Готовим куриные крылышки – 10 классных рецептов

Эта часть куриной тушки особенно ценится любителями корочки. Она хорош тем, что её не нужно слишком долго готовить, плюс много вкусной кожицы и хрящи.
Крылышки «Баффало» с соусом «Блю Чиз»
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 12 шт.
- Сливочное масло – 50 г.
- Соус чили – 50 г.
- Паприка – 1 ч. ложка.
- Соль – ½ ч. ложки.
- Кайенский перец – ½ ч. ложки.
- Молотый чёрный перец – ¼ ч. ложки.
- Сметана – 150 г.
- Голубой сыр – 150 г.
- Майонез – 150 г.
- Белый винный уксус – 30 г.
- Чеснок – 2 зубчика.
Приготовление
Смешиваем соус чили, все приправы и сливочное масло (растопленное). Половину получившейся смеси откладываем в другую ёмкость. Крылышки кладём в маринад, перемешиваем и оставляем на 30 минут.
Далее выкладываем крылышки на решётку в духовке, подставив снизу противень для лишнего жира и маринада. Печём 15-20 минут при 200 градусах.
Смешиваем в блендере чеснок, уксус, майонез, сметану и сыр – получится соус. Готовые крылышки смазываем сверху оставшимся маринадом и поливаем соусом.
Крылышки в медовом соусе
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 10 шт.
- Оливковое масло – 50 г.
- Соль – ½ ч. ложки.
- Чёрный молотый перец – ¼ ч. ложки.
- Мёд – 70 г.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Паприка – ½ ч. ложки.
Приготовление
Смешиваем оливковое масло, соль и перец. Натираем получившейся массой крылышки. Выкладываем на застеленный пекарской бумагой противень. Запекаем 30 минут при 210 градусах. Примерно в середине процесса крылышки надо перевернуть.
В кастрюле на медленном огне доводим до кипения мёд с добавлением сливочного масла, давленного чеснока и паприки. Тушим на медленном огне, пока соус немного не загустеет. Поливаем им мясо и печём ещё 3-4 минуты.
Крылышки в кляре с кисло-сладким соусом
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 15 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Крахмал кукурузный – 120 г.
- Оливковое масло – 150 г.
- Сахар – 100 г.
- Белый уксус – 100 мл.
- Желе из чёрной смородины – 100 г.
- Соевый соус – 50 г.
- Кетчуп – 50 г.
- Лимонный сок – 30 г.
- Сливочное масло – 30 г.
Приготовление
В пакете смешиваем крахмал и крылышки. Закрываем пакет и трясём. Далее окунаем крылышки во взбитые яйца и отправляет в разогретое масло в глубокой сковороде или кастрюле. Жарим крылышки примерно 8 минут. Потом выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Смешиваем сахар, уксус, желе, кетчуп, лимонный сок и соевый соус. Тушим в кастрюльке 10 минут. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем крылышки, поливаем соусом и печём при 180 градусах примерно 10 минут.
Крылышки в апельсиновом соусе
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 20 шт.
- Апельсины – 3 шт.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Соевый соус – 50 г.
- Сахар коричневый – 30 г.
- Соль – 2 ч. ложки.
- Чёрный молотый перец – ½ ч. ложки.
Приготовление
Сок двух апельсинов, цедру трёх (соскребаем мелкой тёркой), давленный чеснок, сахар, перец, соль, соевый соус смешиваем. Получившимся маринадом обмазываем курицу и выкладываем всю на противень в один слой. Поливаем сверху маринадом и чуть-чуть (примерно третью часть) оставляем. Печём в духовке 20 минут (200 градусов). Потом переворачиваем, поливаем оставшимся маринадом и печём ещё 10 минут.
Куриный крылышки в беконе
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 12 шт.
- Сушёный орегано – 1 ч. ложка.
- Кайенский перец – 1 ч. ложка.
