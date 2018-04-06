7 рецептов ужина – неделя с Джейми Оливером

Это британец знает толк в кулинарии – вот как он рекомендует питаться по вечерам.
Понедельник – тажин с овощами
Это традиционного блюдо марокканской кухни. Есть варианты с рыбой, бараниной, говядиной, курицей. Но в понедельник Джейми рекомендует воздержаться от мяса, а потому вот вам овощной вариант, который, как он утверждает, придётся по вкусу не только вегетарианцам. Есть можно как горячим, так и холодным.
Ингредиенты:
- Нут консервированный – 400 г.
- Лук – 9 луковиц.
- Морковь – 3 шт.
- Кабачки – 3 шт.
- Баклажаны – 5 шт. (небольших).
- Картофель – 1 крупная картофелина.
- Тыква (мякоть) – 500 г.
- Петрушка – 1 пучок.
- Мята – 1 пучок.
- Корень имбиря – 20 г.
- Шафран – ½ ч. ложки.
- Тмин (семена) – 1 ч. ложка.
- Кориандр (семена) – 1 ст. ложка.
- Томатный соус – 1 ст. ложка.
- Овощной бульон – 1 литр.
- Кускус – 300 г.
- Сметана – 100 г.
Приготовление
Луковицы в кастрюле заливаем кипятком и даём постоять пять минут. Потом извлекаем и снимаем кожуру и крупно режем. Чистим морковку, картофель, кабачки, баклажаны, тыкву – всё это режем брусочками примерно 2 на 1 см. Мяту и петрушку моем и крупной режем.
Чистим имбирь и мелко режем ножом. Оправляем в большую кастрюлю с овощным бульоном, добавляем туда томатный соус, тмин, кориандр, ¾ мяты и петрушки, шафран. Доводим до кипения и кладём туда морковь, тыкву, лук и картофель.
Варим всё около 10 минут на среднем огне. Далее кладём остальные овощи и консервированный нут – тушим, помешивая, на слабом огне 20 минут. Тем временем варим кускус по инструкции на пакете.
На тарелку кладём несколько ложек кускуса, сверху – тушёные овощи. Посыпаем оставшейся зеленью и чуть поливаем сметаной.
Вторник – паста пичи со шпинатом
Очень красивое, яркое блюдо. Наверняка придётся по вкусу детям.
Ингредиенты:
- Молодой шпинат – 200 г.
- Мука – 300 г.
- Вода подсоленная – 1 л.
- Оливковое масло – 30 г.
- Молотый перец чили – ¼ ч. ложки.
- Кабачки молодые – 200 г.
- Помидоры черри – 300 г.
- Кедровые орехи – 50 г.
- Базилик – ½ пучка.
- Сыр пармезан (тёртый) – 50 г.
- Чеснок – 3 зубчика.
Приготовление
В блендере измельчаем шпинат и муку. Получится тесто. Слегка вымешиваем и отщипываем шарики по 2 см в диаметре. Потом каждый шарик раскатывает в колбаски, которые следует слегка подсушить.
Греем воду, а параллельно в глубокой сковороде на среднем огне разогреваем оливковое масло и кладём давленный чеснок, посыпаем перцем. Через пару минут выкладываем резанные кубиками кабачки. Далее, минут через 5, туда же отправляем резанные пополам помидоры. Тушим овощи 5 минут и добавляем кедровые орехи. Затем заливаем всё водой из кастрюли – примерно 200-250 мл. Накрываем крышкой и убавляем огонь.
Колбаски кладём в кипящую воду и варим около 10 минут. Сливаем воду. Готовые макароны пичи кладём к овощам на сковороду. Базилик (примерно три четверти) крупно режем и кладём в сковороду. Далее посыпаем всё пармезаном, перемешиваем и снимаем с огня.
Подавать на широких тарелках, слегка посыпав базиликом (или зелёным луком) и полив оливковым маслом.
Среда – салат из лосося
Это салат хорош и в холодном виде, и в горячем.
Ингредиенты:
- Киноа – 160 г.
- Лимоны – 2 шт.
- Кабачки средних размеров – 2 шт.
- Зелень (петрушка, базилик, укроп, кинза или зелёный лук)- 1 пучок.
- Несладкий йогурт – 100 г.
- Оливковое масло – 30 г.
- Филе лосося – 4 кусочка.
- Чёрный молотый перец.
- Соль.
Приготовление
Варим киноа по инструкции. Добавляем в него сок половинки лимона, солим, перчим.
Режем кабачки на плоски длинные тонкие (0,5 см) пластинки. Жарим с каждой стороны примерно по 2 минуты и откладываем в сторону.
Зелень мелко режем, солим, перчим и в отдельной посуде смешиваем с соком оставшихся лимонов, йогуртом, 2 ст. ложками оливкового масла.
Лосося жарим на гриле или сковороде по 4-5 минут с каждой стороны.
На тарелку выкладываем киноа, сверх – несколько пластинок кабачков, сверху – смесь зелени и йогурта, сверху кладём ломтик лосося.
Четверг – хрустящая говядина
Очень питательно и быстрое в приготовлении блюдо.
Ингредиенты:
- Арахис (несолёный) – 50 г.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Имбирь – кусочек длиной 5 см.
- Кунжутное масло – 30 г.
- Анис – 2 звёздочки.
- Фарш говяжий – 200 г.
- Жидкий мёд – 1 ч. ложка.
- Соевый соус – 1 ч. ложка.
- Лайм – 2 шт.
- Лапша рисовая – 150 г.
- Лук – 2 луковицы.
- Перец чили – 1 маленький стручок.
