Готовим куриные крылышки – 10 классных рецептов

Эта часть куриной тушки особенно ценится любителями корочки. Она хорош тем, что её не нужно слишком долго готовить, плюс много вкусной кожицы и хрящи.

Крылышки «Баффало» с соусом «Блю Чиз»

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 12 шт.

Сливочное масло – 50 г.

Соус чили – 50 г.

Паприка – 1 ч. ложка.

Соль – ½ ч. ложки.

Кайенский перец – ½ ч. ложки.

Молотый чёрный перец – ¼ ч. ложки.

Сметана – 150 г.

Голубой сыр – 150 г.

Майонез – 150 г.

Белый винный уксус – 30 г.

Чеснок – 2 зубчика.

Приготовление

Смешиваем соус чили, все приправы и сливочное масло (растопленное). Половину получившейся смеси откладываем в другую ёмкость. Крылышки кладём в маринад, перемешиваем и оставляем на 30 минут.

Далее выкладываем крылышки на решётку в духовке, подставив снизу противень для лишнего жира и маринада. Печём 15-20 минут при 200 градусах.

Смешиваем в блендере чеснок, уксус, майонез, сметану и сыр – получится соус. Готовые крылышки смазываем сверху оставшимся маринадом и поливаем соусом.

Крылышки в медовом соусе

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 10 шт.

Оливковое масло – 50 г.

Соль – ½ ч. ложки.

Чёрный молотый перец – ¼ ч. ложки.

Мёд – 70 г.

Чеснок – 2 зубчика.

Паприка – ½ ч. ложки.

Приготовление

Смешиваем оливковое масло, соль и перец. Натираем получившейся массой крылышки. Выкладываем на застеленный пекарской бумагой противень. Запекаем 30 минут при 210 градусах. Примерно в середине процесса крылышки надо перевернуть.

В кастрюле на медленном огне доводим до кипения мёд с добавлением сливочного масла, давленного чеснока и паприки. Тушим на медленном огне, пока соус немного не загустеет. Поливаем им мясо и печём ещё 3-4 минуты.

Крылышки в кляре с кисло-сладким соусом

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 15 шт.

Яйца – 3 шт.

Крахмал кукурузный – 120 г.

Оливковое масло – 150 г.

Сахар – 100 г.

Белый уксус – 100 мл.

Желе из чёрной смородины – 100 г.

Соевый соус – 50 г.

Кетчуп – 50 г.

Лимонный сок – 30 г.

Сливочное масло – 30 г.

Приготовление

В пакете смешиваем крахмал и крылышки. Закрываем пакет и трясём. Далее окунаем крылышки во взбитые яйца и отправляет в разогретое масло в глубокой сковороде или кастрюле. Жарим крылышки примерно 8 минут. Потом выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Смешиваем сахар, уксус, желе, кетчуп, лимонный сок и соевый соус. Тушим в кастрюльке 10 минут. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем крылышки, поливаем соусом и печём при 180 градусах примерно 10 минут.

Крылышки в апельсиновом соусе

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 20 шт.

Апельсины – 3 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соевый соус – 50 г.

Сахар коричневый – 30 г.

Соль – 2 ч. ложки.

Чёрный молотый перец – ½ ч. ложки.

Приготовление

Сок двух апельсинов, цедру трёх (соскребаем мелкой тёркой), давленный чеснок, сахар, перец, соль, соевый соус смешиваем. Получившимся маринадом обмазываем курицу и выкладываем всю на противень в один слой. Поливаем сверху маринадом и чуть-чуть (примерно третью часть) оставляем. Печём в духовке 20 минут (200 градусов). Потом переворачиваем, поливаем оставшимся маринадом и печём ещё 10 минут.

Куриный крылышки в беконе

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 12 шт.

Сушёный орегано – 1 ч. ложка.

Кайенский перец – 1 ч. ложка.