- Паприка – 1 ч. ложка.
- Молотый чёрный перец – 1 ст. ложка.
- Соль – 1 ст. ложка.
- Бекон – 12 полосочек.
Приготовление
Смешиваем все приправы и натираем крылышки. Оборачиваем крылышки полосками бекона и скрепляем шпажками. Выкладываем на решётку духовки, подставив снижу противень для лишнего жира. Печём 60 минут при температуре 180 градусов.
Крылышки в горчично-медовом соусе
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 20 шт.
- Горчица – 150 г.
- Сливочное масло – 70 г.
- Мёд – 150 г.
- Лимонный сок – 30 г.
- Куркума – ¼ ч. ложки.
Приготовление
Смешиваем в кастрюле лимонный сок, мёд, горчицу, куркуму и масло. Доводим до кипения на медленном огне. На покрытый фольгой противень выкладываем крылышки и поливаем соусом. Печём 25-30 минут, потом переворачиваем и печём ещё 15-20 минут. Температура – 200 градусов.
Крылышки в сырном кляре
Ингредиенты:
- Крылышки – 12 шт.
- Панировочные сухари – 100 г.
- Сливочное масло – 120 г.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Петрушка – ½ пучка.
- Пармезан тёртый – 100 г.
- Соль – ½ ч. ложки.
- Чёрный молотый перец – ½ ч. ложки.
Приготовление
Смешиваем топлёное масло и давленный чеснок. Отдельно смешиваем соль, перец, сухари, сыр и мелко нарезанную петрушку. Обмакиваем крылышки в масло и сухую смесь, после чего выкладываем на противень и печём 50-60 минут при температуре 180 градусов.
Крылышки в пивном соусе
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 12 шт.
- Чёрный молотый перец – 1 ч. ложка.
- Паприка – ½ ч. ложки.
- Соль – 1 ч. ложка.
- Оливковое масло – 30 г.
- Пиво (любое) – 0,5 литра.
- Кукурузный крахмал – 3 ст. ложки.
- Мёд – 50 г.
Приготовление
Смешиваем соль, перец и паприку – натираем крылышки. Выкладываем на сковороду и жарим на масле с обеих сторон. Снимаем с огня и влияем пиво, чтобы крылышки не были им покрыты полностью. Ставим всё в духовку на 25-30 минут (200 градусов).
Тем временем в кастрюле готовим соус – оставшееся пиво (примерно 200-250 г) смешиваем с мёдом и крахмалом и на медленно огне варим пока не загустеет. Получившимся соусом поливаем готовые крылышки.
Крылышки с картошкой
Ингредиенты:
- Крылышки – 12 шт.
- Картофель – 4-5 картофели (крупных).
- Соль.
- Растительное масло – 30 г.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Паприка – 2 ч. ложки.
- Кайенский перец – 1 ч. ложка.
- Сушёный орегано – 2 ч. ложки.
Приготовление
Чистим картошку и режем на дольки-четвертинки. Выкладываем их на противень, солим, поливаем маслом и печём 20 минут при температуре 200 градусов.
Смешиваем давленный (или тёртый на тёрку) чеснок, соль, перец, орегано, паприку и немного воды. Покрываем этой смесью крылышки и выкладываем их рядом с картошкой. Печём 30-35 минут.
Крылышки в соевом соусе с колой
Ингредиенты:
- Крылышки – 12 шт.
- Соевый соус – 70 г.
- Растительное масло – 30 г.
- Кока-кола – 200 мл.
- Зелёный лук.
Приготовление
Крылышки поливаем соевым соусом и оставляем на 30 минут промариноваться. Далее жарим на сковороде на сильном огне с маслом. Должна быть корочка с обеих сторон. Потом вливаем оставшийся соевый соус и колу. На среднем огне тушим 15 минут в накрытом состоянии и ещё минут 5 без крышки. Готовое блюдо посыпаем измельчённым зелёный луком.
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