- Свежие овощи по вкусу (редис, морковь, помидоры и т.д.) – 200 г.
- Кориандр свежий – 4 веточки.
Приготовление
Чуть-чуть жарим арахис на сухой сковороде. Измельчаем в ступке. Чеснок – давим (или трём на мелкой тёрке). Имбирь – чистим и мелко режем.
На сковороде разогреваем кунжутное масло и анис. Далее тужа кладём фарш, мёд, половину имбиря и половину чеснока. Жарим 5 минут, фарш должен подрумяниться. Чаще помешиваем и не даём фаршу слипнуться в комки.
Оставшиеся имбирь и чеснок измельчаем в ступке, добавляем сок лайма и соевый соус.
Варим рисовую лапшу по инструкции. Режем перец и лук тонкими кружочками.
Мелко режем овощи (как на салат).
На тарелку выкладываем овощи, лапшу, чесночно-имбирную смесь, жареный фарш, лук, перец, арахис.
Пятница – тако с лососем
Самое быстро блюдо в списке.
Ингредиенты:
- Филе лосося – 4 кусочка по 150 г.
- Смесь специй – 3 ч. ложки.
- Растительное масло – 50 г.
- Свежий кориандр – ½ пучка.
- Мята свежая – ½ пучка.
- Обезжиренный несладкий йогурт – 150 г.
- Огурец – 1 шт.
- Перец чили – 1 стручок.
- Лук – 2 луковицы.
- Сахар – ½ ч. ложки.
- Белый винный уксус – 1 ст. ложка.
- Тортильи – 5 шт.
- Соль.
- Чёрный полотый перец.
Приготовление
Втираем в лосося специи, масло, соль и чёрный перец. Оставляем на 15 минут. Далее на сковороде обжариваем кусочки по 9-10 минут с каждой стороны.
Измельчаем и смешиваем мяту, йогурт и половину веточек кориандра.
Огурец режем по спирали лентами. В миске смешивает измельчённый лук, перец чили и огуречные пластинки. Солим, добавляем сахар, уксус, специи. Перемешиваем.
На тарелку кладём тортилью. Сверху – кусок жареного лосося. Добавляем смесь йогурта и зелени, огуречную смесь и оставшиеся веточки кориандра.
Суббота – карри из морской рыбы
Сказочное блюдо с острова Цейлон.
Ингредиенты:
- Морская рыба, филе (окунь, треска) – 500 г.
- Куркума молотая – 1 ч. ложка.
- Соль.
- Чёрный перец.
- Лайм – 2 шт.
- Кокосовое молоко – 400 мл.
- Подсоленная вода – 400 мл.
- Рис коричневый – 200 г.
Соус:
- Лук – 2 луковицы.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Имбирь – 5-сантиметровый кусочек.
- Зелёный перец чили – 2 стручка.
- Помидоры черри – 12 шт.
- Жидкое арахисовое масло – 50 г.
- Листья карри – ½ пучка.
- Кардамон – 3 шт.
- Горчичные семена – 2 ч. ложки.
- Семена тмина – 1 ч. ложка.
- Молотая куркума – ½ ч. ложки.
- Сок лимона – 1,5 ч. ложки.
Приготовление
Режем филе рыбы крупными кусками. Натираем солью, соком лайма, куркумой. Даём настояться 1-2 часа.
Доводим до кипения 300 мл воды и 100 мл кокосового молока. Кладём рис и варим до готовности.
Готовим соус – измельчаем лук, имбирь, чеснок, перец чили. В сотейнике на среднем огне нагреваем арахисовое масло и кладём лук, чеснок, имбирь, перец и листья карри. Жарим 5-8 минут.
Давим в ступке кардамон, добавляем тмин, куркуму и горчицу (семена). Всё это кладём к пряностям в сковороду и жарим ещё пару минут, помешивая. Затем туда добавляем крупно резанные помидоры, сок лайма, оставшиеся воду и молоко кокоса. Тушим на медленном огне минут 10. Далее добавляем рыбу и тушим до готовности. Подавать с рисом.
Воскресенье – курица по-мароккански
Отличное, в меру экзотичное, праздничное блюдо.
Ингредиенты:
- Лимон – 2 шт.
- Приправа рас-эль-ханут (молотый имбирь, кумин, кинза, анис, гвоздика, мускатный орех, чёрный перец)– 1 ст. ложка.
- Перец чили – 1 стручок.
- Куриная тушка (примерно 1,5 кг) – 1 шт.
- Соль.
- Чёрный молотый перец.
- Оливковое масло.
- Свежий кориандр.
Приготовление
С лимонов мелкой тёркой счищаем цедру. Один из лимонов режем на мелкие кубики, солим, перчим и добавляем рас-эль-ханут и измельчённый чили. Перемешиваем – получается маринад.
Второй лимон режем на кружочки и выстилаем ими противень по середине – там будет лежать тушка курицы. На поверхности курицы делаем несколько надрезов. В поверхность и надрезы втираем маринад. Поливаем оливковым маслом и кладём на противень.
Печём при 180 градусах примерно 80 минут. Готовую курицу посыпаем крупно резанным кориандром.
-
1 5 технологий, которые изменят мир уже в ближайшие годы
-
2 Ухаживаем за кожаной обувью правильно
-
3 Подводный скутер
-
4 5 классных оправданий, чтобы пропустить тренировку
-
5 Ленивый секс – 7 лучших поз
-
6 Всё о светодиодных лампах
-
7 10 лучших фильмов о России, снятых за рубежом
-
8 Приложение для оживления фотографий
-
9 Android P – 10 главных изменений
-
10 Готовим куриные крылышки – 10 классных рецептов