Паприка – 1 ч. ложка.

Молотый чёрный перец – 1 ст. ложка.

Соль – 1 ст. ложка.

Бекон – 12 полосочек.

Приготовление

Смешиваем все приправы и натираем крылышки. Оборачиваем крылышки полосками бекона и скрепляем шпажками. Выкладываем на решётку духовки, подставив снижу противень для лишнего жира. Печём 60 минут при температуре 180 градусов.

Крылышки в горчично-медовом соусе

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 20 шт.

Горчица – 150 г.

Сливочное масло – 70 г.

Мёд – 150 г.

Лимонный сок – 30 г.

Куркума – ¼ ч. ложки.

Приготовление

Смешиваем в кастрюле лимонный сок, мёд, горчицу, куркуму и масло. Доводим до кипения на медленном огне. На покрытый фольгой противень выкладываем крылышки и поливаем соусом. Печём 25-30 минут, потом переворачиваем и печём ещё 15-20 минут. Температура – 200 градусов.

Крылышки в сырном кляре

Ингредиенты:

Крылышки – 12 шт.

Панировочные сухари – 100 г.

Сливочное масло – 120 г.

Чеснок – 3 зубчика.

Петрушка – ½ пучка.

Пармезан тёртый – 100 г.

Соль – ½ ч. ложки.

Чёрный молотый перец – ½ ч. ложки.

Приготовление

Смешиваем топлёное масло и давленный чеснок. Отдельно смешиваем соль, перец, сухари, сыр и мелко нарезанную петрушку. Обмакиваем крылышки в масло и сухую смесь, после чего выкладываем на противень и печём 50-60 минут при температуре 180 градусов.

Крылышки в пивном соусе

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 12 шт.

Чёрный молотый перец – 1 ч. ложка.

Паприка – ½ ч. ложки.

Соль – 1 ч. ложка.

Оливковое масло – 30 г.

Пиво (любое) – 0,5 литра.

Кукурузный крахмал – 3 ст. ложки.

Мёд – 50 г.

Приготовление

Смешиваем соль, перец и паприку – натираем крылышки. Выкладываем на сковороду и жарим на масле с обеих сторон. Снимаем с огня и влияем пиво, чтобы крылышки не были им покрыты полностью. Ставим всё в духовку на 25-30 минут (200 градусов).

Тем временем в кастрюле готовим соус – оставшееся пиво (примерно 200-250 г) смешиваем с мёдом и крахмалом и на медленно огне варим пока не загустеет. Получившимся соусом поливаем готовые крылышки.

Крылышки с картошкой

Ингредиенты:

Крылышки – 12 шт.

Картофель – 4-5 картофели (крупных).

Соль.

Растительное масло – 30 г.

Чеснок – 4 зубчика.

Паприка – 2 ч. ложки.

Кайенский перец – 1 ч. ложка.

Сушёный орегано – 2 ч. ложки.

Приготовление

Чистим картошку и режем на дольки-четвертинки. Выкладываем их на противень, солим, поливаем маслом и печём 20 минут при температуре 200 градусов.

Смешиваем давленный (или тёртый на тёрку) чеснок, соль, перец, орегано, паприку и немного воды. Покрываем этой смесью крылышки и выкладываем их рядом с картошкой. Печём 30-35 минут.

Крылышки в соевом соусе с колой

Ингредиенты:

Крылышки – 12 шт.

Соевый соус – 70 г.

Растительное масло – 30 г.

Кока-кола – 200 мл.

Зелёный лук.

Приготовление

Крылышки поливаем соевым соусом и оставляем на 30 минут промариноваться. Далее жарим на сковороде на сильном огне с маслом. Должна быть корочка с обеих сторон. Потом вливаем оставшийся соевый соус и колу. На среднем огне тушим 15 минут в накрытом состоянии и ещё минут 5 без крышки. Готовое блюдо посыпаем измельчённым зелёный луком.