Приправа рас-эль-ханут (молотый имбирь, кумин, кинза, анис, гвоздика, мускатный орех, чёрный перец)– 1 ст. ложка.
  • Перец чили – 1 стручок.
  • Куриная тушка (примерно 1,5 кг) – 1 шт.
  • Соль.
  • Чёрный молотый перец.
  • Оливковое масло.
  • Свежий кориандр.

Приготовление

С лимонов мелкой тёркой счищаем цедру. Один из лимонов режем на мелкие кубики, солим, перчим и добавляем рас-эль-ханут и измельчённый чили. Перемешиваем – получается маринад.

Второй лимон режем на кружочки и выстилаем ими противень по середине – там будет лежать тушка курицы. На поверхности курицы делаем несколько надрезов. В поверхность и надрезы втираем маринад. Поливаем оливковым маслом и кладём на противень.

Печём при 180 градусах примерно 80 минут. Готовую курицу посыпаем крупно резанным кориандром.


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